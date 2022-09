„Ani jeden vládní politik neprojde. Musí se nás bát!“ Konečná rozpálila protestující na Václaváku

reklama

Před začátkem demonstrace pršelo, ale kolem druhé hodiny odpoledne pršet přestalo a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná si pochvalovala, že na demonstraci dorazily stovky lidí.

„Každý, kdo má v tuto chvíli, i přes vyhrožování ministra vnitra, odvahu vyjádřit se proti této vládě, tak je v tuto chvíli hrdina. Proto jsme tady. Díky moc,“ volala z pódia Konečná.

Konstatovala, že hlavním tématem této demonstrace musí být energetika, a vyčinila všem vládám od roku 1990 až dodnes, že pustila z rukou energetickou infrastrukturu.

„Byli to jediní komunisté, kteří celých třicet let trvali na tom, že nemáme pouštět energetickou strategickou infrastrukturu z našich rukou. Celou dobu namítali, že to vyřeší trh. Politika polistopadových vlád totiž byla založena jenom na tom, že všechno prodáme a předáme, a lidé budou pracovat a nebudou si stěžovat. To je neskutečným zločinem všech těch, kteří nám tu třicet let vládli. A já si myslím, že nastal čas zúčtování,“ zahřměla z pódia šéfka komunistů.

„Demisi, demisi, demisi,“ odpověděli jí účastníci demonstrace.

Vláda se podle ní bojí komunikovat s lidmi, bojí se a je jen schována ve svých palácích. Bojí se udělat to, co je třeba, což je z pohledu Konečné zestátnit ČEZ a vrátit infrastrukturu pro rozvod vody, ale i výrobu elektřiny do českých rukou.

„Pokud se někdo nabaluje na tom, že budeme mít energii o devět korun dražší, než mají v okolních státech, tak je to nehorázná ostuda. To nám patří naše elektřina,“ volala předsedkyně KSČM z pódia.

„Ano, ano, ano,“ odpovídali jí lidé stojící pod pódiem.

A hned vyzdvihla roli komunistů.

„Kdyby tu ty komunisty neměli, tak dneska nemají ani jaderky. Oni tady za 32 let nepostavili vůbec nic,“ hřímala z pódia.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně

„Ta marže, která jim zůstává, je stejně nechutná, jako je marže u energetických šmejdů,“ volala z pódia.

Jedním dechem vyzvala k tomu, že minimální mzda musí teď být nejméně 20 tisíc korun. „Dvacet tisíc je to, co navrhuje KSČM a za čím si půjdeme.“

Nakonec konstatovala, že vláda se lekla svých vlastních občanů a zastropovala ceny energií, ale z pohledu Konečné je zastropovala zcela nesmyslně.

„Ale to zastropování je účinné asi tak, jako by litr mléka stál stovku. Pětikoaliční vláda totiž na lepší stanovení stropu nemá. Oni to zastropovali tak, že to jen doplatí gigantům. Takže nakonec to zaplatíme my všichni. A víte, jaký měli zisk ti energetičtí giganti? 200 miliard eur. A v takové situaci je neskutečné, že tahle vláda má odvahu se ještě ukazovat lidem,“ křičela Konečná z plných plic.

Zmínila také nákup amerických stíhaček F-35, se kterým počítá ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany

„My nechceme F-35, my chceme levné potraviny a levnou energii pro české občany. Na to musí být,“ volala Konečná.

„Já se vás zeptám, chce tady někdo válku?“

„Ne!“ odpověděli Konečné demonstranti.

„Zařvěme to ještě jednou, aby to slyšeli všichni ti, kteří si sedí ve vládě na uších,“ vyzvala všechny Konečná.

„Ne,“ ozvalo se znovu z davu stojícího pod pódiem.

„A jsme ve válce?“ zeptala se.

„Ne!“ odpověděl znovu dav.

Konečná si poté posteskla, že stejný názor, jako má česká vláda, má také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„My konečně chceme politiky, kteří budou hájit národní zájmy a zájmy svých občanů. My na ně máme právo!“ hřímala.

„Demisi, demisi, demisi,“ odpověděli Konečné lidé stojící pod pódiem.

Ta proto všechny nespokojené vyzvala, aby se vyjádřili v senátních a komunálních volbách.

„Žádný politik ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN neprojde. A pak ti starostové začnou klepat Fialovi na dveře Kramářovy vily, protože přijdou o práci. Takže to pojďme udělat! Ani jeden politik současné koalice na radnice!“ křičela z pódia Konečná.

Nakonec přidala poslední výzvu.

„Oni se nás musejí začít bát, aby všichni konečně pochopili, že už toho bylo dost.“

