„Babiš válcuje!“ Pavlovi fanoušci trpěli nad Řezníčkem z ČT. Překvapivě

Andrej Babiš dorazil do ČT. A svými slovy způsobil pozdvižení. Jednak kvůli prohlášení o tom, že by nebránil Polsko a Pobaltí, které ovšem vzápětí odvolal. Ale také proto, jak vůči němu vystupoval moderátor Martin Řezníček, na kterého přišly jak stížnosti, že je slabý a nechal Babiše diktovat debatu, tak že příliš stranil generálovi a nezabýval se jeho komunistickou minulostí.

reklama

Anketa Ohrožuje Babiš bezpečnost ČR? Ano 7% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 247 lidí

Dodejme, že zmíněný článek 5 dává členům NATO na výběr, jak napadené zemi pomohou. Konkrétně se v článku 5 píše: „…pomůže napadené straně nebo stranám tím, že ihned, individuálně nebo ve spolupráci s ostatními, podnikne takové kroky, jaké považuje za vhodné, včetně použití ozbrojené síly, aby se obnovila a zachovala bezpečnost v severoatlantické oblasti.“

Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

Odpůrci Andreje Babiše na debatu reagovali velice silně. Lobbista a bývalý diplomat Petr Kolář se nechal slyšet, že „Andrej Babiš je záludný, podlý a odporný lhář, který je hanbou, ostudou, ale i ohrožením bezpečnosti našeho státu, ohrožením míru a fatálním ohrožením důvěry našich spojenců v naši spolehlivost.“ A jeho přítelkyně a bývalá moderátorka ČT Světlana Witowská se přidala, že v Polsku a Pobaltí se musejí děsit toho, koho si zvolíme za prezidenta.

V Polsku a Pobaltí se musejí děsit toho, koho si zvolíme za prezidenta... — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) January 22, 2023

Kandidátka Danuše Nerudová, která ve druhém kole podpořila Petra Pavla, pak o Babišovi znovu prohlásila, že je zlo.

Andrej Babiš je zlo. A dnes jsme se o tom mohli opět přesvědčit. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 22, 2023

„Kdyby bylo Babišovo vystoupení v debatě konkurzem na roli podlého, úlisného a zlého politika, nedostal by ji, protože by vyletěl, že hrozně přehrává a musí to hrát někdo, u koho to nebude tak mlátit do očí,“ glosoval cestovatel Dan Přibáň, který ještě pochválil generála Pavla: „To, že Pavel nechce do války, je zcela zřejmé z toho, že po celou debatu ani jednou nepřiskočil k Babišovi, nechytil ho pod krkem a dokonce jej ani nepřetáhl židlí! Složil veřejnou zkoušku vyrovnanosti a mírumilovnosti!“

Sesypali se na něho také vládní politici. „Ještě, že na tu debatu Andrej Babiš přišel. Díky tomu jsme všichni mohli vidět a slyšet, že je přímým a konkrétním nebezpečím pro naši zemi. Všechny okolo by nechal sežrat Putinem, který by pak přišel pro nás. Destabilizuje naši pozici v rámci svobodného světa. Fakt hanba,“ prohlásil předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Když Andrej Babiš říká, že by nedodržoval závazky plynoucí z našeho členství NATO, tak by to v konečném důsledku byl on, kdo by nás do války zatáhl. Kolektivní obrana stojí na tom, že si vzájemně pomáháme. On by nás nechal samotné, bezbranné. Je nebezpečím pro naši zemi,“ zaútočila předsedkyně Sněmovny Markéta Adamová Pekarová.

Ještě, že na tu debatu Andrej Babiš přišel. Díky tomu jsme všichni mohli vidět a slyšet, že je přímým a konkrétním nebezpečím pro naši zemi. Všechny okolo by nechal sežrat Putinem, který by pak přišel pro nás. Destabilizuje naši pozici v rámci svobodného světa. Fakt hanba. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 22, 2023

Když Andrej Babiš říká, že by nedodržoval závazky plynoucí z našeho členství NATO, tak by to v konečném důsledku byl on, kdo by nás do války zatáhl.



Kolektivní obrana stojí na tom, že si vzájemně pomáháme. On by nás nechal samotné, bezbranné. Je nebezpečím pro naši zemi. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 22, 2023

Fotogalerie: - Protivládní Vrabelovci

Ovšem kromě kopání do Babiše se vyskytla kritika vůči moderaci ze strany ČT. Například od komentátora Petra Holce. „Babiš by se měl teď zvednout a okamžitě z ČT odejít, protože Řezníček jede hned od začátku s Pavlem proti němu, jak musel čekat. Neměl tam vůbec chodit. ČT je na zrušení, pojďme si to konečně přiznat!“ mínil hned zpočátku debaty. A to mu vyneslo odpověď od moderátora Martina Jonáše: „Ty jseš na zrušení, ty ožralá nulo.“

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Holec pak přidal konkrétní příklad: „Takže z Babiše Řezníček dokola dělá estébáka a Pavlovi projde jeho vlastní pohádkový výklad agenta Pávka, kterýho samozřejmě vůbec nezmínil! Místo toho ze sebe málem udělá Havla? Ta debata je fakt humus!!! A nejhorší na tom je, že ČT na to bude upřímně hrdá, protože takhle myslí.“

„Ty vole, ten Řezníček nejen že je v týmu Pavla, ale fakt je ještě tristní mentálně. Doporučuju Dvořákovi zezadu hodit ručník na scénu a pak pustit něco hezkýho od Hřebejka!“

Ty ses na zruseni, ty ozrala nulo. — Martin Jonáš (@MartinJonas19) January 22, 2023

Takže z Babiše Řezníček dokola dělá estébáka a Pavlovi projde jeho vlastní pohádkový výklad agenta Pávka, kterýho samozřejmě vůbec nezmínil! Místo toho ze sebe málem udělá Havla??? Ta debata je fakt humus!!! A nejhorší na tom je, že ČT na to bude upřímně hrdá, protože takhle myslí??? — PetrHolec (@PetrHolec) January 22, 2023

Tvl ten Řezníček nejen že je v týmu Pavla, ale fakt je ještě tristní mentálně. Doporučuju Dvořákovi zezadu hodit ručník na scénu a pak pustit něco hezkýho od Hřebejka! — PetrHolec (@PetrHolec) January 22, 2023

Holec ale nebyl sám, kdo měl výhrady. „Zatím jsem viděl prvních patnáct minut a sorry, Řezníček to absolutně nezvládá. Zastává se generála. Generál se zvládne bránit sám. Tohle přesně bude posilovat ten narativ, třeba v mé rodině, že ČT je zaujatá,“ soudil podnikatel v oblasti vzdělávání Ondřej Kania. „Řezníček z ČT už je také v generálově týmu? Naprosto skandální vystupování v debatě. Spory si mají vyřídit Babiš s Pavlem. ČT se zpronevěřuje elementární profesionalitě,“ mínil pak hlavní editor Echo24 Dalibor Balšínek.

Zatím jsem viděl prvních patnáct minut a sorry, Řezníček to absolutně nezvládá. Zastává se generála. Generál se zvládne bránit sám. Tohle přesně bude posilovat ten narativ, třeba v mé rodině, že ČT je zaujatá. — Ondřej Kania (@OndrejKania) January 22, 2023

Řezníček z ČT už je také v generálově týmu? Naprosto skandální vystupování v debatě. Spory si mají vyřídit Babiš s Pavlem. ČT se zpronevěřuje elementární profesionalitě. — Dalibor Balšínek (@balsinek) January 22, 2023

Že Andrej Babiš debatu hrál „zajímavě“ mínil moderátor Čestmír Strakatý. A spekuloval, že Babiš mohl dorazit i kvůli tomu, že Petr Pavel zřejmě onemocněl. „No... Jestli tohle uvidíme i na Primě a na Nově, tak Babišovy volební akcie hodně porostou. Válec,“ shrnul své dojmy z debaty.

Andrej Babiš to hraje opravdu zajímavě. Jedna drobná manipulace za druhou. Doslova každý výrok posunutý. Působí jako dva na jednoho. Něco takového jsme dlouho neviděli. Asi pět let. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) January 22, 2023

Zajimalo by me, jestli AB dorazil i proto, ze je Pavel nemocny. Muze mu to ve vysledku pomahat. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) January 22, 2023

No... Jestli tohle uvidíme i na Primě a na Nově, tak Babišovy volební akcie hodně porostou. Válec. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) January 22, 2023

Ještě silnější byl v hodnocení moderátor DVTV Martin Veselovský: „Sorry, ale Andrej Babiš je dneska jako urvané bourací kladivo. Všechno, co se mu dostane na dohled, srovná se zemí. Těžko říct, co to udělá s preferencemi.“

Sorry, ale AB je dneska jako urvané bourací kladivo.

Všechno, co se mu dostane na dohled, srovná se zemí. Těžko říct, co to udělá s preferencemi?? — martin veselovský (@veselovskyma) January 22, 2023

Že byl výkon moderátora slabý, mínil i Martin Ehl z HN. „Andrej Babiš si opakuje furt dokolečka to svoje, utvrzuje svoje voliče a znejisťuje ty ostatní. Oponentura slabá, od Petra Pavla i od moderátora. Jdu se psem, jinak bych se asi opil.“

Dost slabý moderátor, nechává Babiše určovat agendu debaty. @hospodarky — Martin Ehl (@MartinCZV4EU) January 22, 2023

AB si opakuje furt dokolečka to svoje, utvrzuje svoje voliče a znejisťuje ty ostatní. Oponentura slabá, od PP i od moderátora. Jdu se psem, jinak bych se asi opil. @hospodarky — Martin Ehl (@MartinCZV4EU) January 22, 2023

Psali jsme: ,,Chtějí vůbec konec války?” Babiš a Ukrajina. Docent Chmelár jasně „Pavel chtěl NATO na Ukrajině,“ vytáhl Babiš v ČT důkaz. A další papír „Slaboch, nemá k*ule.“ Babiš přitvrdil. Premiér a Brusel Hrozby „dědkům“. Lídr ODS pískal proti Babišovi. A šel dál

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.