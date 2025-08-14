Zelení: Vyjednávání jako telenovela

14.08.2025 23:08 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k předvolební spolupráci s Piráty

Letošní předvolební vyjednávání jsou jako telenovela – plná zvratů, překvapení a nečekaných spojenectví. V naší roli ale nejde o drama, jde o spolupráci. Věříme v demokracii a v to, že když se spojí lidé s vizí, dokážou měnit svět k lepšímu.

Máme plán, jak prosadit konkrétní změny:

  • Dostupné bydlení – aby nikdo nemusel řešit, jestli zaplatí nájem nebo účty.
  • Dostupné potraviny – zdravá, lokální a cenově přijatelná strava.
  • Zdravá krajina – voda v půdě, pestré lesy a louky, které odolají klimatické krizi, zelenější města.
  • Moderní energetika – obnovitelné zdroje pro čistší vzduch a levnější účty, energetická nezávislost.
  • Pohoda pro všechny – kvalitní veřejné služby, rovné příležitosti a férové zacházení bez rozdílu.

Jak šel čas s Piráty a jakou roli máme v růstu preferencí kandidátky, na níž letos najdete i Zelené odborníky a odbornice, čtěte v Deníku referendum! Na viděnou u voleb 3. a 4. října 2025. Díky, že jste v tom s námi!

