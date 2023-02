„Aspoň se budou starat.“ Stanjurovo zvýšení daně: Nový důvod. A bouře

PL.cz se otázaly politiků na diskutované zvýšení daně z nemovitosti, které připustil i ministr financí Zbyněk Stanjura. „Řekl bych, že se pan Stanjura rozhodl oškubat občany jako slepici, která už je dávno v polévce. Kde na to lidí mají ještě brát, když 52 % občanů dle posledního průzkumu jen velmi těžce vyjde se svým příjmem. Lidé si půjčují na živobytí a vláda chce, aby si půjčovali i na daně. Nikdy jsem si nemyslel, že se dožiju toho, že pravicová vláda bude prosazovat zaměstnání až do smrti a sebere lidem, co si naspořili. To se tady dělo naposledy v období nevolnictví,“ uvedl například Marek Novák, poslanec hnutí ANO. Byly však i souhlasné reakce. Majitelé domů se alespoň o nemovitosti budou starat. Aby jejich majetek vydělával.

reklama

„Politik by měl být alespoň elementárně konzistentní, což v tomto případě opravdu ministr Stanjura není. Ani dvojnásobek moc nepomůže státnímu rozpočtu, ale je to symbol. Toto za mě není cesta,“ domníval se Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny a připojil výrok Zbyňka Stanjury ze 10. 8. 2021, který v něm na sociální síti uvedl: „Zvyšování daní z nemovitostí je jedno z témat, které s vámi opakovaně řeším na svých cestách napříč Českou republikou. Spousta z vás má strach, že levice daně zvýší. Rozumím tomu, když se nám konečně podařilo daně snížit a nechat lidem více peněz v jejich peněženkách, socialisté opět vyhlašují útok na peněženky. Tak to být nemá. Stát by měl dát lidem prostor, aby mohli uspět, ale nemá trestat aktivitu a pracovitost. Zvyšování daně z nemovitosti nepomůže nikomu a nejvíce na to doplatí nájemci, kterým se nájem zvýší a bydlení bude ještě nedostupnější.“

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Výnos z této změny by na problémy rozpočtu nestačil, ale je to jedno z opatření. KSČM by to ale provedla progresivním způsobem, tedy jen na opravdu velké majetky (například větší množství bytů, než je třeba k vlastnímu bydlení v rodině),“ objasnil Jiří Dolejš, ekonomický expert KSČM, bývalý poslanec.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to hrozný. Zatím Jurečka rozdává dávky a podpory jak na běžícím páse a kasa chudne. Navyšování daní, tedy trestání pracovitých a odpovědných by mělo být až na posledním místě. Takže vezměte si hypotéku, postavte si dům a ještě plaťte jako mourovatí. Položím otázku: ,Jsou na tom země s vysokými majetkovými daněmi lépe ve vztahu k veřejným dluhům? Nejsou.' Ať to udělají a ODS příští volby ustojí jen obtížně,“ upozornil František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

„Tuto daň od samého počátku považuji za nemorální a jsem naopak pro její zrušení. Nemovitost je již zatížena několika daněmi, například daní při koupi nemovitosti a samozřejmě ze zdaněných peněz, materiál na stavbu pak například DPH,“ uvedl Petr Bajer, předseda strany Soukromníků.

„Vláda musí připravit skutečnou reformu daní. Ale ne takovou, na kterou doplatí nižší a střední třída. Výkřiky pana Stanjury nejsou reformou, ale důkazem chaosu. Ten začal už zmateným krokem ANO, ODS a SPD, kdy připravili naši společnost o 100 mld. ročně chaotickým snížením daně z příjmu. Potřebujeme moderní a spravedlivé daně. Chaotické daňové šílenství posledních let jen škodí a zhoršuje už tak vážnou situaci,“ sdělil Michal Šmarda, předseda ČSSD.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Svobodní jsou rozhodně proti, nízká daň z nemovitostí a velký počet lidí ve vlastním bydlení je velká výhoda pro Českou republiku, o kterou bychom neměli přicházet. ,Vláda má obrovský problém na výdajové straně rozpočtu. Lidé ale nesmí doplatit na její nezodpovědné chování. Dietu musí začít držet stát, ne občané. Nechme lidi pracovat a nechme jim jejich vydělané peníze v peněženkách, oni sami nejlépe vědí, co s nimi udělat.' Tato slova jsou od Zdeňka Stanjury a já bych je použil jako reakci na nápad zvyšovat daň z nemovitosti,“ zareagoval Libor Vondráček, předseda Svobodných.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nesouhlasím s tím, dopad by byl velký, a to jak na občany, tak na firmy,“ nesouhlasil Marian Keremidský, 1. místopředseda Strany práv občanů.

„Vláda nemá žádnou koncepci, jak řešit otázku strukturálního schodku státního rozpočtu. Nápady vytahuje tak, jako papoušek losy z klobouku. Vláda nemá žádnou národohospodářskou politiku, stát se propadl – tak jak jsem o tom před čase hovořil – do recese. A vláda se stará o to, zda na OH budou či nebudou ruští sportovci,“ okomentoval Jiří Paroubek, bývalý premiér a předseda ČSSD.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to správné. Daně z nemovitostí a obecně daně z majetku jsou extrémně nízké. To, mimo jiné, blokuje trh s byty,“ myslel si Vladimír Špidla, bývalý premiér, předseda ČSSD a eurokomisař pro sociální věci, zaměstnanost a rovné příležitosti.

Psali jsme: Farhan (ANO): To není Ministerstvo zdravotnictví, ale Ministerstvo chaosu Pokorná Jermanová (ANO): Pod každým ministerstvem je zaparkovaná nějaká lukrativní nemovitost „V soukromí diplomaté říkají...“ Jeffrey Sachs o Ukrajině, Rusku i Pavlovi Praha 2: Na základních školách bude pokračovat projekt Trenéři do škol

„Zoufalé vlády dělají zoufalé věci a navyšování daní je velké zoufalství tak zvané pravicové vlády. Snad lidé pochopí, že to není pravda,“ sdělil Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

„Daň z nemovitosti má několik efektů – nutí majitele, aby se o nemovitost staral – prostě nemovitost musí být ekonomicky aktivní nebo sloužit k vlastnímu bydlení. Rozhýbává trh s byty – nikdo neblokuje nemovitost jenom jako hodnotu, ale snaží se ji využít nebo prodat. Pomáhá městům starat se o všechny věci, které nemovitost obklopují a dělají ji hodnotnou (ulice, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň, úklid, údržba atd...). Vkládá do institutu vlastnictví prvek solidárnosti – prostě vlastnit nemovitost není zvýhodnění před ostatními ani žádná výsada. Také je potřeba vědět, že daň z nemovitosti je u nás nepřiměřeně nízká a mnohem raději vidím danění majetku než třeba práce. Mnohem více bych také tlačil na danění některých spotřeb a hazardu nebo třeba progresivní daň z příjmu. Daň z nemovitosti, spotřeby a progresivní daň z příjmu vytvářejí v dnešní těžké době větší zapojení majetných proti nemajetným, což je desetkrát lepší než plošné sociální dávky a podpory. Klidně bych zvedl i korporátní daň (o procento, o dvě), ale to povede k menším investicím do inovací a modernizace firem, což se dá pár let vydržet,“ objasnil Zdeněk Chmelík, předseda liberecké krajské organizace TOP 09.

„Pan ministr postupuje jako typický socialistický papaláš. Bere peníze kdekomu a sám odmítá šetřit na svém fraucimoru. Proto žádné zvedání daní. Už tak stát vyčerpává svou nezodpovědnou politikou úspory občanů a zadlužuje je. Řekl bych, že se pan Stanjura rozhodl oškubat občany jako slepici, která už je dávno v polévce. Kde na to lidé mají ještě brát, když 52 % občanů dle posledního průzkumu jen velmi těžce vyjde se svým příjmem. Lidé si půjčují na živobytí a vláda chce, aby si půjčovali i na daně. Nehorázné! Nejdřív Stanjura zruší EET, potom málem svým souhlasem s návrhem snížit daň z hazardu připraví stát o miliardy, ale český pracující občan má platit víc a víc? Neskutečné! Ať pan ministr jasně řekne, jak a kde a kolik ušetří na provozu státu a pak teprve můžeme začít mluvit o dalších věcech. Nikdy jsem si nemyslel, že se dožiju toho, že pravicová vláda bude prosazovat zaměstnání až do smrti a sebere lidem, co si naspořili. To se tady dělo naposledy v období nevolnictví. A to, jak víme, bylo v roce 1781 zrušeno, jestli to na Ministerstvu financí nevědí,“ připomněl Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

lic. Marek Novák, MBA ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Sviňárna je, že se mluví o plošné dani z nemovitosti. Základ je ale, zda nemovitost slouží k bydlení, tam bych nic neměnil, anebo jako výrobní, podniková, spekulativní, investiční nebo ladem pro strýčka příhodu a lepší časy! To, co předvádí Ministerstvo financí pod vedením pana Stanjury, je pouze a jedině střelba kulometem na pouťové střelnici! Je ostudou této vlády, že stále cítí potřebu lidí strašit a vyvolávat emoce! Styďte se, copak nestačí obavy lidí, co mají již nyní?“ otázal se Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„Protože vládní koalice před volbami opakovaně slibovala, že nebude zvyšovat daně, a protože pan Stanjura, pan Fiala a další představitelé koalice před volbami opakovaně mluvili speciálně o dani z nemovitosti jako o zcela nepřijatelném trestání lidí, kteří si z vlastních zdaněných peněz pořídili bydlení, tak bylo jasné, že se občané mohou spolehnout na to, že ke zvýšení daně z nemovitosti opravdu dojde. Zda je to trest za to, že si lidé ze svých zdaněných peněz pořídili vlastní bydlení, anebo za to jak se chovali v roce 2021 u volebních uren, to si musí každý posoudit sám,“ konstatoval Jaroslav Foldyna, poslanec SPD, člen Volebního výboru Poslanecké sněmovny.

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Rozumný názor. Alespoň nějak se musíme přiblížit ke starším zemím Evropské unie,“ myslel si Luboš Smrčka, bývalý místopředseda Strany práv občanů.

„Považuji zvýšení za zbytečné posílení rozpočtu obcí (celá daň je příjmem obce) na úkor vlastníků nemovitostí a pozemků. Je to další způsob, jak zvýšit finanční zátěž občanů,“ upozornil Karel Šidlo, bývalý poslanec KSČM, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Ještě v dubnu 2021 pan Stanjura říkal úplný opak. Jeho původní prohlášení, které přikládám, je mi mnohem bližší,“ prozradila Jana Pastuchová, poslankyně hnutí ANO, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. V přiloženém prohlášení se píše: „Nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný. Nechápu, proč by měl stát někoho trestat za to, že si pořídil bydlení. Kromě toho se vyšší zdanění promítne do ceny nájmů a jediný, kdo na to doplatí jsou právě nájemníci. To není správná cesta. My naopak chceme digitalizaci, zjednodušení stavebního řízení a nízké daně.“



Psali jsme: „Je konec.“ Zablokoval Západ mír na Ukrajině? Víc k svědectví z Izraele Český statistický úřad: Tržby v maloobchodě za rok 2022 klesly o 3,6 procenta Pavel Foltán: Všechno je jinak? I tady? STAN: Předložili jsme návrh zákona pro férovější a transparentnější volební soutěž

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.