„Ano, sankce nás poškozují.“ Andrej Babiš rozkopl téma vztahů s Ruskem

Zrušit, nebo zachovat protiruské sankce? Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jasně řekl, že sankce poškozují české podniky. V reakci na dotaz ParlamentníchListů.cz vyjádřil s tímto názorem souhlas i premiér Andrej Babiš. „Sankce podniky poškozují, je to pravda. Obchod tím je dotčen,“ řekl předseda vlády PL.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se nechal slyšet, že by rád zrušil sankce proti Rusku. Havlíček to měl uvést na nedávné schůzce s ruským velvyslancem v Praze Alexandrem Zmejevským. Konkrétně to, že Česko poškozují sankce Evropské unie vůči Rusku.

O schůzce i názoru, který v jejím průběhu ministr průmyslu a obchodu vyjádřil o protiruských sankcích, informovaly HN. Vicepremiér Havlíček následně deníku toto stanovisko potvrdil.

Karel Havlíček sankce vnímá jako něco, co brání obchodu. Konstatoval rovněž, že bude jednat v rámci jednotného evropského postupu, který naopak sankce podporuje a pravidelně prodlužuje. „Čím dříve nebudou, tím lépe pro tuzemské podnikatele,“ dodal Havlíček.

ParlamentníListy.cz se zeptaly premiéra Andreje Babiše, zda stanovisko svého vicepremiéra a šéfa resortu průmyslu a obchodu podporuje a zda by sankce měly být zrušeny.

„Ministr Havlíček sdělil, že jakékoliv sankce poškozují podniky, což je pravda. Ministerstvo průmyslu a obchodu má v gesci mezinárodní obchod a ten je sankcemi dotčen. Na druhou stranu ministr Havlíček sdělil, že respektuje rozhodnutí Evropské rady v sankcích pokračovat,“ sdělil redakci předseda vlády.

Vůči sankcím se dlouhodobě staví prezident Miloš Zeman, který při každé příležitosti volá po jejich zrušení. Hlava státu je přesvědčena, že sankce ničeho nedocílí, sankcionovanou stranu jen posílí a k tomu poškozují domácí podniky. „Sankce proti Kubě trvaly 50 let a Castrové jsou u moci pořád,“ uvádí vždy jako příklad prezident.

autor: Radim Panenka