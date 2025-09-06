„Až budu chtít.“ Moderátorka ČT „mimo téma“. Havlíček umlčen

06.09.2025 18:22

Karel Havlíček (ANO) zavítal do ČT a chystal se mluvit o rozpočtu vlády Petra Fialy (ODS). Moderátorka ČT Tereza Řezníčková se ho místo toho ptala na program hnutí ANO a chtěla vědět, z čeho se sliby dávané nejsilnějším opozičním hnutím zaplatí. Když si Havlíček posteskl, že je škoda, že nedostal možnost mluvit o rozpočtu Fialovy vlády, od Řezníčkové dostal překvapivou odpověď.

 Premiér stínové vlády ANO Karel Havlíček zavítal do ČT a chystal se rozebrat rozpočet vlády čtyřkoalice, vlády Petra Fialy na rok 2026, protože na toto téma i poutal pořad Interview ČT24.

Ale Řezníčková se místo toho hned začala ptát na program hnutí ANO. „Pojďme rovnou k těm slibům, když už je konečně máme v ruce. Slibujete, že přidáte důchodcům, učitelům, policistům, firmám, včelařům, a dokonce i toulavým kočkám. Kdo je opravdu na prvním místě?“ ptala se moderátorka.

„Na prvním místě jsou lidé,“ odvětil pohotově Havlíček. A hned pokračoval. „My se musíme odrazit z té velmi tristní hospodářské situace. Ať už se na to podíváme z úhlu pohledu poklesu reálných mezd za dobu Fialovy vlády, nebo z pohledu třetí nejvyšší inflace Evropské unie, nebo z úhlu pohledu toho, že za minulý rok byl hospodářský růst jedno procent,“ vypočítával, v čem všem vidí hříchy čtyřkoalice.

Poukázal na vysoké ceny energií v Česku, třetí nejméně dostupné bydlení z celé EU. „Jsme v situaci, kdy máme, když to teda trochu zlehčím, jedno z nejdražších splachování v Praze, protože máme v Praze vyšší vodné a stočné než třeba v Berlíně. S tím se nemůžeme smířit,“ zdůraznil 1. místopředseda hnutí ANO.


Karel Havlíček s moderátorkou Terezou Řezníčkovou. (Screen: ČT24)

Řezníčková debatu opět stočila k programu hnutí ANO, zdůraznila, že zatímco v Evropě se zvyšuje věk odchodu do důchodu, Babišovo hnutí slibuje, že půjde proti tomuto trendu a zastropuje věk odchodu do důchodu na 65 letech.

„Proč zrovna my s tak vysokými mandatorními výdaji to máme mít jinak?“ chtěla vědět.

Havlíček se bránil, že dnes se těžko odhaduje, jak to bude s důchody a s ekonomikou za 20 či 30 let, nevíme také, jak promění trh práce např. umělá inteligence.

„Je fér takové rozdávání, jaké vy popisujete v tom programu, vůči mladším generacím, které to budou muset zaplatit?“ ptala se na to konto Řezníčková.

 A Havlíček se znovu bránil, že nejde o to, co je fér vůči mladším generacím, ale je třeba nastartovat hospodářský růst, ze kterého bude možné snižovat státní dluh, což hnutí ANO činilo už mezi lety 2014 a 2019.  

„Druhá věc, která je důležitá, je důslednější výběr daní. My jsme přesvědčeni, že jsme schopni ročně získat 30 až 35 miliard navíc,“ zdůrazni Havlíček.

K tomu lze podle něj získat peníze úsporami na straně chodu státu. Sloučením některých agend a dalšími kroky. Například sloučením některých institucí, které fungují pod jednotlivými resorty. Když na tomto budeme pracovat a já tady nechci slibovat vzdušné zámky, … tak dokážeme ušetřit jednotky miliard. A to jsem při zemi,“ pravil během pořadu Havlíček.

Řezníčková kontrovala, že podle odhadů ekonomů výdaje vystoupají asi tak o 30 miliard jen navýšením důchodů a snížením daní.

„Nesmysl,“ ohradil se okamžitě Havlíček. Hnutí ANO má podle něj spočítáno, že navýšení důchodů vyjde asi na 10 miliard korun ročně navíc. Hnutí ANO prý současně chce, aby lidé pracovali déle dobrovolně, aby k tomu byli motivováni.

Program hnutí ANO chce podle Havlíčka napravit chyby Fialovy vlády, jako například chybu, proč vláda Petra Fialy slibovala platy učitelů na úrovni 130 procent průměrné mzdy, ale plní 109 procent. Takže vláda ANO prý chce jen plnit to, co slibovala Filova vláda. V horizontu příštích 4 let.

Jejich plán je prý realistický, pokud se jim podaří nastartovat hospodářský růst a pak bude podle něho záležet také na tom, kdo všechno bude součástí vlády.

„Priorita je to, že musíme otočit ceny energií,“ zdůraznil s tím, že tady vidí největší průšvih. Jedním z kroků k nápravě této situace je podle Havlíčka i výkup menšinových akcionářů ČEZu, kterým prý zaplatí ČEZ sám ze svých slušných zisků.

Odmítl, že by sliby hnutí ANO byly populistické.

„Populismus je to, když vám premiér Fiala slibuje, že za 4 roky budeme mít platy jako v Německu. To je populismus,“ uhodil na vládu Havlíček.

V zahraniční politice se prý ANO chce opřít o země Visegradské čtyřky. Podle Havlíčka bylo velkou chybou toto uskupení oslabit. A pokud jde o azylovou politiku, hnutí ANO se prý bude chovat stejně přísně jako Polsko, které bez obalu oznámilo, že migrační pakt nepřijme. A stejně tak nebude kšeftovat na ministerstvu obrany a místo toho bude reálně posilovat bezpečnost země. I vůči Rusku.

V závěru pořadu si Havlíček povzdechl, že příliš nedostal možnost hovořit o rozpočtu Fialovy vlády na příští rok. „Mrzí mě, že jsme se nedostali k tomu hlavnímu tématu a to je zpackaný rozpočet této vlády,“ pravil Havlíček.

„Já to tady řídím, pane Havlíčku, takže k tomu se dostaneme, až budu chtít,“ odvětila moderátorka Řezníčková.

autor: Miloš Polák

