„Balast. Slátanina. Ten text viděl poprvé ten večer?“ Výprask Pavlovi za projev. A Klaus? Netleskal

„Společný evropský projekt není bez chyb, ale je to projekt, který má ty nejlepší motivace a cíle. My jsme jeho součástí a my také máme právo a všechny možnosti o něm spolurozhodovat. Není tu žádný Brusel, který rozhoduje o nás bez nás. Jsou to Slováci, Poláci, Holanďané, Dánové, Portugalci, Češi a všichni další, kteří společně rozhodují o naší společné Evropě. Ve vlastních rukou máme mnoho nástrojů, kterými můžeme podobu EU ovlivňovat správným směrem. Máme podobné šance jako ostatní členské země. Nejsme to my a oni. Jsme Češi a jsme současně Evropané. Jsem hrdým Čechem, ale zároveň cítím silnou sounáležitost s Evropou,“ řekl ve svém projevu k 28. říjnu český prezident.



Zdůraznil také důležitost našeho členství v NATO a přivítal, že na směřování zahraniční politiky podle hlavy státu po dlouhé době panuje shoda mezi vrcholnými ústavními představiteli. Podařilo se podle Pavla najít shodu i s nejsilnějším opozičním subjektem, kterým je hnutí ANO vedené expremiérem Andrejem Babišem.

Podpora demokracie je však podle Pavla v Česku dlouhodobě slabší než v západních zemích a varoval před vzestupem populismu. Dle prezidenta rovněž Česká republika potřebuje nový plán pro budoucnost. „Musíme se připravit na nové výzvy, například na to, jak do našich životů zasáhne umělá inteligence nebo klimatická změna,“ zmínil prezident.

Za zajímavé pokládá Kmenta akorát výrok z filmu Batman: „Padáme proto, abychom se naučili znovu vstávat“. „Ale mělo to zaznít zrovna ve státnickém projevu?“ není si jist novinář, zda Pavel vybral vhodnou příležitost pro použití filmového výroku.



Kmenta shrnul, že se od Pavla dozvěděl, že musíme posilovat bezpečnost, že jsme v srdci Evropy, že tu není Brusel, který rozhoduje o nás bez nás…, že jsme Češi a zároveň Evropané, že bychom měli být nároční na své politiky, že se tu šíří populismus, že v sobě máme najít odvahu a nepodporovat zdánlivě snadnou cestu…, že se musíme připravit na nové výzvy, že státní správa musí být efektivnější.

„Plus bylo, když vyzdvihl jednotu v zahraniční politice: Panuje shoda v zahraniční politice. A jsem rád, když tu v tomto směru existuje shoda i s nejsilnější opoziční stranou,“ všímá si světlé stránky Pavlova projevu novinář, který je autorem knih Boss Babiš, Babišovo Palermo I a II či knihy Rudý Zeman.

Celkově však Kmentu Pavlův projev příliš nenadchnul. „No nic. Tak snad příště,“ hodnotí.



Plus však dává prezidentovi za vyznamenání, a to především zpěvačky Marty Kubišové, jež obdržela řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy, či Zdeny Mašínové, sestry členů skupiny bratří Mašínů, které se v souladu se svými dřívějšími vyjádřeními rozhodl nevyznamenat.

Ale pokud jde o vyznamenané, tak to bylo hodně dobré.



Úplně nejvíc za mne:

Marta Kubišová ??

Zdena Mašínová ??



PS: Jo, a paní kancléřka Vohralíková má příjemnej hlas. — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) October 28, 2023

Prezident Petr Pavel celkově při předávání státních vyznamenání ocenil 62 osobností. Nejvyšší české státní vyznamenání Řád Bílého lva obdrželi bývalý předseda vlády a Senátu a právník Petr Pithart, donedávna předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a čestný předseda TOP 09 a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Medailí Za zásluhy Pavel vyznamenal herce Jiřího Bartošku, Viktora Preisse, Petra Kostku, operní pěvkyni Magdalenu Koženou, dokumentaristku Olgu Sommerovou nebo hudebníka Vladimíra Mišíka. Řád Tomáše Garrigua Masaryka Pavel udělil také katolickému knězi Tomáši Halíkovi či Zdeně Mašínové.

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná po projevu prezidenta byla ještě tvrdší a oddechla si, že nevyužila pozvánky na Hrad. „Tak jsem ráda, že jsem nevyužila pozvánky na Hrad, protože bych musela asi odejít… plejáda prázdných frází prezidenta podlézajícího pětikoalici, což se promítlo i do vyznamenaných osob,“ shrnula předsedkyně KSČM.



„Bouchnutí praporem vojáka hradní stráže, kterým se baví internet, je ten nejmenší přešlap letošního 28. října!“ dodala politička.

Tak jsem ráda, že jsem nevyužila pozvánky na Hrad, protože bych musela asi odejít… plejáda prázdných frází prezidenta podlézajícího pětikoalici, což se promítlo i do vyznamenaných osob.



Bouchnutí praporem vojáka hradní stráže, kterým se baví internet, je ten nejmenší přešlap… — Kateřina Konečná (@Konecna_K) October 28, 2023

Někdejší hejtman Jihomoravského kraje a exposlanec ČSSD Michal Hašek prezidentskou premiéru Petra Pavla ve Vladislavském sále také většinově přešel bez toho, aby jej slova prezidenta nadchnula.

„Tréma a čtecí zařízení společně se souhrnem spíše banálních frází mne nijak zvlášť nenadchly. S jedinou výjimkou. A za ni panu prezidentovi děkuji – naše země potřebuje pro svoji budoucnost nový směr. Ano, pane prezidente. Nový směr pro lepší budoucnost než nyní zažíváme se současným vedením našeho státu,“ shrnul bývalý poslanec projev prezidenta Petra Pavla k 28. říjnu.

Bývalá poslankyně ANO Marcela Melková byla rozladěna z dlouhé pasáže, v níž Pavel u příležitosti 28. října oceňoval naše členství v Evropské unii. „Naše země slaví svátek svého vzniku a prezident do projevu zase cpe EU a zdůrazňuje unii před Českou republikou. Já nemám slov. Manipulativní proslov bez charismatu, u něhož si Pavel dává hlavně pozor, aby se nepřeřekl,“ hodnotila.



A zmínila pochyby také nad tím, že je prezident autorem takového textu. „Vsadím se, že ten text vidí poprvé dnes večer,“ míní.

Naše země slaví svátek svého vzniku a prezident do projevu zase cpe EU a zdůrazňuje unii před Českou republikou. Já nemám slov. Manipulativní proslov bez charismatu, u něhož si Pavel dává hlavně pozor, aby se nepeřeřekl. Vsadím se, že ten text vidí poprvé dnes večer. — Marcela Melková (@MarcelaMelkova) October 28, 2023

Prezidentova slova nedokáže pochopit ani hudebník, první místopředseda Trikolory a někdejší člen a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Petr Štěpánek. „Je to absolutní nevkus pojmout projev k výročí vzniku republiky jako agitku na EU. Příšerná slátanina. Ten člověk, protektorátní prezident, je dokonalý omyl. Nebetyčná ostuda. Jeho i jeho voličů,“ nešetřil kritikou.

Je to absolutní nevkus pojmout projev k výročí vzniku republiky jako agitku na EU. Příšerná slátanina. Ten člověk, protektorátní prezident, je dokonalý omyl. Nebetyčná ostuda. Jeho i jeho voličů. pic.twitter.com/KHYV0VVBQz — Petr Štěpánek (@petrstepanek) October 28, 2023

A šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka upozornil na to, jak projev Petra Pavla ohodnotil bývalý prezident Václav Klaus, který slovům současného prezidenta netleskal.

