ČEZ: Cestou z práce ušetřili téměř tunu CO2

08.11.2025 19:11 | Tisková zpráva

Vyšší bezpečnost, úspora času i nákladů. Takové jsou hlavní výhody cyklobusů, které už třináct let využívají zaměstnanci Skupiny ČEZ v Jaderné elektrárně Temelín.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Každoročně přepraví několik stovek kol a přinášejí přitom i významný přínos pro životní prostředí. Jen letos temelínské cyklobusy přepravily 389 kol a zaměstnanci tak ušetřili téměř tunu emisí CO2, které by jinak vznikly při cestě osobními automobily. Podobná služba funguje i pro pracovníky druhé jaderné elektrárny v Dukovanech.

Cyklobusy zajišťovaly dopravu zaměstnanců do Temelína od začátku dubna do konce října. S koncem sezony přepravce držáky na jízdní kola z autobusů demontoval, zpět se vrátí opět s příchodem jara. Zaměstnanci si tento netradiční benefit pochvalují. „Jsem rád, že je tady ta možnost. Cyklobusy jsem hodně využíval. Ráno bych to na Temelín kole z Českých Budějovic nezvládal. Odpoledne jsem si pak podle času vybral trasu, kterou jsem se vracel domů,“ uvedl Karel Dvořáček z firmy I&C Energo, který cyklobus využil hned první den.

Vedle bezpečnosti a praktičnosti jsou cyklobusy zajímavé i z hlediska ekologie. Zaměstnanci díky nim volí kombinaci kola a hromadné dopravy místo osobního auta. Tím tak přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů. Podle údajů Evropského parlamentu se osobní automobily podílejí na celkových emisích z dopravy přibližně 60 procenty. Emise CO2 z aut: fakta a čísla (infografika) | Zpravodajství | Evropský parlament (europa.eu).

Přepravu kol zavedli v Temelíně před třinácti lety především kvůli bezpečnosti zaměstnanců. Cyklisté se díky ní mohou vyhnout frekventovaným silnicím a volit bezpečnější trasy.

V současnosti funguje jako cyklobusy zhruba polovina z deseti linek, které denně svážejí pracovníky z Českých Budějovic do Temelína. Přeprava kol je pro zaměstnance zdarma, zahrnutá v ceně jízdného. Od roku 2012 přepravily temelínské cyklobusy už 7 324 jízdních kol.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 14,5 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

