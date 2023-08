„Alibistické.“ Místo Fialy to řekl mluvčí. Zkušený politik zaražen. Blažek a ohrožení ODS?

EVROPAN LIBOR ROUČEK O sociologickou analýzu požádala redakce PL bývalého místopředsedu Evropského parlamentu Libora Roučka, který dřív působil i jako mluvčí české vlády. V těchto dnech totiž přibývá indicií, že se většina lidí kauzami, i když jde např. o ministra spravedlnosti, nezabývá. Dokonce ani nesledují, s kým se schovává před deštěm. „Pokud by premiér Fiala chtěl situaci řešit, musí bezpodmínečně a okamžitě ministra Blažka odvolat,“ uvedl.

„Ministr spravedlnosti Blažek, který je znám nejen v Brně, ale po celé republice pod názvem Don Pablo, podle mého názoru nikdy být ministrem neměl,“ konstatuje Rouček nekompromisně. „Na základě jeho předchozích afér, chování v uplynulých měsících nebo náhledu do kauz, které vidět neměl… Vyvrcholením je jeho pětihodinová schůzka, kde se údajně ukrýval před deštěm s někdejším velmi kontroverzním poradcem bývalého prezidenta,“ dodává.

Rouček také připomíná, že když ODS sestavila vládu, konkrétně premiér Petr Fiala prohlašoval, že nastává období nové politické kultury. „Po dvaceti měsících vidíme na příkladu ministra Blažka a jeho pětihodinového ukrývání se s Martinem Nejedlým v restauraci, že k žádné změně nedošlo. Co pravicové strany kritizovaly před volbami? Chovají se podobně. Stejně!“ vzkazuje.

Zkuste se projít kolem hospody nebo se odvážit otevřít dveře

Upozornil na tristní výsledky průzkumů veřejného mínění. „Vláda má vůbec nejnižší procenta důvěry, které kdy v ČR byly,“ konstatoval s tím, že stačí lidem kdekoli naslouchat. „Jsou současnou situací otrávení, unavení a bohužel nevidí východisko. Pokud by premiér Fiala chtěl situaci řešit, musí bezpodmínečně a okamžitě ministra Blažka odvolat. Potom by mohl začít opět mluvit o nové politické kultuře a slušnou demokratickou politiku začít náznakem dělat,“ dodal s tím, že pokud takto nerozhodne, budou preference ještě nižší.

Řekl mluvčí a setkání bylo čistě náhodné. Proč bourat osvědčený systém?

Premiér a předseda ODS Petr Fiala už Blažka zásadně kritizoval. „Pan premiér nepovažuje tento typ setkání za vhodný, bez ohledu na to, že k němu došlo náhodně,“ uvedl např. pro irozhlas.cz mluvčí vlády Václav Smolka.

„Přesně alibistická reakce. Nevyslovuje se přímo premiér, zdůrazňují se slova: mluvčí a náhodně,“ analyzoval Rouček. Odvažuje se i předpokládat: „Premiér ho neodvolá, protože má ministr Blažek velmi dlouhé a vlivné prsty v ODS. Nabouralo by to celou ODS. Situace nemá řešení. Dostáváme se jen hlouběji a hlouběji do mravního a morálního marasmu, ve kterém naše společnost je. Když se mluví o nové demokratické politické kultuře a měří se, tak jako v minulosti, neustále dvojím metrem?“

Zavzpomínal pro PL i na dobu, kdy byli dobří a špatní komunisté či dobří a špatní agenti. „Měří se dvojím metrem a sliby, které politici dávají, pak nedodržují. Poté se nemůžeme divit, že je společnost politiky a věcmi veřejnými stále více otrávená. Na základě toho se naše země nemůže do budoucna pozitivně vyvíjet, ať je to společensky, ekonomicky, sociálně nebo politicky. Neustále se propadáme do celkového marasmu,“ zopakoval. „Že se vláda snaží tvrdit, že jsme úspěšná země? Bohužel v porovnání nejen se západními zeměmi zase tak úspěšní nejsme,“ dodal.

„Obyvatelstvo je demoralizované!“ Na konec tečka o demokracii

„Je na ně vidět stejně, jako bylo před rokem nebo před pěti. Situace se bohužel nelepší. Vždycky přijde nová vláda a slíbí politickou kulturu, slíbí západní kulturu. Do sloganu dají např.: Patříme na Západ. Jenže my se pak orientací propadáme stále více na Východ! Výsledkem pak je, jak ukazují nejrůznější průzkumy, naštvanost obyvatelstva a nedůvěra ve vládu i v politiku obecně. Demokracie je založena na spoluúčasti a spolučinnosti co nejširšího počtu obyvatelstva. Obyvatelstvo je demoralizované. Pak se nemůžeme pohnout dopředu,“ uvedl.

Rouček připouští, že jsou někteří lidé dnes, absolutně bez jakékoli logiky, zařazováni do škatulky „antisystémoví“. „Když vidím některé reakce pravicových přátel na sociálních sítích, pomalu mám pocit, že za antisystémového považují i mě. Člověka, který za demokratický, prozápadní systém a kurz celý život pracoval, a který o něj celý život usiluje. Kolikrát stačí, když máte jiný názor, případně názor kritický nebo sebekritický. Jsem kritický nejen k této vládě. Byl jsem kritický i k bývalé vládě. Vidím, jak by se politika mohla dělat otevřeněji, demokratičtěji a slušněji,“ uzavřel celoživotní člen ČSSD (Pozn. redakce: dnes SOCDEM) svůj aktuální komentář. Sociologii si vzal jako vedlejší obor při svých studiích ve Vídni.

Listujeme v knize Můj a náš příběh. Foto: Daniela Černá

