Zelení: Vyjednávání jako telenovela

Letošní předvolební vyjednávání jsou jako telenovela – plná zvratů, překvapení a nečekaných spojenectví. V naší roli ale nejde o drama, jde o spolupráci. Věříme v demokracii a v to, že když se spojí lidé s vizí, dokážou měnit svět k lepšímu.
Máme plán, jak prosadit konkrétní změny:
- Dostupné bydlení – aby nikdo nemusel řešit, jestli zaplatí nájem nebo účty.
- Dostupné potraviny – zdravá, lokální a cenově přijatelná strava.
- Zdravá krajina – voda v půdě, pestré lesy a louky, které odolají klimatické krizi, zelenější města.
- Moderní energetika – obnovitelné zdroje pro čistší vzduch a levnější účty, energetická nezávislost.
- Pohoda pro všechny – kvalitní veřejné služby, rovné příležitosti a férové zacházení bez rozdílu.
Jak šel čas s Piráty a jakou roli máme v růstu preferencí kandidátky, na níž letos najdete i Zelené odborníky a odbornice, čtěte v Deníku referendum! Na viděnou u voleb 3. a 4. října 2025. Díky, že jste v tom s námi!
