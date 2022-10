„Asi mě ukamenují. Ale v Putinových slovech o Západu je mnoho pravdy.“ Ozvalo se z Česka

reklama

Ruský diktátor přidal i teorii o konci západní nadvlády. Nadvláda Západu nad světovými záležitostmi se podle něj chýlí ke konci a „před námi je pravděpodobně nejnebezpečnější, nepředvídatelná a zároveň nejdůležitější dekáda od konce druhé světové války“, řekl doslova Putin na zmíněné konferenci.

Ani slovem se však Putin na moskevském fóru nezmínil o nedávných neúspěších Ruska na bojištích.

Na otázku, zda v uplynulém roce došlo k nějakému zklamání, odpověděl podle agentury Reuters jednoduše: „Ne“, ale dodal, že vždy myslel na ruské životy ztracené na Ukrajině.

Uvedl také, že ruské cíle se nezměnily.

Rusko bojuje za ochranu lidu Donbasu, řekl Putin s odkazem na průmyslový region, který zahrnuje Doněck a Luhansk – provincie na východě Ukrajiny, které prohlásil za anektované.

Na Donbasu přitom od roku 2014 probíhají boje mezi ukrajinskou armádou a separatisty podporovanými Ruskem.

Putin rovněž bagatelizoval jaderný spor se Západem, když trval na tom, že Rusko nevyhrožovalo použitím jaderných zbraní, ale pouze reagovalo na jaderné „vydírání“ od západních vůdců. Dříve ale ruský vládce opakovaně prohlašoval, že Rusko by mohlo použít jaderné zbraně k ochraně své územní celistvosti.

Putin také zopakoval obvinění, že Ukrajina plánuje použít k šíření jaderného materiálu takzvanou špinavou bombu, kterou Spojené státy, Británie a Francie označily za „transparentně falešné“. Putin řekl, že Ukrajinci provedou takový útok, aby obvinili Rusko.

Zprávy z Kyjeva, že právě takové ruské obvinění může znamenat, že Moskva plánuje odpálit „špinavou bombu“, jsou podle něj nepravdivé. „Nepotřebujeme to dělat. Nemělo by to žádný smysl,“ řekl Putin.

Řeč se ale dotkla i mezinárodních politických témat.

Ruský prezident kritizoval politiku Západu jako krvavou a špinavou, popisuje třeba server Novinky.cz.

Řekl, že západní demokracie popírají svrchovanost národů a jde jim jen o zdroje a bohatství a obvinil Západ z podněcování války na Ukrajině.

Rusko prý jen brání své právo na existenci.

Podle Putina bude muset Západ přistoupit na rozhovor o společné budoucnosti v globálních záležitostech. Ten musí být ale veden na základě rovnoprávnosti všech zúčastněných.

K Putinově projevu a jeho vidění západní demokracie se na facebooku vyjádřila i ekologická aktivistka Michaela Pixová, sociální geografka, aktivistka, publicistka, vysokoškolská učitelka a překladatelka.

„Asi mě všichni ukamenují, ale v tom, co Putin říká o Západu a jeho hegemonii, se bohužel skrývá mnoho pravdy,“ napsala, ale pak příspěvek upravila.

„Bohužel je pravda, že západ je bohatý a ‚vyspělý‘ primárně díky propracovanému vykořisťování zbytku světa, které se dnes již sice neděje za použití tak explicitně represivních a násilných prostředků, nicméně se děje dál, za použití nástrojů nedemokratické globální nadvlády, jež ztělesňují World Trade Organization a transnacionální korporace, které světu diktují nespravedlivé a neudržitelné tržní podmínky, v nichž silnější bere vše, a slabší má čím dál tím méně,“ souhlasila aktivistka částečně s Putinovým pohledem na „Západ“.

Následoval popis toho, co je podle ní v současném světě špatně a text je zakončen povzdechnutím nad vnímáním informací podle toho, kdo je prezentuje.

„Ale stejně mě štve, pokud naše západní propaganda zase všecho smete jako bohapustou lež. Prostě jen proto, že to řekl jiný tyran. Ona to totiž do značné míry lež není.“

Fotogalerie: - Společně proti nenávisti

Západ, resp. „Globální sever“, by podle Pixové udělal nejlépe, kdyby na současných globálních nerovnostech opravdu zamakal a začal s nimi něco dělat.

Jako první by to prý znamenalo přechod na nerůstovou ekonomiku, která by zároveň byla jediným, opravdu důsledným a účinným bojem s klimatickou krizí.

„Jinak se tak jako tak řítíme do pekel, ať už nás do nich dostane Putin, nebo se do nich uvrhneme my sami. Buď svým vlastním zbrojením, nebo jednoduše blížícím se environmentálním kolapsem. Každopádně zatím neděláme žádné kroky k tomu, aby to celé dopadlo aspoň trochu dobře,“ je přesvědčená ekologická aktivistka Michaela Pixová.

