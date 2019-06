„Arogantní fracek“ Feri. Netykejte mi! Fotograf popsal svou zkušenost z tramvaje

Fotograf Vít Hassan se v tramvaji setkal s poslancem TOP 09 Dominikem Ferim. Prý nechybělo moc a dal mu ránu. Hassan na jedné straně zdůraznil, že odsuzuje jakékoli rasistické urážky, a to i vůči Ferimu. Má ovšem také zato, že je Dominik Feri vlastně jen zamindrákovaný arogantní fracek.

O poslanci Ferim bylo v posledních dnech napsáno několik textů – v souvislosti s jeho napadením na Moravě. Útok na něj bývá srovnáván s útokem, přesněji řečeno již se dvěma útoky na Ladislava Jakla, bývalého spolupracovníka exprezidenta Václava Klause. Fotograf Vít Hassan na sociální síti Facebook prozradil, že nechybělo moc a Feri byl napaden podruhé.

Hassan však poslance nenapadl. Raději se podělil o jednu historku z tramvaje.

„Právě jsem jel v tramvaji s Dominikem Ferim. Povídám mu: ‚Ahoj Dominiku!‘ (Chtěl jsem mu jen říct, že ačkoliv s ním názorově nesouhlasím, tak mě mrzí, že byl fyzicky napaden.) Feri mi na to podrážděně, arogantně řekl: ‚Buďte tak laskavý a netykejte mi!‘ Tak jsem se s ním rozloučil s tím, že 41letý člověk rozhodně NEBUDE vykat (o 19 let mladšímu) 22letému mladíčkovi. – Mimo jiné si tykám s Foldyna Jaroslav, nebo (pokud by někdo namítal, že nás s Jardou Foldynou spojují zčásti podobné názory), tak si mimo jiné tykám například s Ivanem Bartošem, ačkoliv s ním také ne ve všem názorově souhlasím... Chybělo málo a s Ladislavem Jaklem dnes ‚srovnal skóre‘ na 2:2,“ napsal Hassan.

Všechny případné diskutující požádal, aby se zdrželi rasistických výhrůžek a narážek proti Ferimu.

Sám ovšem po setkání s poslancem dospěl k názoru, že je to arogantní fracek. „Rasisticky někoho urážet (i kdyby to byl sebevětší šmejd) totiž považuji za velice ubohé. – Dnes jsem se totiž na vlastní oči přesvědčil, že je Dominik Feri arogantní, zamindrákovaný fracek,“ uzavřel fotograf.

Fotograf Petr Vrabec v diskusi pod příspěvkem prohlásil, že se Ferimu nediví, že se ohradil. Hassan podle jeho názoru neměl důvod poslanci tykat. I když je mladý. Matematik Marian Kechlibar naproti tomu konstatoval, že by člověku o tolik let mladšímu možná také tykal.

