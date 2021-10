„Bez fotky prsou tu nemám co dělat.“ Mladá poslankyně, pobočnice Rakušana. Odmítla bučet

reklama

Urbanová měla svůj veřejný debut na DVTV v roce 2018, kdy se střetla s pedagogem Danielem Váňou ohledně tématu, zda by na VŠE měli o hospodářské politice promlouvat tehdejší ministři včetně Andreje Babiše, který vedl vládu v demisi. Urbanová měla za to, že tomu tak být nemá, respektive že by za něj studenti neměli dostávat kredity a neměl by být hodnocen. „Mně vadí to, že bude ministr vlády bez důvěry přednášet svůj pohled na politiku, že z toho budou studenti zkoušeni. Já v tom vidím zatahování politiky na vysokou školu,“ mínila.

K politice se dostala přes organizování debaty před krajskými volbami. V debatě ji velmi zaujalo vystoupení lídra STAN Víta Rakušana a když se ten stal náměstkem hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu, tak jí nabídl práci v krajském úřadu. Pak už se Urbanová angažovala v kampaních STAN. „Když jsem v 25 letech dostudovala politologii na VŠE, myslela jsem si, že budu taková ta chytrá paní, která chodí do studia komentovat politiku – a vlastně by mě to strašně bavilo,“ prozradila magazínu Lui. Jako asistentka Víta Rakušana ve Sněmovně prý přišla o iluze a naučila se, že politika je psychicky náročná.

Sněmovna by podle ní měla být otevřenější v komunikaci. „Někteří poslanci pořád ještě žijí v časech, kdy nebyl facebook a občané nemohli snadno napsat svému volenému zástupci,“ kritizovala. A dodala: „To, že někdo sedí ve Sněmovně od roku 1991, neznamená, že je nějaký polobůh a měli bychom ho za to uctívat. Politiky bychom měli posuzovat podle toho, co reprezentují.“

Co tedy Barbora Urbanová reprezentuje? Především prý program vymýšlený spolu s Piráty, takže narážky, že nikdo nebude myslet na mladé, jsou podle ní plané. „Víte, my jsme s Piráty měli program, který chceme reprezentovat. To pořád platí. Víc lidí ze STAN se nerovná méně PirSTAN programu. A tímto děkuji České pirátské straně. Vím, jak ten program vznikal. A jestli jste v něčem byli naprosto nepřekonatelní, byla to expertíza. Nesmírně pracovití lidé u vás. Ten program je skvělej, má snad všechny ceny, které mohl posbírat.“

Své priority Urbanová představila hned několikrát na twitteru. Jmenovala například konec zadlužování a začátek investování, chtěla by například jistotu, že budou peníze na důchody. A také reformu školství, kde by chtěla nahradit tzv. biflování. Dále chce rovné šance a rovná práva, například manželství pro všechny a „udržet naši zemi jako atraktivního partnera pro země v EU a NATO“.

Budoucí poslankyně také měla celkem jasnou představu, co má být nebo nemá být tématem voleb. Například exekuce. „Ne, dekrety nejsou téma voleb. Stejně jako migranti, kteří za hranicema nečekají a nechtějí sebrat vám chatu, stejně jako NIKDO NEŘÍKÁ, že důchodci maj dost – oni totiž dost nemaj. Jediný, kdo má v tomhle státě dost, je Andrej Babiš a ta jeho parta, která musí skončit. To je téma voleb,“ řekla.

Průběh voleb Urbanové také nebyl úplně po chuti, jak se svěřila na twitteru. „Já do těch debat do publika moc nechodim, takže jsem v ČRo úplně v šoku. Fanošci ANO bučí pokaždé když mluví demoblok. Já: Proč bučíte, vždyť je to strašně nepříjemný pro ně i pro nás. Oni: Tak bučte taky. Fakt, slušnost, respekt vůči jinému názoru, to jim fakt nic neříká,“ popsala napjatou atmosféru a prohlásila: „Nebudeme bučet, nejsme v ZOO. Jiný názor se přece dá vyjádřit slušně a inteligentně. Už ať to tu změníme, držím nám všem palce.“

Také se svého času obula do poslance ANO Patrika Nachera, když „nekorektně“ přál ženám k mezinárodnímu dni žen a rýpl si, že dnes musí přát „lidem s děložním čípkem“ a také citoval polského extravagantního politika Mikke-Korwina, který prohlásil, že ženy jsou slabší, menší a méně inteligentní. Urbanová mu prý žert neodpustí, i když příspěvek smazal. „Jsem ráda, že jste to smazal. Ale internet si pamatuje, že jo. Tak vás prosím o ponaučení, Patriku Nachere. Ne proto, že jste obětí postmodernismu a ‚nemůžete si dělat srandu už z ničeho‘. Ale proto, že takovou srandou nesaháte těm ženám ani po zmíněný čípek,“ pustila se do poslance.

Ovšem ani Urbanová není úplně odolná sexualizaci. Když twitterem koloval příspěvek, který vychvaloval malý dekolt před velkým, neodolala. „Právě jsem zjistila, že nemám pořádnou fotku svých prsou a evidentně tu bez toho nemám co dělat,“ vyfotila své přednosti v letních šatech.

