dTest: Tmavá čokoláda může obsahovat kadmium

Do testu bylo zařazeno 12 značek tabulkové čokolády a v každé z nich bylo nalezeno různé množství nežádoucích látek. Nejméně jich obsahovala Lindt Excellence 70 % Dark a dánská Toms Ekstra mørk chokolade 70 %.

Kadmium je ve všech

Ve všech vzorcích bylo nalezeno kadmium. To se dostává do kakaových bobů z půdy, na které jsou pěstovány, a pak končí v čokoládě. Výrobek Noir Andoa francouzské značky Valrhona jej obsahoval nejvíce ze všech testovaných – kadmium v něm značně přesahovalo horní hranici povolenou v Evropské unii. Jedna tabulka dosahuje maximálního bezpečného příjmu kadmia dospělé osoby na čtyři dny. Nejvyšší zcela nezávadný jednodenní přísun kadmia tak obsahuje pouhých 18 g výrobku. Jeho překročení sice neznamená akutní riziko, ale v dlouhodobějším horizontu může ohrozit zdraví. V případě dalších zkoumaných produktů by byl překročen bezpečný denní příjem při konzumaci 100 až 150 g čokolády denně.

Nepřejídejte se tmavou čokoládou

Kadmium je těžký kov, který se může hromadit v játrech a ledvinách. Může škodit zdraví a způsobit mimo jiné poškození ledvin. Problém vězí v tom, že běžně přijímáme hodně kadmia i z jiných potravin. Přirozeně se vyskytuje v kakaových bobech, ve lněném nebo slunečnicovém semínku, v krevetách, v obilovinách a v některých druzích zeleniny. Proto bychom měli zvážit množství konzumované tmavé čokolády, abychom nepřekročily doporučované limity a neuškodili si. Dánské potravinářské orgány radí počítat s tím, že maximální přípustné denní množství kadmia obsahuje již 100 g hořké čokolády.