Babiš z dovolené odpověděl na „fialovský“ výsměch venkovu

Češi se za své vlastní peníze nechávají vodit za nos? Studie objednaná českou vládou „slibuje“ až sedmkrát nižší cenu emisní povolenky pro domácnosti, než jakou prognózuje instituce financovaná vládou německou— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) October 20, 2025
Česká vláda si u poradenské společnosti PwC objednala studii… pic.twitter.com/WWm3n9jcKV
Co víc, dle Kovandy a dalších ještě i samo ministerstvo počítalo s nárůstem ceny na mnohonásobně vyšší částku, ale graf se někam záhadně „ztratil“.
Záhadně zmizelý vládní graf k novým povolenkám EU ETS2, který podivně vypadl z ministerských dokumentů (viz https://t.co/vzOw0uSr68), se podařilo najít. Po pátrací akci novinářů a nezávislých ekonomů.— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) October 20, 2025
Pokud by se měl zase ztratit, tady je...
A je zjevné, proč měl "být… pic.twitter.com/mmFJKHnv62
S obranou povolenek přispěchala členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská. „Povolenky z ETS2 nebudou taková katastrofa, jak se říkalo. Největší zátěž pocítí střední třída, ne ti nejchudší… dopady na rozpočty domácností by měly být mírné, v řádu několika stovek korun měsíčně (1–2 krabičky cigaret měsíčně),“ uvádí.
Ovšem s dovětkem: „… pokud samozřejmě netopí ve starém kotli na uhlí či plyn a nejezdí každý den za prací ve staré milé ‚škodověnce‘.“
Bez patosu, vykreslování virtuálního pekla a naopak fakta a čísla ??— Helena Horská (@HelenaHorska) October 20, 2025
??”Povolenky z ETS2 nebudou taková katastrofa, jak se říkalo. Největší zátěž pocítí střední třída, ne ti nejchudší…. dopady na rozpočty domácností by měly být mírné, v řádu několika stovek korun měsíčně (1-2…
Tímto příspěvkem vyvolala značnou nelibost. „Milé děti, víte, co je to elitářství? Dopady ETS2 budou mírné, 1–2 krabičky cigaret. Ovšem musíte mít na střeše fotovoltaiku, na zahradě silně zatepleného domu tepelné čerpadlo země–voda a jezdit elektromobilem za milion. V opačném případě se z toho finančně poděláte,“ komentoval závěry Horské ekonom a člen ODS Tomáš Šalomon.
„Jako střední třída jsem absolutně NADŠEN, že mě tahle píčovina NEBUDE STÁT ZASE TAK MOC. To je skutečně komunikačně na úrovni toho, aby si člověk vzal extra svetr,“ nebral si servítky novinář Michael Durčák.
„Střední třído, nebojte se o osud nejchudších, těch se to moc nedotkne. Zaplatí to hlavně střední třída... Už jste klidní, že?“ ironizoval programátor a komentátor Martin Malý.
Milé děti, víte, co je to elitářství?— Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) October 20, 2025
Dopady ETS2 budou mírné, 1-2 krabičky cigaret. Ovšem musíte mít na střeše fotovoltaiku, na zahradě silně zatepleného domu tepelné čerpadlo země-voda a jezdit elektromobilem za milion.
V opačném případě se z toho finančně poděláte. https://t.co/hapbWnQbGk
Jako střední třída jsem absolutně NADŠEN, že mě tahle píčovina NEBUDE STÁT ZASE TAK MOC.— Michael Durčák (@durcak_michael) October 20, 2025
To je skutečně komunikačně na úrovni toho, aby si člověk vzal extra svetr. https://t.co/MvTfZRXqN6
Střední třído, nebojte se o osud nejchudších, těch se to moc nedotkne. Zaplatí to hlavně střední třída...— Martin Malý (aka ADent) (@adent) October 21, 2025
Už jste klidní, že? https://t.co/QCYsxbxdfx
„V nejvyšších patrech slonovinové věže jsou úplně odtržení od reality. Myslí si, že nás můžou pořád obírat o čím dál více peněz a svobody a ještě se nám vysmívat přímo do obličeje. Šeredně se mýlí. Ve zdech věže už se objevují praskliny. Omítka se drolí,“ komentoval prohlášení Horské František Vávra.
„Takže když nekouříme, tak si to máme vzít z obálky, kam spoříme na důchod nebo z obálky na jídlo?“ ptal se pak Petr Eliáš. „Tak určitě, ti nejchudší mají na střechách soláry, zatepleno, plastová okna a výkonná tepelná čerpadla, tu jednu až dvě krabičky v řádu několika stovek si opravdu odpustí,“ byl taktéž sarkastický Karel Németh.
V nejvyšších patrech slonovinové věže jsou úplně odtržení od reality.— František Vávra (@frvavra) October 20, 2025
Myslí si, že nás můžou pořád obírat o čím dál více peněz a svobody a ještě se nám vysmívat přímo do obličeje.
Šeredně se mýlí.
Ve zdech věže už se objevují praskliny. Omítka se drolí.https://t.co/GFJN8dcJZF
Takže když nekouříme, tak si to máme vzít z obálky, kam spoříme na důchod nebo z obálky na jídlo? https://t.co/X7R6NIjRKB— Petr Eliáš (@EldaSkautPetr) October 21, 2025
Tak určitě, ti nejchudší mají na střechách soláry, zatepleno, plastová okna a výkonná tepelná čerpadla, tu jednu až dvě krabičky v řádu několika stovek si opravdu odpustí. https://t.co/2RCZ03E6LC— Karel Németh (@karel_nemeth) October 21, 2025
Horská nicméně našla zastání. A to u bývalého odborného novináře Rostislava Kocmana. „Pokud nejste negramotní, tak vás to nemusí stát na přímých nákladech skoro nic. Protože jste za posledních 15 let pochopili, že za uhlík budete platit, a tak jste maximálně dekarbonizovali a co dnes používáte, tak je na elektřinu a ta už povolenku má, nebo si část vyrábíte vlastní. Blbý jsou ty nepřímý náklady, protože většina ČR to ignorovala, držkovala, nic neudělala, a přestože roky čtou, že používání fosilní paliv bude dražší a dražší, tak neudělali nic, a přestože to budou mít dražší, hodlají být závislí na uhlíku dál,“ kritizoval českou společnost.
Pokud nejste negramotní, tak vás to nemusí stát na přímých nákladech skoro nic. Protože jste za posledních 15 let pochopili, že za uhlík budete platit a tak jste maximálně dekarbonizovali a co dnes používáte, tak je na elektřinu a ta už povolenku má, nebo si část vyrábíte… https://t.co/fu6bMe2SFL— Rostislav Kocman (@rostman) October 21, 2025
Helenu Horskou komentoval pro ParlamentníListy.cz také komentátor Petr Holec. Je podle něj nejhorším příkladem ze všech poradců vlády. Připomenul, že Horská pracuje jako hlavní ekonomka německé Raiffeisenbank, která stále působí na ruském trhu. A také podotkl, že v Národní ekonomické radě vlády (NERV) lobbovala za to, aby banky neplatily tzv. windfall tax, tedy daň z mimořádných zisků. Tedy že banky nezaplatí do rozpočtu nic navíc, zato nízkopříjmovým vláda Petra Fialy zvýšila daně i odvody. „Obhajovala neobhájitelné,“ vyjádřil se o Horské Holec a dodal, že u ní a dalších poradců vlády se jednalo o „nonstop čtyřleté pokrytectví“.
„ETS2 je naprosto nevyzpytatelný nástroj, který bezpochyby nejvíce zatíží chudší domácnosti i středně příjmové rodiny, zejména na venkově. Bagatelizovat to je nepřijatelné, riziko, že poroste cena EP nad 100 euro/t, je více než pravděpodobné, stačí se podívat na prognózy agentury Bloomberg,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz první místopředseda ANO Karel Havlíček.
Přidal ještě jednu poznámku. „Byl bych rád, aby si bankovní úředníci z Prahy odpustili poznámky o starých kotlích a starých škodovenkách. Někteří lidé si ty kotle pořídili za dotace a díky výdajům např. za energie, na jiné auto nemají. Poradci premiéra Fialy měli spíše hlídat včasná opatření v době energetické krize. Lidé by pak možná neřešili problém energetické chudoby.“
A ozval se i předseda ANO Andrej Babiš, který momentálně tráví čas na dovolené. „Optimistické odhady ve vládní studii PwC jsou založeny na předpokladu udržení dlouhodobé ceny ETS2 na úrovni 45 EUR. Pak by cena benzinu a nafty vzrostla o cca 3 Kč/l nebo 225 Kč/MWh u plynu. Tuto cenu lze už dnes zpochybnit při současném nastavení ETS2 (forwardy jsou na úrovni 90 EUR/t). Pokud se nastavení ETS2 nezmění, bude dopad násobně horší, zejména pro lidi na venkově (topí uhlím a musejí všude jezdit autem). Bude tedy záviset, zda komise dnes přijde s reálným stropem povolenky ETS2 nebo ne a podle toho budeme vědět přesný dopad na občany.“
autor: Karel Šebesta
