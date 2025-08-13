Hoffman: Začátek přeskupování opozice

14.08.2025 18:36 | Komentář

POHLED IVANA HOFFMANA Osm procent v průzkumech pro hnutí STAČILO! je podle Ivana Hoffmana událost, která by mohla vést k podstatným změnám ve světě současné opozice. Dokonce mluví o začátku přeskupování.

Foto: Archiv Ivana Hoffmana
Popisek: Ivan Hoffman

Volič, který souhlasí, že to, co předvádí vláda Petra Fialy, už doopravdy stačilo, má od odborníků na veřejné mínění potvrzeno, že preference nejdůslednějšího protivládního seskupení, tedy hnutí STAČILO!, již činí solidních 8 %. Informace je to důležitá pro voliče, který nechce, aby jeho hlas propadl, pročež nehlasuje pro stranu, která se mu zamlouvá, když se tato potácí kolem pěti procent. 

Voliči STAČILO! dává smysl nejen to, že nepropadne opoziční, protifialovský hlas. Rovněž je pro něj důležité, že nepropadne hlas levicový, protiunijní, protiNATOvský a antikorporátní. STAČILO! jedná se svým voličem na rovinu. Garantuje mu, že v případě zvolení nevymění program za funkce. Kdo je dost chytrý, aby věděl, že pouze v antisystémové opozici je nějaká šance na slušné příští, ten má vyřešeno, koho volit nejen proti Fialovi, ale také proti Babišovi.

U stran, které akceptují stávající realitu, nemá smysl očekávat něco jiného, než to, co tu máme a co zjevně nefunguje. Vrátit se k tomu, co ještě nedávno bylo samozřejmé, vyžaduje kuráž, politickou odvahu jít do střetu s mocnými strukturami, které na společnosti parazitují. „Umět v politice chodit“ není přednost, zasluhující voličskou přízeň. Je to handicap. Šance na revizi vadného systému nespočívá v osvojení si technologie moci. Nezbytné je pojmenovat, co je chybou, a pak tu chybu neprovozovat. Například provalilo-li se, že NATO není zárukou bezpečnosti, nýbrž bezpečnostním rizikem, je rozumné se z takového spolku rychle klidit.

Z praxe se ví, že politik nevysoutěží spolu s mandátem i rozum. Nebyl-li někdo chytrý, než se stal politikem, je jisté, že ve funkci nezmoudří. Proto je dobré nespoléhat na politiky v tom, co je příliš důležité. Strany, které odmítají referendum o tom, co je příliš důležité, by měly být z politické soutěže nejlépe vyloučeny. Ohrožují demokracii a je s podivem, že je někdo volí. Jde o politicky sebevražedné počínání, kdy volič svěřuje kompetence nekompetentním spoluobčanům, kteří ho pak zákonitě přivedou na hůl, anebo do neštěstí.

Když dnes lidé od Babiše odmítají budoucí koalici se stranou, která by požadovala referendum o setrvání v EU, je to důležitá informace o tom, že ANO není kompatibilní se STAČILO!. Pro voliče, kterému naše nevýhodné a nedůstojné členství v EU vadí, je ale důležitější vědět, že STAČILO! nepřistoupí na koalici se stranou, která odmítá referendum, čili postrádá respekt k hlasu lidu. Bylo by mimochodem užitečné slyšet i od SPD, že pro ni nepřipadá v úvahu koalice se stranami, které odmítají referendum, že je tedy nekompatibilní s Babišem.

V čase, který zbývá do voleb, může dojít k přeskupení hlasů v rámci současné vládní koalice, i v rámci opozice. Není pravděpodobné, že by občané, co mají místo hlavy televizi, takže obdivují Fialu či Rakušana, dali hlas Konečné,Vidlákovi a Maláčové. Možná odejdou od ODS ke STANu. Ke STAČILO! a SPD ovšem mohou přestoupit voliči ANO. Tedy ti, kteří dosud měli pocit, že u Babiše je jejich opoziční hlas v bezpečí. Tím si teď nemohou být jisti, když vidí, jak je protireferendový, čili prounijní Babiš kompatibilní s probruselskou vládní smečkou. 8 % pro STAČILO! vypadá jako dobrý začátek přeskupování opozice.

autor: Ivan Hoffman

