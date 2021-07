„Babiš má na rukou krev.“ Polčák se s premiérem nemazlil

Europoslanec a kandidát Starostů na ministra spravedlnosti Stanislav Polčák se v pořadu Prostor X opřel do vlády kvůli zásahu do práv a svobod občanů během koronavirové pandemie. Celé dění popsal téměř jako nástup totalitního režimu. Covid byl podle jeho slov Babišovým kabinetem zneužit. Sám premiér má prý v souvislosti s mrtvými „na rukou krev“. Stranou kritiky nezůstali ani další členové vlády či prezident.

„Je na pováženou, jak se v poslední době projevuje politika a rozhodování vysokých ústavních činitelů směrem do justice,“ odpověděl Polčák na úvodní otázku, v jaké kondici je v Česku právní stát.

Kritizoval především to, že prezident či ministryně spravedlnosti zasahují do justice. „Musím říct, že velmi velké otazníky vyvolávají v Evropě kroky, které avizovala paní ministryně spravedlnosti, to, co občas zazní z Hradu vůči justici, nebo to, co si dovolí hradní kancléř – volat ústavním soudcům. Nebo přímé ovlivňování z Hradu, o kterém mluvil bývalý předseda Nejvyššího správního soudu pan Baxa. To je naprosto nepřípustné,“ poukázal Polčák na kroky, které vnímá jako vysoce problémové.

„Tyto trendy by byly v minulosti naprosto neakceptovatelné. Na tom by třeba padala vláda. Dnes se to ale stává skoro běžným standardem. To mě trochu trápí,“ doplnil.

V kontextu toho zmínil i tlak na dnes už bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. „Kvůli tlaku také rezignoval. Právní úprava, která je u nás bohužel stále platná, umožňuje vládě bez udání důvodu nejvyššího státního zástupce odvolat.

Jsem si jistý, že by jinak Pavel Zeman nerezignoval. Byl to mix toho, že na vás politici tlačí, nemáte oporu v zákoně, to se ukázalo být pro tuto funkci smrtící,“ zmínil s obavou, že to se jen tak nezmění, jelikož politice tento přístup vyhovuje.

Celý rozhovor najdete ZDE.

„Vemte si, že tu máte stíhaného premiéra, který má přímý zájem na tom, jak bude jeho případ možná znovu posuzovat nejvyšší státní zástupce. To jsou věci, které jsou tak za hranou, že rezignace za této situace nejvyššího státního zástupce vyvolává obrovské otazníky, které ministryně spravedlnosti rozhodně ještě více posílila,“ míní Polčák.

Kromě jiného objasnil, proč hlasoval pro rezoluci Evropského parlamentu o střetu zájmů premiéra Babiše, i když poškozovala Česko: „Byl jsem pro, i když tam byly včleněné věty, které mi trochu vadily. Musel jsem si vybrat a já jsem si vybral zcela relevantně ochranu peněz evropských daňových poplatníků. Řekněte mi jediný důvod, proč by měli přispívat na českého miliardáře, premiéra, který těží dotace? Je to pro ně naprosto nepochopitelné, tomu nikdo nerozumí,“ konstatoval.

Do předsedy vlády se opřel i za to, jak Česko provázel dobou covidovou. Mnohá protiepidemická opatření jsou nyní rušena Nejvyšším právním soudem. „Doba covidová nám přinesla jedno obrovské riziko, že jsme si zvykli na to, že naše ústavně zaručená práva, dříve nedotknutelná, jsou naráz válcována a drcena,“ sdělil Polčák.

Na otázku, zda podle něj vláda dobu covidu zneužívala, bez rozmýšlení odpověděl: „Ano. Jednoznačně toho zneužívala. Když jsem zjistil, že bude vyhlášen zákaz vycestování, to je opravdu přímý návrat do doby totality. Jakým způsobem zvyšuji epidemické riziko v této zemi, když z ní vycestuji? A nikdo ani nevzdechl po tom, že by se to opatření mělo zrušit. Vláda nepustila ani lidi do kostela. Příliš rychle jsme si na vše zvykli,“ pozastavoval se s tím, že opatření byla nesmyslná a názory odborníků byly až na posledním místě.

Premiéra Babiše poté nařkl z toho, že může za tak vysoké počty mrtvých lidí v posledních měsících. „Já doufám, že tuto etapu máme za sebou. Pan premiér řekl, že už nebude do těchto věcí vstupovat se svým neodborným laickým názorem a neodváží se radit ministru zdravotnictví. Myslím, že i na jeho rukou nepochybně ulpívá krev těch, kteří zemřeli, a bylo to zbytečné, protože vláda nebyla v této věci konzistentní,“ míní Polčák.

