„A to jste přesně vy, pane Nečasi, ne já!“ Šlachta to pustil ven

reklama

Anketa Je korektní, jak Andrej Babiš nadává Pirátům kvůli migraci? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5814 lidí

Útoky podle něho začaly pozváním expremiéra Nečase do pořadu 360° na CNN Prima News. Připomenul, že do pořadu nebyl pozván na konfrontaci s Nečasem. „Byl bych za to rád, já bych s tím určitě problém neměl,“ uvedl. Je prý nadšen, že Nečas dostal prostor si říct svůj názor a mohl tak Přísaze zvednout popularitu. „Zoufalí lidé dělají zoufalé činy,“ komentoval Nečasovo vystoupení. Zarazilo ho jen to, že přirovnával Šlachtu k běloruské vládě.

„Pane Nečasi. Jestli ředitelka kanceláře, vaše milenka, využívala vojenské zpravodajství ke sledování civilních osob na území České republiky, tak vy jste přesně běloruská vláda, přesně to, co Bělorusko dělá. Toto jsou přesně znaky toho, co vy kritizujete vůči mně. To měl být můj vzkaz, pane Nečasi,“ vzkázal Šlachta na videu, ale pochyboval, že se Nečas dívá.

Psali jsme: Petr Nečas po osmi letech vzpomíná: S*áči z ÚOOZ. Šlachta neví, co tvrdí. A mediální prostitutka Moravec, ostuda ČT

I na slova Andreje Babiše o něm došlo. „Když o mně pan Babiš říkal, že jsem hezkej muž, tak jsem nevěděl, jestli se mám bát nebo smát,“ řekl Šlachta. Ale srovnání s Andrejem Babišem je podle něho nesmyslné. „Pan Babiš je miliardář, má firmu, je premiér, já nevím co všechno. Šlachta není miliardář, nemá firmy, nikdy neměl firmy, nikdy nepodnikal. Jestli pan Babiš šel do politiky s tím, s čím jde Šlachta s Přísahou, tak tam jde pro službu občanům. To si musí každej hrábnout do svého svědomí,“ usuzoval Robert Šlachta. Ale cizí hodnocení své kampaně ho prý ani nezajímají. A spekulace, s kým sestaví vládu, odmítá. „Dyť jsou volby, voliči, rozdejte karty! Pak se bavme. Přísaha nepůjde dopředu s nikým do koalice, nebudeme se s nikým domlouvat,“ slíbil. Chce podle svých slov voliče přesvědčit programem.

Jeho primární cíl prý není, aby se dostali do vlády, ale aby postrčili zákony, které jsou dlouho odkládané. „Nebavme se o koalicích, o tom, co, kdo, s kým budeme. Bavme se o konkrétním programu, konkrétních věcech z programu a ty si potom domlouvejme s tím, kdo je bude mít dobře napsané,“ vyzval bývalý policista. Poznamenal, že „budoucích premiérů“ má ČR už více než dost. „To my dělat nebudeme, my chceme sloužit. A politika má být služba občanům,“ shrnul.

Oznámil, že program představí po prvním sněmu Přísahy, 26. června. Dodal, že v něm nebude jen řešení korupce, ale i postoj k ekonomickým tématům a také třeba ke školství, aby sebral vítr z plachet těm, kdo říkají, že hnutí Přísaha má vyřešený svůj postoj jen právě u korupce.

Psali jsme: ČT že už nemá smysl? „Budu se za ni prát!" Písařovicová bojovně „Občané neznají pravdu.“ Levné potraviny od SPD: Ivan David po sprše od novinářů Podpořil Kúdelu, dostal trest. „Tabule je černá“ – nesmíte říct. Další šoky Čechů v Británii Šéf NATO: Vztahy s Ruskem nejhorší od Studené války. Vinou Ruska

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.