„Bez úcty a s naprostým pohrdáním.“ Starosta zatrhl Noční vlky v obci, občan mu to vytmavil po svém

Pan Jindřich Žaludek napsal rozhořčený dopis starostovi Slavičína ve Zlínském kraji, odkud pochází i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Jindřich Žaludek nechápe, proč by Zlínským krajem, kam patří i obec Vrbětice, nemohl projet ruský motorkářský gang Noční vlci. Starosta Slavičína Tomáš Chmela označil ruskou jízdu za nevhodnou. A zklamaný občan bouchl do stolu. Sdělil starostovi, že jím hluboce pohrdá.

Tomáš Chmela, starosta obce Slavičín, která stejně jako Vrbětice leží ve Zlínském kraji, má za to, že není nejvhodnější, aby ruský motorkářský gang putoval přes Slavičín dál do nitra České republiky.

A pan Jindřich Žaludek bouchl do stolu.

„Ze sdělovacích prostředků jsem se dověděl, že údajně podle Vás není vhodné, aby Noční vlci zastavovali v obcích ve Zlínském kraji. Nevidím důvod, proč by mělo být nevhodné uctít památku vojáků padlých za osvobození naší vlasti a Evropy od nacistických hrdlořezů. Odvoláváte se na události ve Vrběticích, kdy vládní hlásná trouba čučkařů se odvolává na nějaké dodnes nikterak nedokázané hypotézy o ruských agentech, kteří údajně mají stát za dvěma explozemi v muničním skladu. Člověku se zdravým rozumem musí být divné, že by si agenti pod svým jménem objednávali návštěvu muničního skladu, když by věděli, že to tam bude bouchat,“ napsal v otevřeném dopise pan Žaludek.

A tím ani zdaleka neskončil.

„Dovedu si ale představit americké agenty, kteří si tu návštěvu objednají pod falešným ruským jménem, aby exploze pak mohli svést na Rusko s tím, že tomu dost hlupáků uvěří. A i kdyby za tím absurdním ostudným obviněním byla skutečně ruská stopa, co to má společného s oběťmi vojáků Rudé armády, kteří nemohli tušit, co se stane v roce 1968 nebo v nějakých Vrběticích v roce 2014? Je odporné vidět jakýkoliv problém v uctění památky vojáků padlých v boji proti zrůdnému a nelidskému nacistickému režimu, zatímco my jsme se předem a bez boje vzdali, čímž jsme pomohli vyzbrojit nacistické Německo naším válečným průmyslem a pomohli financovat německou válečnou mašinerii prostřednictvím Německem ukořistěného našeho bankovnictví. Co mají společného padlí rudoarmějci s dnešní politikou Ruska, bránící se obkličování paktem NATO ze všech stran? Stydím se za to, že mnozí politici dneška jsou schopni takového uvažování,“ vypálil znechucený občan v dopise.

Nakonec přidal drsné rozloučení.

„Bez úcty a s naprostým pohrdáním,“ rozloučil se pan Žaludek se starostou Slavičína.

Noční vlci se chystají na svou tradiční cestu Evropou ve stopách Rudé armády i navzdory koronaviru. Pokud opravdu dorazí, policie je bude bedlivě sledovat a monitorovat místa, kde se v České republice hodlají zastavit.

O možné cestě ruského motorkářského gangu přes Zlínský kraj informoval Český rozhlas.

„Zde plánují navštívit malou obci na Zlínsku – Hřivínův Újezd. V programu je uctění památky a instalace pamětní desky ke hrobu padlého vojáka Rusakova. Vedení obce ale nemá žádné informace o chystané pietě ani instalaci pamětní desky, nikdo ze zástupců Nočních vlků obec nekontaktoval. V uctění památky podle starosty Josefa Pospíšila problém není; pokud by ale někdo bez povolení zasahoval do vojenského pietního místa, tam už by to problematické být mohlo. Starosta ale věří, že se cesta Nočních vlků obejde bez komplikací a ve vesnici se nezdrží dlouho,“ uvedl veřejnoprávní rozhlas.

Právě kvůli koronaviru by se ale mohlo stát, že Českem projedou jen motorkáři z Česka a Slovenska.

