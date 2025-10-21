Práce BIS, hájil Ševčík v TV Motoristy a Pospíšil jen koukal

21.10.2025 11:55 | Monitoring

Kdo stojí za kauzou čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka? Nově zvolený poslanec Miroslav Ševčík (za SPD) ukázal na BIS. A tvrdě se obul do novinářky, která o údajných příspěvcích Filipa Turka na síti píše. Ševčík konstatoval, že i v minulosti se vládu pokoušely ovlivňovat „různé složky“, což odvozuje z rozhovoru Jana Schneidera pro ParlamentníListy.cz.

Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: poslanec Miroslav Ševčík

Před kamerami CNN Prima News se střetli Jiří Pospíšil (TOP 09) a Miroslav Ševčík (za SPD). Druhý jmenovaný se nadechl a nechtěl se dát zastavit.

Nově zvolený poslanec Miroslav Ševčík konstatoval, že v minulosti už se „různé složky“ pokoušely ovlivňovat vládu. „Teď se rozjela kampaň proti některým motoristům. A víme, odkud je to řízeno, protože byl dán rozhovor toho, kdo ovlivňuje prezidenta republiky novinám a spřízněnému Seznamu. Ten rozhovor nesl příznačný název, že se může stát leccos a situace se může vyvinout překvapivým způsobem. Oni by chtěli, aby se to tak vyvinulo, naštěstí ty další strany jednají dál,“ podotkl Ševčík.

A hned pokračoval:

„Samozřejmě je to podivně načasované, a protože mám osobní zkušenosti s novináři a s takovými kampaněmi, tak tuším, odkud to může jít.“

Erik Best, americký novinář, který tady působí dlouhou dobu, také naznačil odkud to může jít. Analytik Jan Schneider též mluvil o vlivu tajných služeb.

„Takže to může jít od tajných služeb, prezident Zeman jim říkal čučkaři. Já sám mám zkušenosti s novinářkou, která tohle rozjela, ona už v minulosti spolupracovala s vládou a s BIS,“ poznamenal na konto novinářky Zdislavy Pokorné z Deníku N.

Pospíšil pozvedal obočí.

„To, co říká pan poslanec, to je velmi závažné obvinění. Já žádné takovéto informace nemám. Doufám, že to bude prošetřeno a buď se potvrdí, nebo je pan poslanec bude nucen vzít zpátky. Já doufám, že takto silná prohlášení nezapadnou,“ konstatoval Pospíšil.

Posléze dodal, že Filip Turek nemůže být ministrem zahraničí, protože reprezentuje stát na zahraničních cestách, a to by měli dělat lidé s tou nejlepší možnou pověstí, jakou měl např. Karel Schwarzenberg.

Ševčík se vrátil k aféře Filipa Turka a znovu se dovolával analytika Jana Schneidera.

Schneider několikrát použil sousloví „špinavá slina“. „Na někom to ulpí, cosi zmaří a pozdější případná omluva už nikoho nezajímá. Pokud se potvrdí to, co zaznívá, je to závažné,“ poznamenal na konto rasistických výroků, které Deník N připsal Turkovi, „ale počkejme, zda se to potvrdí. Opravdu si dávejme pozor, jakým způsobem se ničí některým lidem život,“ žádal Ševčík, podle něhož by všichni novináři měli nést odpovědnost za to, co píšou, protože mohou lidem zničit život, i profesní život, už natrvalo.

Psali jsme:

V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Schneider ale uvedl více. „Z popisu celé kauzy lze dovodit první variantu, totiž že někdo sbíral Turkovy texty dlouhodobě a cíleně. Mluvím teď o variantě, že jejich autorem byl skutečně Turek. Z jejich zaměření lze určit, že by zajímaly nějaký útvar, který se zabývá rasistickými a neonacistickými a podobnými texty, objevujícími se na sociálních sítích (pokud ovšem nebyl z nějakého důvodu cíleně zaměřen na osobu Filipa Turka). Z logiky věci vyplývá, že by to mohla být nějaká policejní nebo zpravodajská služba. Pak by v okamžiku, kdy autor těchto příspěvků začal být nějak politicky exponovaný, na něčí žádost prostě sesumírovala obsah archivované složky a předala by ji posluhujícím novinářům ke zveřejnění.

To by ovšem znamenalo, že by státní bezpečnostní či zpravodajská složka zasahovala do politického dění, čímž by hrubě porušila zákon, a státní zastupitelství v součinnosti s GIBS by tuto variantu měly prošetřit. Už i proto, že by svědčila též o hrubém zanedbání zákonných povinností, neboť by státní organizace shromažďovala indicie o možném páchání trestné činnosti, a nekonala by,“ uvedl s tím, že prošetření by pak sice mohlo vést ke stíhání jedinců v bezpečnostních složkách, ale zároveň by Turka diskvalifikovalo.

„Druhou variantou – v době extrémně rychle se rozvíjejících možností AI těžko vyloučitelnou – je možnost, že jde o padělky. Trestní oznámení Motoristů vede k nutnému prošetření této kauzy, padni komu padni. V případě, že by šlo o padělky, šla by trestní odpovědnost jak za padělateli, tak za médiem, které padělky zveřejnilo ve zřejmém úmyslu ovlivnit politické dění. A Turek by byl slavně z podezření očištěn,“ doplnil.

Psali jsme:

Když mává Merkelová, není to hajlování. Bystroň po pokutě 11 250 euro
Těžký týden poslankyně Motoristů. Prozradila vše nejen o Turkovi
Turek už na lidi nefunguje. Novinářka vytáhla další zprávu, narazila
Nacisti ve vládě, rozpálil se Dvořák v ČT. A Zahradil vybuchl smíchy

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/

autor: Miloš Polák

