Podezřele ochotní Rusové, Trump a Zelenskyj. Tento týden začne cirkus

Dnes se má sejít Donald Trump s ukrajinským prezidentem, zřejmě aby ho seznámil s výsledky jednání s Vladimirem Putinem. Ještě předtím Trumpův zmocněnec Steve Witkoff uvedl, že Putin souhlasí s tím, že Ukrajině budou poskytnuty bezpečnostní záruky a že rovněž je ochoten k ústupkům v územních požadavcích.
Těmito prohlášeními se zabývá analytik Simplicius, který připomíná, že vítězstvím pro Rusko je už to, že Trump přistoupil na to, že nejdříve musí být uzavřena dohoda, aby mohlo být příměří, což je přesný opak toho, co tak hlasitě požaduje Zelenskyj a lídři evropských států.
Dle Reuters je na stole dohoda, podle které by příměří nastalo až po jejím podpisu, ukrajinské jednotky by se stáhly ze zbývajícího území doněckého a luhanského regionu, Rusko by se stáhlo z pozic u Charkova a u Sumy, Krym by byl oficiálně uznán jako ruský, byly by zrušeny některé sankce vůči Rusku, Ukrajina by měla zakázán vstup do NATO, ruský jazyk by měl oficiální status v některých oblastech Ukrajiny a ruská ortodoxní církev by mohla volně fungovat. Ukrajina by také mohla dostat bezpečnostní záruky.
Jako nejdůležitější vidí analytik to, že Putin netrvá na tom, aby dostal i zbytek Chersonu a Záporoží, ale že se boje zastaví na liniích, kde jsou. „Pokud by to byla pravda, znamenalo by to samozřejmě obrovský odklon od dřívějších požadavků Ruska. Je však těžké tomu uvěřit, protože Putin již zapsal Záporoží a Cherson do ruské ústavy v rámci jejich správních hranic, a proto neexistuje žádný reálný mechanismus, jak se těchto nezískaných částí vzdát,“ podotýká.
Připomíná, že dřívější zprávy z médií o ruské ochotě k ústupkům se vždy ukázaly jako falešné. Tedy že se objevily, aby je pak ruští představitelé následně popřeli. Nyní ovšem tyto zprávy pocházejí přímo z Trumpova vyjednávacího týmu.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Další možností podle něho je, že Rusko ví, že se vyjednávání potáhnou tak dlouho, že si Putin může dovolit vypadat otevřený ústupkům, protože ví, že k dohodě z mnoha různých důvodů stejně nedojde. Například proto, protože Rusko už Zelenského nepovažuje za legální hlavu ukrajinského státu, tedy že nemá pravomoc dohodu podepsat. Hledání následníka by trvalo tak dlouho, že Rusko věří, že se mu sporná území podaří dobýt.
Jak také analytik podotýká, Putin si potrpí na literu zákona, je tedy podezřelé, že by z ní ustoupil hned ve dvou případech, tedy co se týče legitimity Zelenského a toho, že v ruské ústavě jsou Cherson a Záporoží již zaneseny. „Je to toho tam prostě příliš, než aby bylo možné si představit, že by Rusko ve všech těchto bodech ustoupilo, včetně věcí jako demilitarizace a denacifikace, které nebyly v diskusích zmíněny. Méně důležité otázky, jako je ochrana a kodifikace ruského jazyka v ukrajinských regionech, byly zmíněny v tisku, což by znamenalo, že ostatní otázky zmíněny nebyly. A to je prostě moc,“ míní.
Pokud tedy dohoda není míněna vážně, je podle analytika jediný logický závěr. Tedy že Rusko ví, že dohoda není možná, hraje o čas a předstírá ochotu k ústupkům, aby odpovědnost přešla na Evropu a na Ukrajinu. Dohoda dle analytika není možná například proto, protože Zelenskyj prohlásil, že odstoupení neobsazeného území není možné kvůli ukrajinské ústavě, demilitarizaci vyloučil několikrát a evropské státy vyjádřily zájem na ukrajinské území poslat své jednotky jen co dojde k zastavení palby. Což by znamenalo jednotky NATO na Ukrajině, tedy by to bylo v rozporu s ruskými důvody pro vedení války. Podle analytika jsou dvě možnosti; buď si Witkoff vymýšlí, nebo se USA s Ruskem nějak domluvily.
Zde poukazuje také na to, jak rozdílná je prezentace, a jaká je skutečnost. Ačkoliv se v podstatě nic nedohodlo, obě strany setkání vychvalují, jako by to byl průlom. Což by naznačovalo, že došlo k dohodě, která ale není veřejná. Zvláště vzhledem k tomu, jak přátelsky se k sobě obě strany chovaly.
Analytik se věnuje také cestě Zelenského a evropských lídrů do Washingtonu. „Ukázalo se, že evropská klika výslovně zakázala Zelenskému setkat se s Trumpem o samotě, protože se bojí, že Trump bude na Zelenského tlačit a zastrašovat ho, aby učinil ústupky a aby přijal mírovou dohodu, která by byla pro evropskou kliku nevýhodná,“ říká s tím, že jejich úkolem je přinutit Zelenského, aby na nic nekývnul, aby pokračoval ve válce a nechal povolat mladé od 18 do 25 let, kteří mohou ještě Rusko chvíli zdržet. Zelenskyj přitom už povolil a uznal, že vyjednávat se bude na současné frontové linii. Tedy že Rusové nemohou dostat nic, co ještě nedobyli, ale to, co mají, že jim už zůstane.
Již v předchozích analýzách Simplicius upozorňoval, jak nepravděpodobné je, že by Zelenskyj odevzdal Cherson a Záporoží. Ale i zbytek Donbasu by prý byl oříšek. Znamenalo by to vzdát se Slavjansku a Kramatorsku, což by byla rána pro ukrajinské nacionalisty, protože v těchto městech v roce 2014 začalo donbaské povstání. Povšiml si, že i kdyby vyjednávání selhala, Rusko získá zbytek doněckého a luhanského území bez boje.
Upozornil také na názory ukrajinského politologa Vladislava Olenčenka, podle něhož bude Zelenskému dnes nabídnuto, aby podepsal mírovou dohodu, aby vyhlásil volby a odešel ze scény. Za to dostane garanci bezpečnosti pro sebe a svou rodinu, že mu zůstane jeho majetek a že bude moci být hollywoodský režisér nebo politik. Ale bude mu naznačeno, že nemá v dalších volbách kandidovat.
„Ať tak či onak, Zelenskyj stále trvá na tom, že nejdříve musí být příměří, a oznámil svůj záměr přesvědčit o tom Trumpa během jejich pondělního setkání. To znamená, že ať se stane cokoli, tento týden uvidíme nějaký ohňostroj mezi principálem, klaunem a zoufalými evropskými hyenami z tohoto podivného putovního cirkusu,“ konstatoval analytik závěrem.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Karel Šebesta