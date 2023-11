„Ale vždyť jste to slibovali taky.“ Pekarová přistižena. Nepříjemně

Požadavky opozičních politiků na úpravy státního rozpočtu přirovnala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) k nesourodému dortu pejska a kočičky. Napsala také, že musejí jednat zodpovědně. Tak proč to neděláte, dostalo se jí odpovědi od známého právníka. Pokladní v Tescu má za 12 hodin 24 000 Kč a k tomu hmotnou zodpovědnost, co vy? padlo také. A pak to přišlo: „Počkejte, ale oni jen opakují, co jste před volbami slibovali vy,“ byla přistižena Pekarová.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny se na svém účtu X pustila do opozičních politiků a vytkla jim, že jejich názory připomínají pohádku o pejskovi a kočičce, když vařili dort. Zřejmě tím chtěla naznačit, že jsou opoziční návrhy nekonzistentní a ve stylu „od každého něco“.

„Zvyšte důchody a mzdy

Snižte daně

Dotujte energie

Snižte inflaci

Zastropujte ceny potravin

Snižte státní dluh“

Vyjmenovala opoziční návrhy a přidala ještě větu, kde hovoří o tom, že současná vláda musí jednat zodpovědně, kterou doplnila konstatováním, které se ale dá předpokládat, že koalice není ve svých názorech stejná jako opozice.

„Opozice dnes ve svých výstupech k návrhu státního rozpočtu připomínala pejska a kočičku, kteří pekli dort. My musíme jednat zodpovědně, nejsme oni.“

Je dobré, že víte, že musíte jednat zodpovědně. O to víc nechápu (a určitě nejsem sám), proč to neděláte? Snad kdybyste předložili návrh zákona o osobní odpovědnosti vrcholných politiků za škody způsobené státu porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, měli byste… — Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) November 29, 2023

Její slova se setkala s poměrně velkou odezvou. Jako jeden z prvních reagoval právník Tomáš Nielsen, zakladatel strany PRO.

„Je dobré, že víte, že musíte jednat zodpovědně. O to víc nechápu (a určitě nejsem sám), proč to neděláte,“ zeptal se na úvod svého příspěvku a pokračoval s tím, že kdyby vláda předložila návrh zákona o osobní odpovědnosti vrcholných politiků za škody způsobené státu porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, měla by určitou motivaci.

„Co kdyby pro začátek aspoň ministři nesli stejnou odpovědnost, jako jednatelé společností s ručením omezeným? A žalobu by mohl podat každý občan, případně skupina občanů? Politická odpovědnost totiž nebolí tak, jako odpovědnost skutečná,“ apeloval na Adamovou Pekarovou.

Jak dlouho vůbec za den v PS pracujete, paní předsedkyně PS?Počítal jsem to a dnes to dělá celé 2,5 hodiny. Možná si dáte ještě jednu rundu do půlnoci, možná ne. A za to berete 300 000 měsíčně? Pokladní v Tescu dělá 12ku non stop, má hmotnou zodpovědnost a 24 000 hrubého. Chápete to? — Lubos Boruvka/Blueberry (@lubosbor45) November 29, 2023

Jeho slova ale využil další diskutér jako námět k příspěvku, kde zmínil neporovnatelné pracovní podmínky, mzdu, odpracovaný čas a hlavně také onu zodpovědnost za chyby, které člověk v práci udělá.

„Jak dlouho vůbec za den v PS pracujete, paní předsedkyně PS,“ začal diskutér dotazem na pracovní dobu, po kterou předsedkyně Poslanecké sněmovny skutečně sněmovnu řídí. Na svůj dotaz ale znal odpověď, o kterou se podělil.

„Počítal jsem to a dnes to dělá celé 2,5 hodiny. Možná si dáte ještě jednu rundu do půlnoci, možná ne. A za to berete 300 000 měsíčně,“ divil se poměru měsíční mzdy a hodin odpracovaných včele zasedání Sněmovny.

Přidal ale i pohled z druhé strany.

„Pokladní v Tescu dělá 12ku non stop, má hmotnou zodpovědnost a 24 000 hrubého. Chápete to?“ upozornil Markétu Pekarovou Adamovou na rozdíl v obou povoláních.

Opozice totiž chce, aby Ministerstvu obrany bylo sebráno několik miliard... aby se zablokovalo vybavení pro armádu...

Ale co chtít, když hnutí ANO nerespektuje volby 2021 a vnucuje se přes důchody starým do vládních křesel — r.k_kady (@RKady98) November 29, 2023

Ta ale našla i zastání, když se jeden z diskutérů zaměřil na opoziční hnutí ANO a sdělil svůj názor na jeho politiku.

„Opozice totiž chce, aby Ministerstvu obrany bylo sebráno několik miliard... aby se zablokovalo vybavení pro armádu... Ale co chtít, když hnutí ANO nerespektuje volby 2021 a vnucuje se přes důchody starým do vládních křesel,“ poukázal také na podporu, které se hnutí ANO dostává od starší populace.

Počkejte, ale oni jen opakují, co jste před volbami slibovali? ???? — Marek Říčař Dolce far niente ?????? (@ricar_marek) November 29, 2023

Objevil se ale i diskutující, který v tom, na co Markéta Adamová Pekarová upozorňovala ve svém příspěvku a označila za „pejskův dort“, viděl předvolební sliby vládní koalice.

„Počkejte, ale oni jen opakují, co jste před volbami slibovali.“

