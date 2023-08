„A co omluva?“ K Rakušanově tiskovce. A hůř

„Mohla zaznít omluva,“ napsal na Facebook k tiskové konferenci ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) právník Michal Hašek (ČSSD). S ministrovým zhodnocením situace Hašek nesouhlasí. Nikdo podle něj netvrdí, že násilí se dopouštějí pouze „osoby jedné národnosti“, faktem však je, že tři takovéto případy se v poslední době odehrály. I proto by se měl zaslat „jasný signál“ těm, kdo si myslí, že pro ně neplatí zákony České republiky. Ta má nulovou toleranci k násilí – ať už jej spáchá kdokoliv. Normální vláda by se podle Haška snažila, aby tato násilí páchající „hovada“ do Česka nebyla vpouštěna.

„Mimořádná tiskovka ministra vnitra byla mimořádná pouze tím, že proběhla v neděli v poledne a že nakonec (a já dodávám bohužel) nedorazil avizovaný ukrajinský diplomat,“ vyjádřil se k tiskové konferenci svolané ministrem vnitra Vítem Rakušanem advokát a sociálnědemokratický politik Michal Hašek. Důvodem svolání tiskové konference mělo být vyjádření Ministerstva vnitra ke dvěma případům znásilnění Ukrajinců z posledních dnů.

Hašek očekával, že na tiskové konferenci zazní omluva. „Mohla zaznít omluva za Brno, Plzeň i Prahu jménem Ukrajiny a mělo by to svoji váhu. Takhle jsme se vlastně dozvěděli, že statisticky je všechno OK, nic mimořádného se z hlediska konkrétní národnosti v páchání kriminality neděje,“ napsal Hašek v příspěvku na Facebooku.

Rakušan na tiskové konferenci poděkoval Policii ČR za skvělou práci při dostihnutí pachatele a zdůraznil, že Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí, přičemž srovnal data o kriminalitě z let 2019 a 2023 a poukázal na skutečnost, že v tomto roce bylo zaznamenáno zatím o pět tisíc trestných činů méně. Většinu zločinů mají na svědomí podle statistik stále Češi, cizinci páchají trestnou činnost pouze v 11,5 procenta případů. Kriminalita páchaná Ukrajinci je podle Rakušana na čtyřech procentech a „vzhledem k nárůstu počtu ukrajinských uprchlíků v Česku je toto číslo v mezích“.

Bývalý zastupitel Jihomoravského kraje s vyjádřením Rakušana nesouhlasí. „Tak pardon, nejsem Tomio Okamura, nejsem ani fašista, jsem jenom právník a řadový občan České republiky, ale s hodnocením ministra nesouhlasím,“ vyjádřil se Hašek a připomněl případ zabitého Roma z Brna, znásilnění mladé dívky v Plzni a znásilnění 38leté ženy v Praze.

„Emoce by se asi nešířily, kdyby šlo o kapesní zlodějny nebo jinou drobnou kriminalitu. Jenže tady jde o hrubé násilí. O zdraví, a dokonce o životy obětí,“ uvedl Hašek a zdůraznil, že je pochopitelné, že tyto činy nepáchají na území České republiky pouze osoby jedné národnosti nebo státní příslušnosti. V posledních měsících se však tři takovéto případy uskutečnily, a to „není o policejní statistice, to je o třech konkrétních tragédiích a lidských osudech obětí toho násilí“.

Proto se Hašek uchýlil k použití „oblíbeného sousloví současné vlády“ o vyslání „jasného signálu“ všem, kdo se uchylují k násilí a nemyslí si, že pro něj platí zákony České republiky. Česká republika násilí netoleruje nikomu. „Jasný signál všem, kdo si myslí, že si mohou dovolit všechno, že mohou použít násilí vůči komukoliv, kdo si myslí, že pro něj neplatí zákony tohoto státu – chce to říct jasné NE! Česká republika má nulovou toleranci k jakémukoliv násilí, ať jej spáchá kdokoliv,“ napsal Hašek s tím, že tito lidé budou vypátráni, zatčeni a postaveni před soud. Shovívavost není namístě. „Nikdo ať nečeká sebemenší shovívavost při páchání trestné činnosti, zejména násilné povahy a zejména té zaměřené proti dětem či ženám.“

Takovéto prohlášení by Hašek od Rakušana očekával. Zodpovědný ministr by dělal vše, co je v jeho silách, aby se „hovada“ do Česka nedostávala. „Jasně, každý národ má slovy pana ministra ‚svá hovada‘. Jen normální vláda a zodpovědný ministr vnitra dělají vše pro to, aby se taková ‚hovada‘ do České republiky nedostala nebo dostala co možná nejobtížněji…,“ doporučil Hašek.

V závěru příspěvku nicméně ocenil, že konference začala projevem účasti obětem násilných trestných činů a jejich rodinám.

