Babiš z dovolené odpověděl na „fialovský“ výsměch venkovu

21.10.2025 13:59 | Zprávy

Jen pár stokorun. Pokud nejezdíte ve staré škodovce a netopíte uhlím. To slibuje ekonomka NERVu Helena Horská na základě analýzy dělané pro Ministerstvo životního prostředí ohledně dopadů povolenek ETS2 na domácnosti. Svými slovy vyvolala silnou nelibost u těch, kteří pochybují, že se skutečně bude jednat jen o pár stokorun. Pro ParlamentníListy.cz se k povolenkám vyjádřil jak Karel Havlíček, tak i předseda ANO Andrej Babiš z dovolené.

Babiš z dovolené odpověděl na „fialovský“ výsměch venkovu
Foto: Facebook
Popisek: Andrej Babiš

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

96%
3%
1%
hlasovalo: 1015 lidí
Již dlouho se diskutuje o zavedení povolenek ETS2 a o jejich dopadu na život obyčejných lidí. Přičemž ze stran nové vládní koalice zaznívá ostrá kritika a varování, stejně tak od některých ekonomů. Aktuálně.cz na základě analýzy společnosti PwC tvrdí, že sice dojde k růstu cen, ale nikoliv tak razantnímu, jaké tvrdí odhady. „Především však příjmy Česka z nových povolenek budou výrazně vyšší, než se dosud čekalo, což bude mít pozitivní dopad na tuzemskou ekonomiku,“ píše Aktuálně.cz. Tuto analýzu, kterou si objednalo Ministerstvo životního prostředí ještě v čele s lidovcem Petrem Hladíkem, ale zpochybňuje ekonom Lukáš Kovanda. A to na základě jiných studií, které počítají s podstatně vyšší cenou povolenky.

Co víc, dle Kovandy a dalších ještě i samo ministerstvo počítalo s nárůstem ceny na mnohonásobně vyšší částku, ale graf se někam záhadně „ztratil“.

S obranou povolenek přispěchala členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská. „Povolenky z ETS2 nebudou taková katastrofa, jak se říkalo. Největší zátěž pocítí střední třída, ne ti nejchudší… dopady na rozpočty domácností by měly být mírné, v řádu několika stovek korun měsíčně (1–2 krabičky cigaret měsíčně),“ uvádí.

Ovšem s dovětkem: „… pokud samozřejmě netopí ve starém kotli na uhlí či plyn a nejezdí každý den za prací ve staré milé ‚škodověnce‘.“

Tímto příspěvkem vyvolala značnou nelibost. „Milé děti, víte, co je to elitářství? Dopady ETS2 budou mírné, 1–2 krabičky cigaret. Ovšem musíte mít na střeše fotovoltaiku, na zahradě silně zatepleného domu tepelné čerpadlo země–voda a jezdit elektromobilem za milion. V opačném případě se z toho finančně poděláte,“ komentoval závěry Horské ekonom a člen ODS Tomáš Šalomon.

„Jako střední třída jsem absolutně NADŠEN, že mě tahle píčovina NEBUDE STÁT ZASE TAK MOC. To je skutečně komunikačně na úrovni toho, aby si člověk vzal extra svetr,“ nebral si servítky novinář Michael Durčák.

„Střední třído, nebojte se o osud nejchudších, těch se to moc nedotkne. Zaplatí to hlavně střední třída... Už jste klidní, že?“ ironizoval programátor a komentátor Martin Malý.

„V nejvyšších patrech slonovinové věže jsou úplně odtržení od reality. Myslí si, že nás můžou pořád obírat o čím dál více peněz a svobody a ještě se nám vysmívat přímo do obličeje. Šeredně se mýlí. Ve zdech věže už se objevují praskliny. Omítka se drolí,“ komentoval prohlášení Horské František Vávra.

„Takže když nekouříme, tak si to máme vzít z obálky, kam spoříme na důchod nebo z obálky na jídlo?“ ptal se pak Petr Eliáš. „Tak určitě, ti nejchudší mají na střechách soláry, zatepleno, plastová okna a výkonná tepelná čerpadla, tu jednu až dvě krabičky v řádu několika stovek si opravdu odpustí,“ byl taktéž sarkastický Karel Németh.

Horská nicméně našla zastání. A to u bývalého odborného novináře Rostislava Kocmana. „Pokud nejste negramotní, tak vás to nemusí stát na přímých nákladech skoro nic. Protože jste za posledních 15 let pochopili, že za uhlík budete platit, a tak jste maximálně dekarbonizovali a co dnes používáte, tak je na elektřinu a ta už povolenku má, nebo si část vyrábíte vlastní. Blbý jsou ty nepřímý náklady, protože většina ČR to ignorovala, držkovala, nic neudělala, a přestože roky čtou, že používání fosilní paliv bude dražší a dražší, tak neudělali nic, a přestože to budou mít dražší, hodlají být závislí na uhlíku dál,“ kritizoval českou společnost.

Helenu Horskou komentoval pro ParlamentníListy.cz také komentátor Petr Holec. Je podle něj nejhorším příkladem ze všech poradců vlády. Připomenul, že Horská pracuje jako hlavní ekonomka německé Raiffeisenbank, která stále působí na ruském trhu. A také podotkl, že v Národní ekonomické radě vlády (NERV) lobbovala za to, aby banky neplatily tzv. windfall tax, tedy daň z mimořádných zisků. Tedy že banky nezaplatí do rozpočtu nic navíc, zato nízkopříjmovým vláda Petra Fialy zvýšila daně i odvody. „Obhajovala neobhájitelné,“ vyjádřil se o Horské Holec a dodal, že u ní a dalších poradců vlády se jednalo o „nonstop čtyřleté pokrytectví“.

„ETS2 je naprosto nevyzpytatelný nástroj, který bezpochyby nejvíce zatíží chudší domácnosti i středně příjmové rodiny, zejména na venkově. Bagatelizovat to je nepřijatelné, riziko, že poroste cena EP nad 100 euro/t, je více než pravděpodobné, stačí se podívat na prognózy agentury Bloomberg,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Přidal ještě jednu poznámku. „Byl bych rád, aby si bankovní úředníci z Prahy odpustili poznámky o starých kotlích a starých škodovenkách. Někteří lidé si ty kotle pořídili za dotace a díky výdajům např. za energie, na jiné auto nemají. Poradci premiéra Fialy měli spíše hlídat včasná opatření v době energetické krize. Lidé by pak možná neřešili problém energetické chudoby.“

A ozval se i předseda ANO Andrej Babiš, který momentálně tráví čas na dovolené. „Optimistické odhady ve vládní studii PwC jsou založeny na předpokladu udržení dlouhodobé ceny ETS2 na úrovni 45 EUR. Pak by cena benzinu a nafty vzrostla o cca 3 Kč/l nebo 225 Kč/MWh u plynu. Tuto cenu lze už dnes zpochybnit při současném nastavení ETS2 (forwardy jsou na úrovni 90 EUR/t). Pokud se nastavení ETS2 nezmění, bude dopad násobně horší, zejména pro lidi na venkově (topí uhlím a musejí všude jezdit autem). Bude tedy záviset, zda komise dnes přijde s reálným stropem povolenky ETS2 nebo ne a podle toho budeme vědět přesný dopad na občany.“

Psali jsme:

Následky? Fatální. Kam až může vést „zelený experiment“
Když vám srdce bije jen občas, zemřete. Pravda o obnovitelné elektřině
„Z každé tisícovky, kterou platíte...“ Havlíčka vytočilo, co vláda řekla lidem
„Je čas to provést.“ Hraba vyzval ke změně, navzdory Bruselu

 

Zdroje:

https://archiv.hn.cz/c1-67801560-nove-povolenky-prijdou-domacnosti-na-par-stovek-mesicne-statu-vynesou-az-stovky-miliard

https://t.co/2RCZ03E6LC

https://t.co/fu6bMe2SFL

https://t.co/GFJN8dcJZF

https://t.co/hapbWnQbGk

https://t.co/mmFJKHnv62

https://t.co/MvTfZRXqN6

https://t.co/QCYsxbxdfx

https://t.co/vzOw0uSr68

https://t.co/WWm3n9jcKV

https://t.co/X7R6NIjRKB

https://twitter.com/adent/status/1980501706170593429?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/durcak_michael/status/1980311385218379920?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/EldaSkautPetr/status/1980515782670053577?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/frvavra/status/1980351491258085420?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/HelenaHorska/status/1980284016453435728?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/karel_nemeth/status/1980495357030387891?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/LukasKovanda/status/1980185056493670457?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/LukasKovanda/status/1980378992734597172?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/rostman/status/1980500621552668936?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SalamonTomas/status/1980304768926089451?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Aktuálně.cz , ekologie , Holec , Ministerstvo životního prostředí , povolenky , Horská , Kovanda , Raiffeisenbank , Hladík , ETS2

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Budou následky povolenek jen v řádu stokorun?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Šebesta

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Kolaps dopravy

Proč v Praze neustále kolabuje doprava? Proč s tím nikdo nic nedělá? A máte třeba nějaké řešení vy, když už kritizujete, byť zcela oprávněně, jiné?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 14 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

A proč se divíte?, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseMilan H , 21.10.2025 14:15:16
To, že stávající vláda často lže je snad každému jasné. No a že lže i o povolenkách - proč se tomu divíte?

|  7 |  0

Další články z rubriky

Babiš z dovolené odpověděl na „fialovský“ výsměch venkovu

13:59 Babiš z dovolené odpověděl na „fialovský“ výsměch venkovu

Jen pár stokorun. Pokud nejezdíte ve staré škodovce a netopíte uhlím. To slibuje ekonomka NERVu Hele…