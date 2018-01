dTest: Končí poplatky za platbu kartou, mění se pravidla ověřování identity klientů

Nový zákon o platebním styku zapracovává pravidla obsažená v evropských právních předpisech, zejména ve směrnici o platebních službách na vnitřním trhu. Poplatky začaly být regulovány evropským nařízením už v roce 2015, kdy došlo k omezení mezibankovních poplatků při platbě debetní či kreditní kartou. Prodejce mohl po spotřebiteli požadovat zaplacení poplatku maximálně ve výši nákladů, které mu kvůli placení kartou vznikly. Většinou šlo o přirážku mezi jedním až dvěma procenty z ceny nákupu. Nyní se spotřebitelé dočkali dokonce úplného zrušení poplatků u spotřebitelských koupí.

„Tuto změnu jako spotřebitelská organizace samozřejmě vítáme. Spousta obchodníků si však poplatky neúčtuje již delší dobu. Dospěli k závěru, že je lepší zahrnout poplatky do cen zboží a služeb. Na platbu kartou tak de facto přispívali všichni zákazníci,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, a dodává: „Není důvod obávat se prudkého nárůstu cen zboží, protože většina obchodníků do nich už přirážku stejně promítla. Pokud by po vás nyní prodejce zaplacení poplatku požadoval, namítejte jeho neoprávněnost a určitě ho neplaťte.“

V případě nákupů přes internet, ale také při přihlašování do internetového bankovnictví budete nově muset absolvovat důkladnější proces ověření vaší identity. To bude spočívat v použití alespoň dvou ze tří následujících bezpečnostních prvků: údaje, který je znám pouze vám (např. heslo do internetového bankovnictví nebo PIN či CVC kód ke kartě), věci, kterou máte ve své moci (např. platební karta nebo mobilní telefon) nebo vašich biometrických údajů (např. otisk prstu). V podstatě se tak jedná o rozšíření ochrany, kterou banky již používají. Sice ověřováním dle nových pravidel strávíte více času, ale za to budou vaše peníze na účtu lépe chráněny. Pro všechny však bude silné ověření povinné až od července 2019.

Nově se spotřebitelé dočkají rychlejšího vyřízení reklamace v bance. Nebudou muset při reklamaci v souvislosti s poskytováním platebních služeb čekat na vyřízení 30 kalendářních dnů, ale jen 15 dnů pracovních. Ve výjimečných případech může dojít k prodloužení této lhůty na 35 pracovních dnů.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

autor: Tisková zpráva