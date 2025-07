Ministr Válek může zmizet z kandidátky

ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit s ministrem ODS, který je, jak sám říká, „dobře informován“. Než přejdeme k aktuálnímu stavu věcí, musíme se vrátit do roku 2021, kdy zástupci koalice SPOLU zvítězili ve volbách a Petr Fiala začal skládat svůj kabinet, resort zdravotnictví nevyjímaje.

Vlastimil Válek totiž nebyl první volbou. Tuto nabídku dostal lidovecký poslanec Tom Philipp. Odmítl ji. Smyslem bylo svěřit důležité ministerstvo KDU-ČSL kvůli součinnosti s MPSV, jež ovládl Marian Jurečka, lidovecký předseda. Další, o kom se tehdy spekulovalo, byla poslankyně ODS Zdenka Němečková Crkvenjaš.

„Po krátké době se kolega Philipp rozhodl nabídku akceptovat, ale již bylo pozdě,“ svěřil se nejmenovaný ministr pro ParlamentníListy.cz. Podle jeho názoru tak volba oscilovala mezi matadorem Romanem Krausem (někdejší ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) a Vlastimilem Válkem.

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 95% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3577 lidí

„Kolega Philipp tak přišel pozdě, ale dohoda zněla, že na resort alespoň pošle svého emisara. I to ovšem vyústilo v roční přetahovanou, kdy již designovaný ministr Válek na dohodu pozapomněl. Nakonec k ní byl takříkajíc dotlačen a musel akceptovat náměstka Pláteníka,“ dodal.

Vztahy mezi ODS a TOP 09 bylo možné podle jeho vyjádření dlouhou dobu považovat za relativně dobré. Postupem času se prý situace dramaticky změnila. A to natolik, že kvůli mediálním problémům okolo Vlastimila Válka část koalice SPOLU uvažuje o jeho vyškrtnutí z jihomoravské kandidátky. Vede ji Petr Fiala, Válek je třetí.

„SPOLU se stále více obává výbušnosti odhalení intrik a byznysových vazeb kolegy Válka, o kterých se proslýchá, že by měly zásadně promluvit do posledního předvolebního měsíce. Insideři se vyjadřují, že by mohla být mnohem víc devastující než bitcoinová aféra zejména tím, jak široce by mohla zasáhnout ekosystém současné vládní koalice. Proto i jinak zdrženlivý premiér Fiala hledal elegantní cestu, jak Válka eliminovat, než se věci provalí,“ upozorňuje dobře informovaný insider.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O tom, že již dávno nemá ministr zdravotnictví premiérovu podporu, se prý po řadě jeho podrazů v koalici ani nepolemizuje.

„Nyní jde ale už o mnohem víc než o osobní antipatie. Válek by mohl zasáhnout a být posledním hřebíčkem do rakve naděje SPOLU na obhájení volebního výsledku, který by nás udržel ve hře na povolební vyjednávání. Proto se již zákulisně tiše zavelelo k tiché eliminaci, nejpravděpodobněji ze zdravotních důvodů. Moc jiného než osvědčené pravidlo, že sejde z očí, sejde z mysli, mu ve volebním finiši už ani nezbývá,“ upozornil.

Ke spekulacím kolem kandidátky se nikdo z oslovených zástupců koalice SPOLU do vydání nevyjádřil.

Bobříka mlčení ovšem s vysokou mírou pravděpodobnosti budou muset porušit. ParlamentníListy.cz totiž měly možnost nahlédnout do dokumentů, které ministra Válka spojují s jedním ze stíhaných ředitelů významné pražské nemocnice. K nim se teprve dostaneme.

Nejenže se jedná o výbušné téma, z hlediska času staví koalici do velmi prekérní situace.

Kandidátka v Jihomoravském kraji je za SPOLU uzavřena a změny jsou téměř nereálné. Kromě Petra Fialy a Vlastimila Válka jsou na volitelných pozicích Miroslav Zborovský, Petr Hladík, Jiří Horák nebo Libor Hoppe.