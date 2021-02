U velmi malých dětí, které v Česku prodělaly covid, se objevil vzácný AHOI syndrom. Lékaři si nevědí rady. Mluvili jsme s maminkou takto nemocného

reklama

„Prodělal koronavirus a zhruba někdy deset dní poté začal mít vyrážku na nohou. Nejdříve jsme to konzultovali s naší pediatričkou, ta nás raději poslala do nemocnice Na Bulovce, protože se s tím ještě nesetkala,“ vypráví paní Eva.

Na Bulovce je vyšetřili s výsledkem, že to vypadá zřejmě na postcovidový AHOI syndrom. „Ale naštěstí měl lehký průběh, protože některé děti to mívají rozlezlé po celém těle,“ doplňuje mladá maminka.

O zmíněném AHOI syndromu na českých webových stránkách nejde téměř nic dohledat. Cizojazyčné zdroje hovoří o akutním otoku, který se vyskytuje u kojenců do dvou let. Nejvýraznějším znakem může být otok obličeje a fialová vyrážka po celém těle.

„V nemocnici mu nabrali krev, dávali jsme vzorky moči, stolice, to bylo všechno v pořádku, ale moc nám neporadili, protože oni sami moc neví, co to vlastně znamená, co to způsobuje, proč se to děje. Nikdo nám nedokázal odpovědět. Paní doktora říkala, že má ještě jednu pacientku, která to má, ale ta to má výrazně horší, protože má vyrážku úplně po celém těle,“ říká paní Eva.

Ilustrační fotografie zachycující AHOI syndrom u miminek (zdroj: adc.bmj.com)

Z nemocnice tedy odjížděli s tím, že mají synka sledovat a kdyby se to zhoršilo, tak mají znovu přijet.

To ale nebylo jediné, co ho po vyléčeném covidu trápilo.

„Taky ho hodně bolelo bříško, ve zprávě od paní doktorky máme, že měl novorozenecké koliky. Měl obrovské křeče v břiše, strašně plakal, nyní musí mít eliminační dietu a k tomu probiotika,“ dodává maminka, s níž PL hovořily v pátek.

Ani tři týdny od covidu však situace není optimální.

„Je to určitě lepší, ale stále to není úplně dobrý, vyrážka se rozlézá po celých nožičkách. Nejdřív měl vyrážku, takovou krupičku a z toho se mu stávaly červený fleky skoro až do modřin, z toho má téměř fialové nohy,“ přibližuje paní Eva.

I Evin starší syn má po prodělaném covidu následky.

„Má histaminovou intoleranci. Před nemocí byl stabilizovaný a po covidu se mu to zhoršilo a nyní má ekzémy, není to vyloženě žádný syndrom, ale zhoršení u něj je jasné,“ dodává. Také to přišlo až po skončené desetidenní karantény.

„Nikdo nic neví, tak čekáme a doufáme, že to bude lepší. Už je to dlouhý,“ uzavřela Eva.

