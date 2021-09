„ANO je jistota. Bráníme starý svět.“ Poslanec ostře o opozici

Poslanec a olomoucký radní Milan Feranec (ANO) varuje před koalicemi SPOLU a zejména před Piráty a Starosty. „Při výhře SPOLU nás čeká návrat do minulosti, do časů vlády Topolánka a Nečase. Omezování veřejných služeb, jejich privatizace, stagnace životní úrovně,“ popisuje Feranec. „Pokud ale zvítězí Piráti a STAN, čekejte zvyšování daní, zdanění větších bytů, ztrátu národní suverenity a posilování role Evropské unie včetně řešení migrace,“ varuje Feranec v rozhovoru, který si zavěsil na sociální síť.

Feranec, který kandiduje ze třetího místa na kandidátce Olomouckého kraje, hodnotí poslední čtyři roky vlády hnutí ANO z pozice vládního poslance. „Sněmovna má dvě tváře. Tou první je celkem racionální jednání ve výborech a komisích, kde se argumentuje věcně a odborně. Tou druhou je jednání pléna, kde jsou přítomné kamery a nastupuje politikaření,“ srovnává Feranec.

Právě na jednáních pléna se prý ukázalo, jak je současná opozice nekonstruktivní. „Toto čtyřleté období mělo tu zvláštnost, že opozice začala předvolební kampaň hned na začátku. Zvolili cestu obstrukcí, natahování jednání, čtení knížek namísto věcných projevů. Fakt to někdy byla smutná podívaná,“ kritizuje Feranec opozici.

Naproti tomu vláda byla podle něj v končícím volebním období velmi úspěšná. „Jako člen rozpočtového a hospodářského výboru jsem se primárně soustředil na rozpočet, daňové zákony, problematiku podnikání a dopravu. Jsem rád, že naše vláda nezvyšovala daně a soustředila se na jejich lepší výběr. K tomu patří i EET, o němž si myslím, že je to dobrý projekt a napomohl narovnání podnikatelského prostředí. Nemohou přece vedle sebe působit podnikatelé, kteří daně platí a ti, kteří ne. To je velmi neférová soutěž,“ tvrdí Feranec, podle nějž až do nástupu covidu rostla ekonomika, mzdy, zvedaly se důchody a rostla životní úroveň.

„Ale potom přišel covid. Byl to šok pro celou společnost a obří úkol pro vládu. Jaká ochranná opatření přijímat, jak ochránit obyvatele před virem, jak posílit zdravotnictví, jak pomoci podnikatelům a ekonomice. Vláda to zvládla asi jako všude ve světě, někdy lépe, někdy hůře. Důležité je poučit se z vývoje, dokončit očkování a dále posilovat zdravotnický systém,“ hodnotí Feranec počínání vlády v době pandemie.

Negativní hodnocení naopak Feranec opět směřuje na opozici, která prý vládu jen kritizovala. „To je asi role opozice, vždy a za všechno vládu kritizovat. Zúčastnil jsem se všech schůzí Sněmovny a nikdy jsem od nich neslyšel kritiku za příliš rychlé rozvolňování protiepidemických opatření. Naopak, opozice neustále kritizovala, třeba za zrušení Světového poháru v biatlonu v březnu 2020, za tehdejší zákaz letů do severní Itálie, za nošení roušek, za uzavření restaurací či kasin. A sama přitom loni v létě slavila ukončení pandemie na Karlově mostě. Předseda ODS na konci léta 2020 tvrdil, že se nic neděje a zavádět opatření je zbytečné. Prostě nezodpovědný populismus,“ má jasno Feranec, který ale chválí vládu, že chránila životy občanů a opozici neposlouchala.

Nadcházející parlamentní volby budou podle Ferance velmi důležité. „Podle toho, který ze tří velkých favoritů zvítězí a sestaví vládu, čeká naši zemi různý vývoj. Pokud to bude hnutí ANO, bude naše země pokračovat v tom, co známe posledních osm let. Tedy posilování veřejných služeb, růst životní úrovně, investice do dopravní infrastruktury, žádné drastické zvyšování daní,“ slibuje Feranec.

Mnohem horší to ale podle něj bude, pokud vyhraje jedna z koalic. „Při výhře SPOLU nás čeká něco, co už taky známe – návrat do minulosti, do časů vlády Mirka Topolánka a Petra Nečase. Omezování veřejných služeb, jejich privatizace, stagnace životní úrovně, zvedání důchodů o pověstných 47 korun ročně. Pokud ale zvítězí Piráti a STAN, vůbec nevíme, co nás čeká. Podle jejich vyjádření to bude zvyšování daní, kontrola státu nad využíváním vlastnictví, zdanění větších bytů, ztráta národní suverenity a posilování role Evropské unie včetně řešení migrace,“ varuje Feranec.

Ten jako příští priority hnutí ANO ve vládě vidí na prvním místě zdravotnictví. „Doufám, že očkování nás ochrání před další vlnou covidu a před nutností opět přijímat restriktivní opatření. Ale i covid jednou skončí. Je to tedy o dalších investicích do zdravotnictví, o navyšování příspěvku státu do zdravotnického systému. Z hlediska dostupnosti máme jeden z nejlepších systémů zdravotnictví ve světě. A tahle by to mělo zůstat,“ věří Feranec.

„Dále je prioritou udržet nízké daně. Každý z nás je daňový poplatník. Za této vlády se podařilo výrazně snížit daň z příjmu fyzických osob, každý zaměstnanec to na výplatě pocítil od ledna 2021. Vláda ANO zrušila superhrubou mzdu, kterou kdysi zavedla ODS a ministr financí Kalousek. Lidem teď v peněžence zůstává více ze mzdy, a to je dobře. My daně nechceme zvyšovat, mimo digitální daň a daň z neřesti – hazard, alkohol, tabák,“ slibuje Feranec.

Je podle něj také potřeba snižovat schodek rozpočtu, který ale prý není tak špatný, jak křičí opozice. „Je třeba říci, že stále patříme mezi nejméně zadlužené země EU. Zadluženost Česka je asi poloviční oproti průměru unie. Ministerstvo financí přijalo plán konsolidace veřejných financí, počítá s postupným snižováním schodku státního rozpočtu. Postupným právě proto, abychom nemuseli drasticky škrtat v sociálních výdajích, čehož jsme byli svědky v letech 2007 a 2008,“ rýpl Feranec do časů tehdejší vlády Mirka Topolánka.

Na konci Feranec znovu varuje před Piráty a jejich progresivistickým myšlením. „A musím zmínit ještě třetí, neméně důležitou prioritu. Říkám tomu obrana starého (našeho) světa. Jsme svědky nebývalého nárůstu aktivismu, který nám říká, že naše tradice a zvyky jsou zastaralé a nemoderní. Že není důležité jaký člověk je, ale z které je menšiny. Nutí nás, kdy a před kým poklekávat, jak přepsat naše pohádky. Že nebudeme smět jezdit auty na naftu, že lepší je sdílet naše domy, naši zemi. Toto progresivistické myšlení, které prezentují hlavně Piráti, je škodlivé a pro mě nepřijatelné,“ tvrdí Feranec s tím, že proti tomu bude jako poslanec i jako občan bojovat.

