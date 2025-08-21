„Vyzývají k útoku?“ Provokatéři chystají akci v Příčovech. Co na to policie?

Dnešní Týden v médiích začíná zajímavým legislativním pokusem Evropské unie „postoupit ve směru k totální cenzuře a ke kontrole myšlení v členských státech,“ jak novou změnu nazval Petr Žantovský. Jde o pokus předsedajícího Dánska a o zákon s názvem CSAM Kodaň. Jeho prosazení si dánské předsednictví stanovilo jako jednu ze svých priorit. Smyslem zákona je kontrola veškeré komunikace v chatovacích aplikacích, a to včetně té, která je dnes šifrovaná. Zákon by v případě schválení ukládal provozovatelům takových aplikací detekovat a hlásit fotky, odkazy či další materiály související se sexuálním zneužíváním nebo s jinou trestnou činností.
„Zejména ta ‚jiná trestná činnost‘ je velmi zajímavý gumový pojem, který můžete použít vlastně na cokoli,“ upozorňuje Žantovský. Znovu připomíná přílepek 308a zákona Lex Ukrajina VII - „neoprávněná činnost pro cizí moc“. Gumovost obou formulací je podle mediálního analytika zcela zjevná a umožňuje, aby cokoli, co uděláte, mohlo být někým zneužito proti vám.
„Druhá věc je, že my v tady tomhle zákoně CSAM Kodaň jdeme ještě o kus dál ve směru kontroly veškeré komunikace,“ říká Žantovský. V úpravě vidí pokus o pouhou cenzuru, kontrolu myšlení a komunikace a trestání za nežádoucí projevy. Zatím jde pouze o návrh zákona, takže teprve musí projít nějakým diskusním kolečkem v rámci Evropského parlamentu, ale Petr Žantovský žádné příjemné překvapení v podobě odmítnutí zákona neočekává: „Nic zde není nemožné a čím větší nesmysl, tím větší šanci má na schválení.“ Vše popsané Žantovský shrnuje jako snahy o absolutní kontrolu a cenzuru jednání a myšlení jednotlivce.
Proti schválení tohoto zákona se zatím v Unii postavily jen tři země: Polsko, Rakousko a Nizozemsko. Česko byste mezi odpůrci šmírovacího zákona hledali marně. Proč? Podle Žantovského je to výborná otázka pro představitele stávající vládní koalice, tím spíše, že do voleb už zbývá jen šest týdnů. „Když mají tak často plná ústa svobody a odporu k cenzuře, tak proč ten postoj nevyjádřili také směrem k tomuto zákonu? Myslím, že by nám neodpověděli, nebo by nám řekli nějakou výmluvu typu ‚Není to dobře připraveno, bude se o tom ještě jednat, prosadíme své názory později. Musíte nás ale kvůli tomu zvolit podruhé.‘ Pokud se o tom nějaká taková debata povede, všechny tyto fráze uslyšíte,“ je přesvědčen Petr Žantovský.
Válka v Příčovech?
V minulém Týdnu v médiích Petr Žantovský pozval na zámek Příčovy u Sedlčan, dějiště Vlasteneckého setkání, které se koná dnes od 9 do 19 hodin s tím, že se nejedná o nějakou politickou manifestaci, ale o odborná setkání s diskuzními panely na téma vývoje společnosti u nás i v zahraničí. Petr Žantovský upozorňuje, že to zřejmě někomu nevoní: „Po sociálních sítích se začal šířit plakát, který graficky okopíroval pozvánku na příčovské setkání. Na tom plakátě je napsáno: ‚Vyjádření nesouhlasu s prorusskými kolaboranty‘ a toto vyjádření je svoláváno také na dnešek od 9 do 19 hodin. Plyne z toho oznámení, že jakási Blujová, jakýsi Pšenák, kterého známe v souvislosti s jakýmsi Oganesjanem, tito lidé tady vyzývají k otevřenému útoku, ať už slovnímu, nebo jakémukoli jinému, na účastníky Vlasteneckého setkání v Příčovech.“ Skupina kolem influencera Mike Oganesjana se věnuje takzvanému boji s dezoláty. Natáčením videí, za která chodí i před soud, se živí. Na platformě Herohero videa Oganesjana a Pšenáka odebírá asi 21 tisíc lidí, část z nich za to platí měsíční poplatek 125 korun.
Falešný plakát akce, která má narušit Vlastenecké setkání v Příčovech
„Jsem velmi zvědav, jak se k tomu postaví policie a jak se k tomu postaví naše média. Ke skutečnosti, že tady nějaká skupina lidí naprosto otevřeně vyzývá k ostrakizaci a k denunciaci lidí, které považuje za nositele nějakého názoru. To, že se nejedná o proruské kolaboranty, je každému, kdo je zná, jasně,“ říká Žantovský.
Problém vidí v tom, že u takového tvrzení se nedá jasně dokázat ani pro, ani proti. „Kdo to dokáže čtyřem tisícům lidí, kteří vloni v Příčovech byli, že to jsou proruští kolaboranti, nebo že nejsou? To jsou všechno takové fašizoidní floskule, které známe z propagandy typu Streicherova nacistického listu Der Stürmer,“ míní mediální odborník a připomíná neslavný konec nacistického propagandisty Streichera. V rámci Norimberského procesu byl odsouzen k trestu smrti za zločiny proti lidskosti. „Byl to takový hodně horlivý propagandista a používal velmi barvité lexikum, když měl líčit Židy, komunisty, Rusy, prostě nepřátele. Tak tady patrně nachází nějaké pokračovatele, či inspirované žáky. To se nedá dokázat, proto to netvrdím a užívám slovo patrně‘,“ říká Žantovský o skupině, která se chystá narušit Vlastenecké setkání v Příčovech.
Skutečný plakát Vlasteneckého setkání
Ve středu 20. srpna v ranních hodinách obdržel Petr Žantovský e-mail od anonymního odesilatele. „Na deseti řádcích mne nazývá deseti různými, velmi vulgárními výrazy a žádá si moje nebytí, když to řeknu hodně politicky korektně. Ty výrazy opakovat nebudu, protože bych si pak musel jít vypláchnout ústa a zlobit se sám na sebe, že něco takového vůbec opakuju,“ říká k obsahu emailu mediální odborník. To, že lidem, spjatým s nějakou názorovou skupinou, chodí výhrůžné anonymní e-maily, považuje za varovný signál: „Myslím, že bychom se toho měli začít bát a něco proti tomu dělat.“
Má herečka právo si stěžovat?
Týden v médiích završí povedený mediální kousek, který vyšel na webu Médium.cz, s názvem Jak bydlí Jaroslava Obermaierová: Má chalupu a koupila si byt v Praze, i tak si stěžuje na důchod. Článek podle Petra Žantovského velmi silně připomíná Jakešův projev na Červeném hrádku, kdy Jakeš hodnotil Hanu Zagorovou, která krátce předtím podepsala Několik vět, slovy „Hanka je hodná holka, ale...“. Jakeš vypočítává příjmy popové zpěvačky v ČSSR v roce 1989: „Dostávám jednou ročně výpis... seznam těch umělců, kteří berou nad těch sto tisíc korun. No, tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno... ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok. A další ne 600, milion, dva miliony berou. Jandové a jiní každý rok.“ Jakeš to Zagorové zazlívá jako zradu na chlebodárcích.
„Při čtení článku o Jaroslavě Obermaierové jsem dospěl k závěru, že se autor spletl a že by ho měl nazvat ‚Ta Jarka je ale hodná holka‘. Protože duch Jakešova hloupého vyjádření na adresu Zagorové je tady absolutně do detailu zkopírován. Nám se tady předkládá skutečnost, že paní Obermaierová, která pracuje 50 let ve své profesi, si dovoluje mít jakousi chalupu na Benešovsku, dovoluje si jí zvelebovat, má tam hezkou kuchyň, má tam hezkou ložnici, to je tam všechno detailně popsáno, a jako tečka za tím vším visí informace, že si údajně koupila v Praze byt, kde přespává třeba po nějaké pracovní povinnosti. Z toho explicitně plyne, že by teda měla držet ústa a nestěžovat si na výši svého důchodu, který má být podle nějaké webu 17 tisíc, což tedy, s prominutím, pro člověka, který celý život pracuje na špičkové úrovni, ať už na divadle, ve filmu nebo v televizi, je výsměch této vlády lidem, kteří něco dokázali,“ říká Žantovský.
Když se dívá, jací lidé v Česku rozhodují o výši důchodů, tak jejich rozhodnutím rozumí. Jde podle něj o rozhodnutí hloupá, nepodepřená fakty a znalostmi. Ale také bez empatie s lidmi, kteří stárnou a jsou na své důchodové příjmy často odkázáni, protože nic jiného nemají. „Každý, kdo je trošku starší, ví, že starší člověk toho k životu mnoho nepotřebuje. Potřebuje jídlo, pití a léky. A to jsou shodou okolností ty nejdražší komodity, které v naší zemi máme. Ten člověk už většinou nepotřebuje nová auta, nové šaty, natož nějaké nesmysly do domácnosti. Potřebuje prostě holé živobytí. A na to prostě z dnešních důchodů většina jejich poběratelů nedosáhne,“ říká mediální odborník. Česká společnost podle něj programově chudne, a to ve prospěch lidí, kteří potom vyhazují veřejné peníze za věci typu stíhačky F-35. „Nemusím jistě deklarovat, koho všeho mám na mysli. Ale je to v kontextu i s tím postojem naší vlády k tomu šmírovacímu zákonu, o kterém jsem mluvil na začátku. Jsme na jakémsi rozhraní a bude jenom na nás, za měsíc a kousek, jak se rozhodneme a kudy budeme chtít jít dál. Nebudu nikomu radit, myslím si, že každý má rozumu dost,“ dělá Žantovský tečku za Týdnem v médiích.
autor: Jan Novotný