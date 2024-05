„Ať žije Ukrajina.“ Střelec na Fica: Důkazy se kupí jeden za druhým

reklama

Slovenský premiér Robert Fico byl včera postřelen, když po výjezdním zasedání vlády vyšel mezi lidi. Jeho stav je velmi vážný, stále není mimo ohrožení života. Juraj Cintula, 71letý muž z jihu Slovenska, jenž je z útoku na slovenského předsedu vlády podezřelý, podle televize Markíza řekl, že je hrdý na to, co udělal. Nyní je zadržován v Nitře.

Web Štandard.sk osobu Juraje Cintuly rozebral velmi dopodrobna. Zkonstatoval mimo jiné, že Cintula výrazně sympatizoval s liberalismem a jeho představiteli. Dodává, že jeho medializovaný příklon k opačnému smýšlení je dávnou minulostí. Ostatně Cintula se měl po útoku sám přiznat, že útočil kvůli nesouhlasu s vládní politikou.

O tom, že pokus o atentát na Fica byl politicky motivovaný, hovořil dnes také slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Útočníkovi vadila politika vlády. Dodal také, že atentátník, jenž na Fica útočil, byl osamělým vlkem. Nebyl členem politické skupiny a zprávy o činnosti vlády získával z médií.

Policie muže dnes podle TV Markíza obvinila z úkladné vraždy ve stadiu pokusu. Juraj Cintula údajně prohlásil, že je na to, co udělal, hrdý. Hrozí mu 25 let vězení až doživotí. Jeho syn je podle svých slov v šoku. Uvedl, že vůbec netušil, co otec zamýšlel, co plánoval a proč se to stalo.

Na krátkém videu, které zřejmě vzniklo po zatčení podezřelého, Cintula říká, že s politikou vlády opravdu nesouhlasí. Video koluje po sociálních sítích, některá média však upozornila, že jde jen o krátkou vystřiženou pasáž bez kontextu. Video pravděpodobně pořídil někdo z policistů.

Ze záznamu to vypadá, jako kdyby se Juraj Cintula rozhodl útočit už před měsícem. „Nesouhlasím s politikou vlády,“ vysvětlil.

Hovořil i o tom, že jsou na Slovensku likvidována média. „Proč je RTVS napadaná? Proč je vyhozený Mazák z funkce?“ ptá se.

!? Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times



The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government's policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Ve slovenských médiích se však včera objevovaly jiné informace, například o tom, že Juraj Cintula se setkával s polovojenským hnutím Slovenští branci či že je protiromským rasistou. Psaly to mimo jiné web Denník N a časopis Týždeň. Web Štandard.sk tyto informace nerozporuje, jen zmiňuje zásadní myšlenkový přerod Cintuly, ke kterému mělo dojít v roce 2016. V témže roce atentátník z Handlové inicioval facebookovou stránku Hnutí proti násilí, kde je brán Cintula jako kontaktní osoba a pod mnohými příspěvky je podepsán. Vymezoval se například proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, vyjadřoval své sympatie k prezidentce Zuzaně Čaputové, zřejmě se objevil i na protivládním opozičním protestu proti novele trestního zákona ze 7. února 2024.

Změnu v názorech pak pro TV Markíza potvrdil i jeho soused, který uvedl, že on sám je zastáncem strany směrem na Rusko, Cintula byl proti Rusku.

Sociálními sítěmi se nyní také šíří video z protivládního protestu v Dolní Krupé před několika dny. Na něm je upozorňováno právě na postavu Juraje Cintuly, jenž podle všeho křičí: „Ať žije Ukrajina. Kolaboranti! Zrádcové! Banda zkurvená. Dost bylo Fica! Dost bylo Fica!“

Protest proti vláde, aktér Cintula s pekným slovníkom.



Dolná Krupá, 24.4.2024

zdroj videa: HN Televízia

Šimečka máš krv na rukách. pic.twitter.com/ezqAfXq3EB — Jan jan,,,???????????? (@JanoJano1977) May 16, 2024

„Stále se mi nechce věřit tomu, že by ve společnosti byl někdo ochotný překročit takové hranice. Pro mě je zřejmé, že je to výsledek společenského konfliktu, a to musí skončit,“ prohlásil včera krátce po útoku velmi emotivně Ficův koaliční partner a předseda Slovenské národní strany Andrej Danko a začal pořvávat na novináře na tiskové konferenci.

Pak se ptal oponentů, jestli jsou spokojeni, a avizoval, že pro jeho stranu SNS tímto začíná politická válka. „Je to výsledek nenávisti ve společnosti. Vy jste pomohli tomu pomatenci Matovičovi k vládě, my jsme se zázračně vrátili a znova po nás jdete. Tady vám garantuju, že uděláme změny v zákonech jako v případě veřejnoprávní RTVS,“ řekl novinářům Danko. „Chci vzkázat opozici, ať zalezou, respektují výsledky voleb, a Roberte, my všichni jsme s tebou,“ uzavřel.

„Poslanec Blaha ze SMERU, který bičoval dav na náměstí a řval, že prezidentka Čaputová je ‚americká k...a‘, obvinil z odpovědnosti za atentát ‚opozici a liberální média‘. Předseda SNS Danko totéž,“ napsal také komentátor Jindřich Šídlo. Jeho slova sdílel také aktivista Tomáš Peszynski s dovětkem: „Nechť je historicky zaznamenáno, že první, kdo atentát politicky zneužil, jsou slovenští rusonáckové,“ uvedl.

Nechť je historicky zaznamenáno, že první, kdo atentát politicky zneužil jsou slovenští rusonáckové https://t.co/0rjkIIS3fm — Tomasz eurofederalist fella Peszyński (@PeszynskiTomasz) May 15, 2024

Psali jsme: Mrazivé: Fico tušil, co se stane „Práce neziskovek a médií.” Ze Slovenska po postřelení Fica „Jste spokojení? Fico bojuje o život.“ Danko křičel na tiskovce. Hrozba novinářům „Tohle se stalo ve střední Evropě. Šokující.“ Atentát na Fica. Zpráva letí bleskově světem

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE