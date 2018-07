dTest: Při ubytování a pronajímání na Airbnb je nutné důvěřovat i prověřovat

Pokud hledáte ubytování, prověřte si majitele. Dobře prozkoumejte jeho profil a pozorně si přečtěte reakce jeho zákazníků. Věnujte čas a pozornost těm nespokojeným a zkuste si domyslet, co za jejich kritikou stojí. Samotný profil by měl obsahovat fotku majitele a možnost ověření referencí. Čím je podrobnější, tím lépe.

Komunikace musí probíhat na úrovni. Budete-li dostávat podezřelé odpovědi, nebude-li jednoduché se s majitelem spojit, nebo pokud bude nabídka až příliš lákavá, aby vypadala realisticky, poohlédněte se raději jinde.

Důvěra musí být vzájemná. Je-li váš profil příliš stručný, ani majitel nebude mít pocit, že vám může svůj dům, byt či auto svěřit.

Jak reklamovat ubytování? Nesplňuje-li to, co slibovalo, zkuste problém vyřešit nejprve s majitelem. Udělejte to co nejdříve a dejte mu šanci chybu napravit. Když neuspějete, stěžujte si u Airbnb. Po celou dobu ukládejte jakékoliv důkazy o těchto krocích – e-maily, chatovou komunikaci, SMS, písemnosti apod.

Vztahuje se vaše pojištění na škody, které způsobíte v cizím domě? Ověřte si to.

Mějte připravený plán B. Vždy se může stát, že se octnete v cizím městě bez zajištěného noclehu, někdy uprostřed sezóny. Zjistěte si možnosti ubytování v okolí, jeho ceny a spojení na ubytovací zařízení. Můžete těchto informací využít i v případě, kdy skutečnost na místě neodpovídá dohodnuté kvalitě ubytování.

Když pronajímáte, nezapomeňte dobře vyplnit svůj profil, aby zájemci získali představu o vaší spolehlivosti. Připojte spojení přes facebookový účet nebo své telefonní číslo. Mějte však na paměti, že Airbnb tím poskytujete své soukromé údaje.

Při spojení na sociálních sítích si nikdy nemůžete být jisti, že se nejedná o falešný profil. Bude-li vám komunikace se zákazníkem připadat zvláštní nebo nebude fungovat podle vašich představ, raději ho odmítněte. Buďte k zákazníkům upřímní a féroví a vyžadujte to i od nich.

Nejste-li vlastníkem nemovitosti, ověřte si u majitele, ať je to jedinec, družstvo nebo instituce, zda s vaším pronajímáním souhlasí. Stejně tak se musíte řídit také daňovými zákony své země.

Podmínky vašeho pojištění jsou důležité – vztahují se na škody, kterou vám nájemce způsobí?

Jak řešit problémy s nájemci? Zkuste se s nimi nejdříve domluvit. Dalším krokem je žádost o pomoc Airbnb. Má vlastní fond, ze kterého za jistých okolností uhradí poškozené či ukradené věci z vašeho bytu nebo domu. Neděje se tak u všeho a ve všech případech, existují předem dané výjimky.

