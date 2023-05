„27 % navíc vývoz elektřiny. Kšefty! Ceny v ČR?“ Babiš a nová čísla

reklama

„Kšefty, které budou dělat distributoři elektřiny a dotace z vlády a z ministerstva, by bylo dobré zkontrolovat,“ doplnil.



„Největší export v Evropě, vyrábíme nejlevněji, ale platíme nejvíc,“ shrnul poté opětovně Babiš a upozornil na komentář ekonoma Lukáše Kovandy, v němž stojí, že je v rámci zemí Visegrádské skupiny Česko jedinou zemí, která vyrábí přebytek elektřiny, přesto ji její domácnosti mají 2,5krát dražší než domácnosti zbytku Visegrádu, který přitom více elektřiny dováží, než vyváží.



„Já nevím, jestli tomu rozumíte, ale já tomu vůbec nerozumím… Respektive rozumím tomu, že je tato vláda loutka výrobců elektřiny. To je jediný rozumný závěr z toho všeho,“ komentoval Babiš to, že Češi platili za elektřinu více i přesto, že Česká republika loni vyvezla o 13,6 milionu megawatthodin elektřiny více, než jí dovezla a řadí se tak k největším čistým exportérům elektřiny v Evropě.

Ceny plynu pro domácnosti se loni podle zprávy Eurostatu ve druhém pololetí v České republice zvýšily meziročně nejvíce ze všech zemí Evropské unie, o 231 procent. U elektřiny byl růst druhý nejvyšší, o 97 procent a za elektřinu platili více pouze domácnosti v Dánsku, Belgii a Irsku.

???#Electricity prices up in all EU countries except ????Malta and the ????Netherlands



Household electricity prices rose most in the second half of 2022, compared with the same period of 2021 in:

????Romania (+112%)

????Czechia (+97%)

????Denmark (+70%)



https://t.co/ySGlHYNDk2 pic.twitter.com/gAQRprrFmu — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 26, 2023

Mimo energií Babiš také kritizoval informaci, že vláda zvažuje zdanění firemních benefitů. „Pokud podnikatelé nebudou moci dávat benefity a nebude to pro firmu výhodné, tak to zkrátka neudělají. Takže tahle nejhorší vláda postihne všechny zaměstnance,“ obul se do kabinetu premiéra Petra Fialy a kritizoval i záměr na změny DPH, jenž by přinesl rovněž zvýšení daně z přidané hodnoty u knih.

„Myslím si, že by to nebylo dobré, kdybychom zvyšovali daně na knihy… Vždyť by to způsobilo inflaci. Nechápu to,“ pronesl bývalý premiér a šéf největšího opozičního hnutí.

