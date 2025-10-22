Svárovská (Zelení): Programem Motoristů je rozvrat

„Jsme ve správný čas na správném místě, protože vládní nominace jsou příznakem toho, že v české politice se může něco definitivně zlomit. Ať už jde o přístup k lidským právům a rovnosti nebo k ochraně přírody a klimatu.“
Gabriela Svárovská kritizuje vznikající vládu, podle níž by měl resort životního prostředí připadnout Motoristům. „Jejich programem je rozvrat – fungování úřadu i ochrany přírody. Nejde jen o lesy a zvířata, ale o vodu, půdu, čistý vzduch a zdraví každého z nás.”
Ve Sněmovně budou Zelení prosazovat energetickou transformaci, ochranu přírody a lidská práva, a spolupracovat napříč stranami tam, kde to dává smysl. „Lidé nás nezvolili, abychom stavěli zdi, ale hledali podporu pro užitečné návrhy.“
Celý rozhovor si můžete poslechnout v pořadu Interview Plus na webu Českého rozhlasu (ZDE).
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV