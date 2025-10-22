Svárovská (Zelení): Programem Motoristů je rozvrat

22.10.2025 23:08 | Monitoring

Kritika strany Motoristé sobě, publikovaná na veřejném facebookovém profilu strany

Svárovská (Zelení): Programem Motoristů je rozvrat
Foto: Zelení
Popisek: Gabriela Svárovská

„Jsme ve správný čas na správném místě, protože vládní nominace jsou příznakem toho, že v české politice se může něco definitivně zlomit. Ať už jde o přístup k lidským právům a rovnosti nebo k ochraně přírody a klimatu.“

Gabriela Svárovská kritizuje vznikající vládu, podle níž by měl resort životního prostředí připadnout Motoristům. „Jejich programem je rozvrat – fungování úřadu i ochrany přírody. Nejde jen o lesy a zvířata, ale o vodu, půdu, čistý vzduch a zdraví každého z nás.”

Ve Sněmovně budou Zelení prosazovat energetickou transformaci, ochranu přírody a lidská práva, a spolupracovat napříč stranami tam, kde to dává smysl. „Lidé nás nezvolili, abychom stavěli zdi, ale hledali podporu pro užitečné návrhy.“

Celý rozhovor si můžete poslechnout v pořadu Interview Plus na webu Českého rozhlasu (ZDE).

Mgr. Gabriela Svárovská, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Svárovská (Zelení): Extrémní boháči nás baví hrou na Babiše a Antibabiše
Svárovská (Zelení): Genocida se neměří počtem obětí
Svárovská (Zelení): Finské vzdělávací sci-fi
Svárovská (Zelení): V mezinárodním právu si nemůžeme vybírat

Zdroje:

https://plus.rozhlas.cz/motoriste-chteji-rozvrat-zivotniho-prostredi-s-ano-se-nechceme-ostrelovat-rika-9568934?fbclid=IwY2xjawNmBShleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVAR46aao3KO6egYI2wU0fs00x3VYYMNpZ6DIJmpQ8D1UmvaPLW66Qhd1_PVuMtw_aem_3RafhJSQu1whakEkLbN40A

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

zelení , motoristé , Svárovská

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je programem Motoristů rozvrat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Michal Zuna byl položen dotaz

Odvolatelnost politiků

Nemyslíte, že je výzva k rezignaci Turka naivní? Že to udělá, když stále chce být ministr? Nemyslíte, že by řešením nejen v tomto případě byla možnost, aby voliči mohli politiky nejen volit, ale také případně odvolat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na listopad 2025Horoskop na listopad 2025 Obaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsuObaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsu

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Svárovská (Zelení): Programem Motoristů je rozvrat

23:08 Svárovská (Zelení): Programem Motoristů je rozvrat

Kritika strany Motoristé sobě, publikovaná na veřejném facebookovém profilu strany