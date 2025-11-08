„Turek ať drží h*bu. Godla je n***.“ Čtvrtníček sekl Motoristy

Kontroverze kolem Filipa Turka zesílily poté, co se poslanec Motoristů sobě objevil mezi diskutovanými kandidáty hnutí na post ministra zahraničí v příští vládě. Turek čelí kritice kvůli údajným rasistickým a urážlivým komentářům na sociálních sítích, které ale sám odmítá.
Opakovaně vysvětluje, že jeho komentáře a nadsázky pramení z jeho záliby v typicky českém, sarkastickém a černém humoru. Často zmiňuje, že vyrostl na satirickém pořadu Česká soda. Právě Česká soda, kterou v 90. letech spoluvytvářel Petr Čtvrtníček, byla známá svým drsným, někdy až provokativním humorem, jenž si pohrával s politickými i společenskými tématy prostřednictvím parodie.
Paradoxem nyní je, že jeden z autorů a spolutvůrců tohoto pořadu, Petr Čtvrtníček, k jehož tvorbě Turek dlouhodobě vzhlížel a kterého sám často zmiňoval jako inspiraci, se do Turka nyní pustil. Učinil tak během vysílání pátečního pořadu Snídaně s Novou, kde ironicky reagoval na Turovo vysvětlení ohledně nevhodných příspěvků na Facebooku. Turek v minulosti uváděl, že některé nevhodné příspěvky na jeho facebookovém profilu mohl napsat někdo jiný, jelikož nechával kolovat svůj telefon v hospodě, a to i i lidem, které neznal.
Čtvrtníček z jeho výroků udělal ve vysílání parodii. „Protože vidím, jak se mi tu nudí asi deset kameramanů, já tady nechám kolovat telefon a kdyžtak mi tam napište něco na Facebook,“ prohlásil herec a nechal telefon skutečně kolovat po studiu. Narážel tak právě na Turkovo tvrzení, že za nevhodné příspěvky může být zodpovědný někdo jiný.
Když se ho moderátor zeptal, co by vzkázal Filipu Turkovi, který se odvolává na to, že vyrůstal na České sodě, Čtvrtníček reagoval bez okolků: „No co bych mu mohl říct? Ať drží hubu,“ odpověděl.
Poté, co si na konci převzal telefon, který předtím nechal kolovat, dodal se smíchem: „Nechal jsem je napsat na můj Facebook, co chtějí. Já je sice neznám jménem, ale to je jedno, já to vždycky nechám kolovat. Godla je negr, kdo to psal? To byl zvukař určitě. To jste si spletl region. No já to mazat nebudu, já to promažu, až se bude obsazovat ten nový Shakespeare,“ pravil Čtvrtníčekl s typickou dávkou drsného humoru, pro který byl pořad Česká soda známý.
Musí být super pocit, když vás zmíní někdo, koho obdivujete pic.twitter.com/YsFsbpv2bF— DODIRI.CZ (@dodiri_official) November 7, 2025
Zmíněný Godla je romský herec, který se v kauze kolem údajných rasistických příspěvků Filipa Turka zastal ve videu zveřejněném na sociálních sítích a odmítl, že by Turek byl rasistou. „Jako Rom se stavím za Filipa Turka, protože se mi tahle vymyšlená kauza absolutně nelíbí,“ zmínil Zdeněk Godla. A dodal: „Už dlouhé roky s námi působí v Západočeské asociaci romských podnikatelů. Vím, že to není žádný rasista, říkám to upřímně a vím to z osobní zkušenosti.“ Godla také zmínil, že se s Turkem znají dlouhé roky. „Je to můj dlouholetý kamarád. Známe ho moc dobře, dlouhé roky s námi spolupracuje.“
autor: Natálie Brožovská