A teď půjdou přes nás? Ozval se vážný ohlas na migrační dohodu Merkelové

Jan Zahradil prý nechce strašit, ale předcházet problémům se musí. O čem že to mluví? O dohodě Merkelové se Seehoferem, která by mohla ohrozit Českou republiku. Europoslanec za ODS se bojí, že vláda nemá jasno. Andrej Babiš už ale mezitím na facebooku mluví celkem konkrétně. Doufá v uzavření hranic v některých zemích EU.

„Má vláda jasno v tom, co to bude znamenat pro nás?“ ptá se Zahradil na své facebookové stránce. „Jestliže na něm./rak. hranicích vzniknou “tranzitní centra”, aby se zastavil tok migrantů do Německa, nehrozí odklon stávající migrační trasy do Německa přes ČR? To není strašení. Tomu se říká předcházení problému,“ vysvětluje europoslanec.

Na Zahradilův komentář reagoval Vít Kučík. Podle něj to dopadne tak, že Seehoferova CSU bude migranty, přicházející do Německa z Čech, obracet zpátky do Česka. Ironicky dodává, že čeští národovci budou konečně spokojeni.

Jan Zahradil s Kučíkovou představou souhlasí a nabádá k adekvátní přípravě na česko-rakouské hranici. „A ne snít o nedotčeném Schengenu,“ dodává eurorealista Zahradil. Kontroly prý pravidelně zažívá na německo-francouzské hranici a jeho důstojnost to nikterak neuráží.

Otakar Vychodil Zahradilovi píše, že si s vracením lze lehce poradit „metodou Orbán“. Je to prý sice primitivní, ale účinné. Zahradil souhlasil.

Mezitím se k celé věci vyjádřil i český premiér Andrej Babiš. Na svém facebooku vyjádřil naději, že Itálie a Řecko zavřou hranice.

Na premiéra reagovala Hana Hlavatá. Rozčiluje ji „loutkové divadlo“, které prý EU předvádí. Vyčísluje počet příchozích migrantů na téměř 2 miliony a spekuluje nad jejich neupřímnou motivací. Přeje si, aby Evropa uzavřela své hranice. „Humanita je hezká, ale vše má své hranice a ty již jsou dávno překročeny,“ dodává.

Psali jsme: VIDEO To je nářez. Orbánův ministr zahraničí utíral naštvanou moderátorku BBC. Šlo o imigranty Nový plán Mattea Salviniho, týká se i Česka. Mnozí spadnou ze židle hrůzou Ostrý vzkaz Zemana Ťokovu ministerstvu: Odpískejte to rozšíření zpoplatněných silnic první třídy o 900 kilometrů Když Německo, tak my taky. Rakousko se chystá zakročit proti imigrantům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak