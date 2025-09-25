„23 bilionů Kč nám dluží Němci.“ Podnikatel, jemuž stouply energie o 100 %, promluvil

Bedřicha Šmudlu jsem zastihla v momentě, kdy se připravoval navštívit německou stranu hranice, aby se s českým expertem na energetiku z Plzně podívali na tamní vodní přečerpávací elektrárnu. „Chceme tady nahoře na české straně hranice postavit také takovou, která by měla ještě dvakrát větší spád a zásobila levně elektřinou tři kraje a přebytky bychom za tržní ceny prodávali Němcům,“ vykládá podnikatel Bedřich Šmudla, který pochází z Karlovarského kraje kousek od hranic s Německem.
Nedávno se rozhodl, že vstoupí do vlasteneckého hnutí JASAN a hned ho navrhli na lídra krajské kandidátky.
Říkáte, že lidem je třeba neustále věci vysvětlovat a bojovat pravdou proti propagandě. To je důvod, proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Protože tady to je děs a hrůza. Nevím, jestli jste to zaregistrovala, ale dokonce už i Amerika vypověděla České republice mediální smlouvu o boji s dezinformacemi, protože řekla, že tady už je to všechno i na ni přecenzurované. No, a to jsme prý demokratický stát. A u nás se o tom mlčí, protože před volbami by to vládě bralo hlasy. Proto se mi i líbí v JASANu.
Jsou tu lidé, kteří cítí srdcem, tak jako já a nikdo z nich nemá zapotřebí být někde u nějakého koryta. Nejde nám o výtah k moci. Všichni jsme si vydělali poctivou prací v jiných oborech, každý má svoje peníze, a nepotřebujeme parazitovat na státu. A tím neříkám, že když budeme pro stát pracovat, že si nezasloužíme důchod, ale rozhodně je pro mne nepřijatelné, aby si poslanci a senátoři udělali na dva měsíce prázdniny.
Moje představa je taková, že mzda nebo odměna poslance by se měla odvíjet od průměrné mzdy zaměstnanců a lidí v České republice, protože potom ti poslanci a senátoři budou mít zájem na tom, aby obyčejní lidé měli slušnou mzdu.
Nepředstavuju si, že lidé musejí chodit do dvou, nebo tří prací, protože není přece normální mít tři práce a neuživit rodinu s dvěma dětmi a nemít na dovolenou či na zábavu.
To je tedy to, s čím jdete do politiky? A jak toho chcete dosáhnout?
Jdete k volbám?
Ne protože by si tam chtěl ukládat peníze, zlato a obrazy, co nakrade. To ještě nevěděl, že to všechno nakrade. Ale protože Švýcaři měli milion chlapů ve zbrani. Oni měli všichni tu pušku pod postelí doma. A to byla tak obrovská armáda, že by to toho Hitlera buď zastavilo, anebo by mu to znemožnilo další výpady dál. A to Hitler zase hloupý nebyl. Takže proto si Švýcarsko zachovalo neutralitu. Tak jestliže to fungovalo tehdy, tak to bude fungovat i teď.
No a k našim cílům. Jak jsme v JASANu ti normální lidi, podnikatelé, tak já, když mám tady v kraji projev, a řeknu „vezmeme si republiku zpět“, tak nechápu, že i ten, kdo mě nezná, jak mu může vůbec vytanout na mysl, že já chci něco znárodňovat. Já, který jsem podnikal a podnikám od devadesátých let dodneška!
Přece to „vezmeme si republiku zpět“ znamená, že si zpátky vezmeme ty strategické věci – vodu, světlo, teplo, energie, služby jako je pošta a železnice. Tam to musí být pod kontrolou státu, to jsou ty strategické firmy a podniky, který se musejí vrátit zase zpátky.
Teď jsem se v sobotu dozvěděl, co v českých lesích dokázali. Jak jsou schopní a co všechno mohou dělat, když se jim zase zpátky vrátí pravomoci – od výsadby stromů, až po, já nevím, ptačí budku, kterou bude vyrábět nějaká domácí manufaktura, nebo ty houpací koníky ze dřeva. Mimochodem fungují taky i ve světě nosníky ze dřeva a jsou pevnější než ocelové nosníky a jsou výrazně lehčí, takže se z toho dají stavět výškové budovy.
Tamhle na severu někde ve Švédsku nebo kde už se to dávno používá, jenomže my dneska vyvážíme jen suroviny. Vyvážíme naší dřevní hmotu, tady se to převeze přes hranice do Německa a tam se tomu přidá přidaná hodnota a my si zpátky kupujeme palubky, hranoly, prkna za drahé peníze z vlastního dřeva, a tu práci dostávají Němci, ne naši.
A ty lidi, co bydlí tady samozřejmě potom tu práci nemají, a to je špatně. A ty lesy, když budou fungovat tak, jak fungovaly ještě před 15 lety, tak je to pro národní hospodářství druhá Škodovka, jak jsem se dozvěděl. A to mi spadla brada, to jsem vůbec nevěděl.
Vy jako JASAN jste proslulí tím, že jste na rozdíl od dalších stran více než politická strana spíše takové seskupení odborníků. Kolik vás tam je?
Za námi je 632 odborníků, máme 3 čestné předsedy. Jedním je Vladimír Štěpán a druhým je Petr Blahynka a pan profesor Turánek, za covidu bojoval proti covidu a tady v České republice s tím musí bojovat do dneška, protože se tady popírají věci, které už dneska třeba v Americe ten mladý Kennedy říká zcela otevřeně, co to bylo za vojenskou operaci a za lumpárnu. Tady se o tom mlčí, takže bojuje do dneška, tak to je taky náš čestný předseda.
A potom je výrazná tvář profesor Staněk ze Slovenska, k němu vám můžu akorát říct, že kdyby překročil česko-slovenský hranice, tak na české straně je okamžitě zatčený, protože je nežádoucí osoba pro Českou republiku. A to jenom proto, že říká pravdu dlouhodobě. Tak vidíte, že za námi stojí odborníci opravdu na slovo vzatí.
Tady vedle v Ústeckém kraji kandiduje podplukovník ve výslužbě Ivan Kratochvíl, odborník na vojenství a historii. Ten přednášel tady v Nejdku na základní škole a ty paní učitelky, které ho tam nechaly přednášet o druhé světové válce, tak těm už nebyla před prázdninami prodloužená pracovní smlouva a už tam neučí.
Tak takhle to funguje dneska v České republice, to jsou padesátá léta jak vyšitá.
Pojďme si popovídat o vašem projektu, jak Českou republiku energeticky zabezpečit. Mluvil jste o vodní elektrárně s turbínou, kterou chcete udělat tady v Karlovarském kraji. Můžete mi popsat, jak by to fungovalo?
No to vám můžu říct, protože jsem byl minulý týden ve středu tady v rádiu. A přestože jsme dostali okruhy otázek a jedna z nich byla zásadní investiční počin, který bych chtěl realizovat, kdybych se dostal do sněmovny, tak zrovna na ni v tom rádiu nedošlo. Nepochopil jsem, proč na to nedošlo.
Nicméně to není o tom, že bychom spolupracovali s Němci, to je všechno úplně jinak. S vodními přečerpávacími elektrárnami se začalo v 70. letech minulého století. A to by bylo strategické dílo pro náš kraj. To by dodávalo elektrickou energii i sousedním krajům, Plzeňskému, nám – Karlovarskému - a ještě i dalšímu vedlejšímu Ústeckému.
A ještě by to dodávalo elektřinu v případě přebytků části Středočeského kraje, který by byl na dosah 100 km od té elektrárny. A při dalších přebytcích by se to prodávalo Německu. Ale tam by to šlo za tržní cenu, ne za tu hubičku, co se to tam dneska od nás dodává.
Máte už vyhlídnuté místo, kde by stála?
Ano, tady máme horní tok, ten je tady na Barboře, kde se kdysi za socialismu těžil uran. Tam je šachta, která je 420 metrů hluboká. Ta by se vybažila a nahoře by se udělala vodní nádrž. Ten horní bod je 1331 metrů nad mořem. Potom by se udělal tunel, kterým by pod zemí procházela voda do dolní nádrže. Ta dolní nádrž by byla dole u Hroznětína. Převýšení by bylo asi 680 nebo 690 metrů. Horní a dolní nádrž. Na té německé straně je asi 380. Takže my bychom měli v podstatě dvojnásobný stroj, tu turbínu, která by vyráběla elektřinu.
Vybudovalo by se to řádově do pěti let, ale dalo by to práci lidem tady v okolí zhruba dvou až třem tisícům lidí po dobu těch pěti let ve všech profesích.
V momentě, kdy se to dokončí, tak tam bude zase řádově asi 150 pracovních míst, ale odborných míst, ne jako v těch průmyslových zónách pro agenturní pracovníky a cizince, ale skutečně odborná práce.
Ta hornina, která by se vytěžila, to je ortorula, homogenní materiál, který udrží úplně hravě tu horní nádrž, protože tam je obrovské množství vody a obrovský tlak na to podloží.
A ta hornina, ta ortorula, to obrovské množství vody udrží, a navíc se dá využít na stavbu silnic, na podloží různých staveb a tak dále. Takže to přinese další plus. Logicky by to měla být sdružená investice.
To by byl projekt státu nebo soukromé firmy?
Měl by do toho investovat stát a všechny tři kraje, o kterých jsem hovořil, a náš kraj by vlastně získal samostatnost v dodávkách energie. Teď, jak tady severní Čechy zasáhl blackout, tak nás by se to netýkalo, protože ta vodní elektrárna dokáže vyrábět elektřinu ve frekvenci dvě minuty až minuty a půl a zrovna tak to můžete takhle rychle uzavřít, ten průtok vody a ty stroje sjedou z výkonu a nemusíte dodávat přebytek energie třeba z těch bláznivých větrných strojů, které nejsou ekologické, to všichni víme.
Ta voda je ekologický zdroj a je to akumulační zdroj. To nejsou ty baterie, jak tady zvítězila baterkářská lobby. Nevím, jak je to třeba v Německu, ale v Česku zvítězila. Oni dostávají od státu dotace, ale ty baterie mají asi 6 000 cyklů nabití a vybití a pak už nefungují.
A dneska to nikdo nemůže zlikvidovat, takže to přece není žádný ekologický zdroj. Kdežto voda je, to je ekologický zdroj.
Celý ten zdroj energie si reguluje navíc přímo člověk podle svých vlastních potřeb. Není to závislé na počasí, není to závislé na sluníčku. Teď dokonce v České republice došlo k odstavení solárních panelů, nic to nevyrábělo, přestože svítilo sluníčko. A víte proč?
Protože ty panely jsou z Číny a ti si tam samozřejmě dali nějakou stopku, takže když oni chtějí odstavit Evropu, tak mají tlačítko, takže sice sluníčko svítilo a soláry nic nevyráběly, protože byly vypnuty na dálku. To dneska jde. Takže si to na nás vyzkoušeli.
A u té vodní elektrárny je právě ta výhoda, že jednak, když máte přebytek energie, můžete ho odčerpat ze sítě. A z té dolní nádrže můžete přečerpávat nahoru, tím snížíte přebytek toho napětí v síti a nedojde k jejímu rozkolísání, jako se to stává u solárních nebo větrných elektráren, nebo když naopak třeba nesvítí sluníčko nebo nefouká vítr, tak je nedostatek energie, tak vy to z horní nádrže vypustíte do dolní a ono to vyrábí. Takže to zase pokryje ten nedostatek energie a zase nedojde k jejímu kolísání.
Zmínil jste, že Němcům se teď prodává energie za hubičku, ale ne za tržní ceny. Mohl byste to rozvést?
To je bordel Evropské unie. Když jsem se nastěhoval do baráku, a já mám všechno v baráku na elektřinu, včetně tepelného čerpadla, tak jsem platil 19 000 za elektřinu na všechno. Svítil jsem, topil jsem, ohříval jsem vodu. Do toho jsem měl ještě bazén pro děti, takže jsem tam ohříval vodu také. Asi po pěti letech Evropská unie rozhodla, že se ta elektrická energie rozdělí takzvaně na výrobu a distribuci. Takže výrobci, to jsou u nás jaderný elektrárny, ty tepelné elektrárny a distribuce to jsou ty dráty, kterými se to rozvádí. Ta je samozřejmě dneska někde v Hamburgu.
To si přihráli levou domů zase nějaký kamarádi politiků a tam dneska probíhají právě tyhle zisky jakoby přes politickou vládu. A najednou to z 20 tisíc bylo 40 tisíc ročně.
To byl 100% nárůst, ale u všech domácností podle toho, kolik platily, takhle do 100% nárůstu. Kdo platil 8 tisíc předtím, tak potom platil 16 tisíc.
A samozřejmě že pokud bychom mohli vyrábět celkem levně energii v České republice na naší vodní turbíně, která by zásobila naše tři kraje, tak máme spočítáno, že takových míst, kde by se dala postavit, je v celé zemi asi čtrnáct. K tomu by se dostavěl druhý blok Temelína a jsme naprosto soběstační.
A samozřejmě můžeme Němcům prodávat přebytečnou energii, ale za tržní ceny a sobě ji nechat za výrobní cenu daleko nižší, než je teď.
Vidím, že s Němci chcete nějakým způsobem spolupracovat, ale jinak, než to dělá současná vláda, zdá se, že tak, že by to pro nás, Čechy, mohlo být výhodnější než doposud...
A teď vám řeknu další bombu. Nám jako České republice, která je nástupnickým státem Československa, dluží Němci reparace v hodnotě 23 bilionů korun. Oni nám dluží asi 8,5 tisíce tun zlata. V dnešních cenách je to řádově 23 bilionů korun. A my jsme to jako JASAN vystřelili. Vyzvali jsme prezidenta i vládu České republiky a všechny politické strany a hnutí, které v letošním roce kandidují, aby se té otázce věnovali.
Za ty peníze pořídíte dostatečné množství bytů pro všechny, anebo tady můžeme 30 let žít pohodově. My to neříkáme proto, že bychom se chtěli Němcům mstít za to, co tady udělali za druhé světové války. Ty reparace podepsaly čtyři vítězné mocnosti, je třeba dodržovat mezinárodní právo, jde o princip.
Jak řešíte jako hnutí, které nemá žádné velké sponzory ani příspěvky od státu, kampaň?
To je další lumpárna, protože třeba ze zákona máte mít stejné právo vyvěsit svoje propagační materiály, volební propagační materiály před volbami a na veřejné vývěsky zdarma. Ale jak to funguje?
Já vám řeknu realitu, to jsem zjistil už v roce 2021 a do dneška se nic nezměnilo. Ve větších městech jsou všechny reklamní plochy soukromé. Města, když jim napíšete, že chcete vylepit svoje volební plakáty, tak vám řeknou, my tady žádný výlepový plochy nemáme, to má soukromník. Ten se samozřejmě chová tržně, ten za to chce peníze. Jenom na obcích najdete vývěsky, kde si to můžete přilepit, ale jen po těch pár letácích. To volby nevytrhne, takže to je nerovný přístup.
A to nemluvím o rádiu ani o televizi. Tomu se říkalo superdebata. Do normálních debat byli zvaní všichni, a dneska tam zvaný nejsou. Oni dneska sedí ve sněmovně, přijali si zákon, a my všichni daňoví poplatníci musíme přispívat na provoz politických stran každý rok. To jsou až stovky milionů.
Platíme ze svých peněz, už jednou zdaněných, a oni dostávají peníze na svůj provoz. Když bych řekl, že z 26 subjektů straním jednomu, tak těch 25 subjektů přece nemá nárok na ty peníze z těch mých daní. Jestliže chceš někoho veřejně podpořit, tak ho podpoř veřejně, nějakým darem, ať to všichni vidí, ale nesmí ty politický bojůvky dostávat peníze ze státu, protože to jsou peníze normálního daňového poplatníka. Ten má právo mít nad tím kontrolu. Ale tady u nás v Kocourkově jsou už práva takto ořezaný, v podstatě neexistují.
autor: Jane Frank