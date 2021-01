„A teď to čeká nás. V Česku.“ Zlo v USA: V ohni i Babiš. Vzkaz z minulosti

reklama

Včerejší události v USA komentují politici a osobnosti po celém světě. I v Česku. A padají různá obvinění a paralely s českou politikou. „Ostatně se domnívám, že když státník v demokratické zemi poštve lůzu proti zákonodárné moci zvolené ve volbách, je to velezrada. Doporučuji si vzpomenout, kolikrát Zeman i Babiš mluvili o Sněmovně i o Senátu způsobem, kterým se snažili vyvolat v lůze vůči těmto institucím odpor,“ prohlásil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Scény z Kapitolu jsou šokující. Ukazují, kam až vede politika eskalace napětí ve společnosti, snaha o polarizaci a naprostá neochota přijmout výsledek demokratických voleb. Doufám, že se bezpečnostním jednotkám velmi rychle podaří obnovit pořádek,“ řekl ministr vnitra ČR Jan Hamáček.

„Respekt k výsledku voleb, schopnost tento výsledek přijmout, předat moc a správu nad zemí, až toto je jedna z věcí, která z politika dělá skutečného demokrata!“ míní Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL. „Prezident Trump se chová jako blázen, který se už naprosto znemožnil,“ dodal.

Na stejnou notu se ozvala také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. „Události v americkém Kapitolu nám ukazují, jak nebezpečná je nenávistná rétorika. Pohrdání demokratickými institucemi podrývá občanská práva a může podkopat i politický řád. Věřím, že smírný demokratický proces bude brzy obnoven,“ napsala anglicky na twitteru.

Také premiér Babiš událost odsoudil. „To, co se stalo v USA, je nepřijatelný a bezprecedentní útok na demokracii. Čtyři lidské životy byly zbytečně ztraceny a klíčový demokratický proces byl narušen. Vždy jsem chaos a násilí odsuzoval. Moc musí být předána hladce a klidně. Pevně věřím, že takové incidenty by se neměly opakovat.“

Jak si všiml například moderátor Prostoru X Čestmír Strakatý, Andrej Babiš si už změnil profilovou fotku a už se nereprezentuje v červené čepici s názvem Silné Česko.

Ovšem ani tím se nezavděčil. „Andrej Babiš už nemá trumpovskou kšiltovku? Ale co tak najednou?“ rýpal Jan Moláček z Deníku N a ještě tvrdší byl bývalý zpravodaj CNN Tomáš Etzler: „Komunistický spratek, bezcharakterní komunistický STBák, gauner ve střetu zájmů, podezřelý z dotačních podvodů, patologický lhář, ufňukaný zbabělec svádějící svou neschopnost na jiné, ostuda ČR Andrej Babiš si na svém profilu sundal kšiltovku, nápad na niž ukradl Trumpovi.“

Andrej Babiš už nemá trumpovskou kšiltovku? Ale co tak najednou???

Kromě politiků se ozvali i jiní, například generál Petr Pavel, o kterém se spekuluje jako o kandidátovi na prezidenta. Ten přirovnal situaci k jedenáctému září 2001. „Krev na podlaze Kongresu ukazuje, jak zneužívání politiky lidmi jako je Trump a rozdělování společnosti mohou v jakékoli demokracii přerůst přes hlavu. Je to poučení i pro naše strany před kampaní v čase krize,“ varoval.

Naopak proevropský aktivista Tomasz Peszyński našel jiné přirovnání, ve Washingtonu to prý vypadá jako v Sovětském svazu těsně před rozpadem, což označil za vítězství Vladimira Putina. „Skrze Trumpa ponížil USA,“ říká aktivista a dodává: „A o to šlo. Neschopnost mírového předání moci je znakem úpadku demokracie. Vím, že za to může jen část USA, ale je to smutné.“

Z řad novinářů se ozvaly opatrnější hlasy. „Capitol je jeden z největších symbolů USA. Žádná budova v DC nesmí být vyšší, tady se Amerika loučí s největšími hrdiny. Během 11. září sem čtvrté letadlo nedoletělo. Dneska tenhle symbol padl. Tyhle scény Ameriku změní,“ konstatoval moderátor ČT Michal Kubal.

„Co se právě teď děje v Americe, je možná to nejdůležitější, co se ve světě stalo od pádu berlínské zdi. Možná ještě důležtější. Ale na rozdíl od roku 1989 to nepřinese nic dobrého. Zadržme dech,“ varoval Miloš Čermák.

Capitol je jeden z největších symbolů USA. Žádná budova v DC nesmí být vyšší, tady se Amerika se loučí s největšími hrdiny.



Ale ne ode všech. „To, co právě sledujeme v USA, nás patrně čeká na podzim. Tedy, pokud do té doby nevymřeme,“ věštil napůl ironicky ekonomický publicista Miroslav Motejlek.

A marketér Jakub Horák připomenul, že tento vývoj odhadl už v listopadu.

