Fialovi odborníci proti koronaviru? Majitel cukrárny, rostlinolékař, učitel zeměpisu na střední škole

Anticovid tým koalice SPOLU prý vznikl, aby podával vládě pomocnou ruku s konkrétními návrhy na zastavení současné krize. „Zároveň se snažíme společně najít cestu ke zpomalení přenosu koronaviru bez nutnosti zastavení společnosti, jako je tomu dnes,“ stojí na stránkách týmu. Mezi členy však najdeme spíše politiky než zdravotnické kapacity. Členem je také možná příští ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který se opakovaně dostává do křížku s premiérem Andrejem Babišem.

Vlastimil Válek z TOP 09, který má ambici být ministrem zdravotnictví, nejdříve odmítl nabídku, aby na post ministra zdravotnictví nastoupil ještě za současné vlády od 1. listopadu. „Už to, že premiér Babiš vzbuzuje ve veřejnosti pocit, že se nás snaží vtáhnout do debaty s odbornými komisemi, je naprostá lež. Chce nás vtáhnout do debaty s politiky ANO… Ale o čem se mám bavit s právníkem Vojtěchem, s agrobaronem Babišem?“ vypálil Válek v rozhovoru pro server Seznam Zprávy.

A to i přes to, že v polovině října sliboval, že se jednání zúčastní. „Pokud však budu někam zván a bude to ku prospěchu občanů České republiky a zlepšení covidové situace, tak se určitě zúčastním,” potvrdil pro Lidovky.cz možnou spolupráci Válek.

„Mě skutečně už nebaví ta debata s panem Válkem, kterého jsme zvali opakovaně. A my se hlásíme k té zodpovědnosti, my až do poslední chvíle, když budeme ve funkcích, k tomu budeme zodpovědně přistupovat. My jsme si jenom mysleli, že nová garnitura a pan ministr, nebo příští ministr, který dává každý den rozhovory na počkání, ale s námi nemluví, zkrátka přijde, vyslechne si tento apolitický orgán,“ uvedl po jednání na tiskové konference Andrej Babiš.

Podívejme se konkrétně na členy Anticovid týmu koalice SPOLU.

Najdeme tam samozřejmě předsedu ODS a politologa Petra Fialu, bývalého ministra zemědělství, rostlinolékaře a předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku, předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, která má svým vzděláním z Českého vysokého učení technického ke zdravotnictví taky daleko.

Mezi členy je také středoškolský pedagog Marek Výborný, Martin Kupka, který vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, dále člen TOP 09 Lukáš Otys, který působí jako mediální konzultant, provozuje cukrárnu a vydal Kuchařku stylu moderního muže a plzeňský primátor Martin Baxa, který získal titul z oboru učitelství dějepisu a zeměpisu pro střední školy.

Ke zmíněným přidejme jediné čtyři lidi, kteří mají ke zdravotnictví blíže. Bohuslav Svoboda je lékař v oboru gynekologie a porodnictví, Vít Kaňkovský vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, Lumír Kantor je dětský lékař a posledním je již zmíněný adept na ministra zdravotnictví lékař Vlastimil Válek.

Odborníci v boji proti koronaviru:

zdroj: AntiCOVIDtym.cz

Někteří ze členů údajně odborného týmu čelí posměchu na sociálních sítích. Stejně jako PL, taky další lidé hledali souvislosti například mezi lidovcem Jurečkou a anabází v boji s nákazou. „Si dělá prdel? Nebo je to míněno vážně?“ uvedl jeden z nich na Twitteru.

„Nestálými členy ICŘT jsou dle potřeby: ředitel odboru ochrany veřejného zdraví MZČR, stálí členové Centrálního řídicího týmu MZČR podle jeho statutu, zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupci Ministerstva obrany ČR, zástupci Ministerstva vnitra ČR, zástupci Armády ČR, zástupci Policie ČR, zástupci Hasičského záchranného sboru, zástupce sdružení (asociace) praktických lékařů,“ uvádí webové stránky vlády.

„Pan Válek to má úplně pomýlené, v Anticovid týmu jsou jenom politici, zatímco Rada vlády pro zdravotní rizika je odborný orgán, my jsme zodpovědní, akorát u toho mohl být přítomný i jako budoucí ministr, ale už jsem to vzdal. Když bude chtít, je vítán,“ uvedl premiér pro PL v úterý.

A byl i konkrétní v odbornosti jednotlivých členů.

„Pan Dušek, ředitel ÚZIS, pan Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti, paní Svrčinová, hlavní hygienička, pan Hajdúch, paní Baťová, paní Martina Koziar Vašáková, epidemiolog Petr Smejkal. Je tam pan Šnajdárek, který je klíčovým člověkem pro organizaci odběrů očkování, všech statistik. Pan Šmehlík, náměstek ředitele VZP, předseda Asociace krajů Kuba a jsou tam samozřejmě i ministři. Adam Vojtěch jako ministr zdravotnictví, ministr obrany Lubomír Metnar a ministr vnitra Jan Hamáček. Podle potřeby byl přizván i ministr Havlíček či Plaga,“ uzavřel premiér na dotaz naší redakce.

