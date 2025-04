„Bizár.“ ODSačka Decroix před volbami přebarvila. Jenže ostatní si její slova pamatují

„Teď je čas zpřísnit migrační pravidla. Bezpečnost České republiky musí být na prvním místě. Chráníme naše hodnoty, naši kulturu, naši budoucnost“.

Troufli byste si tipovat, který z opozičních politiků, označovaných předsedou vlády za „extrémisty a populisty“, je autorem tohoto výroku?

Mnohé asi překvapí, že se na začátku týdne objevil na sociálních sítích místopředsedkyně ODS Evy Decroix. Poslankyně z Vysočiny přitom doposud byla počítána spíše k liberálnímu křídlu ODS a byla jednou z tváří nové „fialovské“ politiky. Absolventka práv na francouzské univerzitě, iniciátorka sněmovního Podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí, též autorka výroku o „vlastenčící páté koloně mávající českou vlajkou a halekající ruskou propagandu“.

Psali jsme: Decroix z ODS: Václavák? Pátá kolona halekající propagandu! Žádní normální lidé

Je třeba uznat, že k přijímání migrantů poslankyně Decroix v minulosti prezentovala postoje, které nebyly úplně nadšené. Mluvila o nepříjemných zážitcích, které nabyla ve Francii, kde žila se svým manželem.

Na druhou stranu ale nikdy nepatřila k těm, kteří by příliš provokovali „vítací“ narativ. V roce 2022 říkala, že „solidární společností jsme a zůstaneme. Umět pomoci těm, kteří to potřebují, se nemůže vládě vymstít“.

V loňském roce označila kampaň SPD, upozorňující na rizika migrace, slovy „rasistický obrázek s kudlou a odporná lež“. Její současné výroky o bezpečnosti na první místě, ochraně hodnot a kultury se ale pomalu blíží slovníku poslaneckého klubu SPD.

Od Klause mladšího k „evropskému řešení“

Ještě komplikovanější to s migrací má její strana. ODS v první fázi migrační krize dávala prostor názorům, vyjadřujícím obavy. Tehdejší poslankyně a dnešní ministryně obrany Jana Černochová dokonce vystupovala na demonstraci spolku Islám v ČR nechceme.

I předseda strany Petr Fiala si připsal k narativu „uprchlíci vítejte“ několik kritických výroků. A ve volbách 2017 za ODS kandidoval Václav Klaus mladší, zastávající názor, že „není lidským právem někam migrovat“.

Před volbami 2021 ale ODS uzavřela spojenectví s TOP 09, která vždy měla k migraci výrazně vstřícnější názory, čemuž se politici ODS postupně přizpůsobili. Zejména poté, co uzavřeli vládní koalici s hnutím STAN a Piráty, jejichž názory byly ještě chápavější.

ODS v tématu „bruslila“ slovy, že je třeba rozlišovat mezi migrací legální a nelegální, ale spíše se zaměřila na pochvalná hodnocení plánů EU, které se v průběhu let objevovaly. „Je dobře, že se přikročilo k evropskému řešení,“ říkal opakovaně Petr Fiala.

Do toho přišlo v druhé polovině roku 2022 české předsednictví EU, ve kterém za migrační agendu zodpovídal ministr vnitra Vít Rakušan. V jeho průběhu přišel s plánem na trvalý přerozdělovací mechanismus, který v podstatě přistupoval na rozdělování migrantů mezi členské země, což doposud ČR odmítala (ačkoliv Evropská komise s návrhy tohoto typu přicházela už několik let).

Jak doložil právník Robert Kotzian, dohoda vznikla už za předcházejícího francouzského předsednictví, české předsednictví se zavázalo, že tento návrh protlačí, což se skutečně stalo.

V následujícím roce ministr vnitra Vít Rakušan pro migrační pakt zvedl ruku na ministerské radě, řešilo se, zda k tomu měl mandát od vlády, on sám ujišťoval, že Česka se vysoké pokuty týkat nebudou, alespoň ne v prvních letech, protože převzalo statisíce válečných uprchlíků z Ukrajiny. To následně někteří právníci zpochybnili. Jak pro ParlamentníListy.cz připomíná politolog Lukáš Valeš, Vít Rakušan svou verzi opakuje stále, i když už byla vyvrácena.

„Osudovou roli v prosazení migračního paktu sehrálo právě české předsednictví v druhé polovině roku 2022. Tehdy se právě Vítu Rakušanovi podařilo odblokovat jednání o povinné solidaritě. Jenže pokud je něco v migračním paktu onou pozvánkou pro migranty, pak je to právě povinná solidarita. Vít Rakušan dnes svou roli při jejím prosazení zlehčuje, ale není pochyb, že za narýsování jejích základních obrysů nese politickou odpovědnost právě on,“ říká k tomu pro ParlamentníListy.cz právník Robert Kotzian, který návrh migračního paktu sleduje od samého počátku a důkladně jej rozebral.

Robert Kotzian se domnívá, tak jako řada dalších právníků, že právě implementace unijního migračního paktu je hlavním důvodem aktuální vládní novely.

„Rozsáhlá novela českého azylového zákona je především reakcí na migrační pakt. Jinak řečeno, novela je vynucena schválením migračního paktu,“ říká Robert Kotzian. Sněmovní tisk o rozsahu 286 stran je podle něj hlavně „úředničinou“, implementující migrační pakt do naší legislativy.

„Koaliční politici si hrají na ,migrační tvrďáky', ale ve skutečnosti dělají jen to, k čemu jsou dotlačeni migračním paktem,“ říká pro ParlamentníListy.cz brněnský právník. V novele jsou podle něj věci, které by šly prosadit i bez migračního paktu, ale nejsou tam tím nejpodstatnějším.

Také podotýká, že vládní koalice dlouhou dobu text novely azylového zákona tajila. „Ale už v té době se veřejně bila v prsa, jak novelou tvrdě bojuje proti migraci, aniž by médiím a veřejnosti text novely dala k dispozici. Nerozumím, proč na tuto hru většina médií naskočila,“ kroutí hlavou Robert Kotzian.

MANIPULACE KOLEM NOVELY ZÁKONA O AZYLU



Skupina poslanců předložila významnou a rozsáhlou novelu českého azylového zákona. Sněmovní tisk má 286 stran.



Ministr vnitra Vít Rakušan v níže připojeném komentáři dělá ramena, jak tvrdě potírá migraci, a současně shazuje opoziční… https://t.co/9UelSQHXnI pic.twitter.com/CiPRurDGge — Robert Kotzian (@RobertKotzian) April 15, 2025

Že je novela zamýšlena jako příspěvek k boji proti migraci a zajištění bezpečnosti země, to šíří zejména politici ODS. Poslankyně Eva Decroix, vystupující jako hlavní předkladatelka, patří k nejhlasitějším hlasatelům této verze.

„Bezpečnost se nebuduje prázdnými hesly, ale jasnými pravidly a jejich důsledným vymáháním. Proto přicházíme s konkrétními kroky, které nám pomohou udržet kontrolu nad tím, kdo v naší zemi pobývá,“ řekla k tomu na tiskové konferenci.

Následovaly příspěvky na sociálních sítích ve znění „teď je čas zpřísnit migrační pravidla“ a „teď je čas chránit bezpečnost občanů“.

Vše pak vyvrcholilo před několika dny jejím tweetem o potřebě zpřísňování migračních pravidel.

ParlamentníListy.cz v této souvislosti poslankyni Decroix oslovily s dotazy, proč v sobě její strana objevuje bojovníka proti migraci až v předvolebním roce, a zda „trumpovské“ formulace o České republice na prvním místě znamenají, že ODS přejímá migrační přístup amerického prezidenta.

Na odpovědi stále čekáme.

Ve volbách budou souzeni

Je ale otázkou, zda nově objevený antimigrační zápal ODS něco přinese. Politolog Lukáš Valeš se domnívá, že spojení poslankyně Decroix s hesly o kulturní identitě a České republice na prvním místě je úplně novým stupněm bizáru české politiky, už tak bláznivé.

„Paní poslankyně Decroix se vždy prezentovala jako ,dcera Evropy', příznivkyně eura, integrace ve všech možných oblastech. Pokud ona v sobě objevuje vlasteneckou agendu, překonává to téměř vše, co jsme s českou politikou doposud zažili,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz docent Valeš.

Ukazuje to podle něj ODS v pozici tonoucího, hledajícího čím dál zoufaleji půdu pod nohama. „ODS zradila ideály Václava Klause a Margaret Thatcherové, vyklidila pravici jiným stranám a ty ji bez problémů zaplnily. Voliči ,vlastenci' budou letos volit zcela jiné strany,“ odhaduje.

Pokus čte docent Valeš jako zoufalou snahu vymezit se proti koaličním partnerům ze STAN. „Mezi těmi stranami dneska nepoznáte rozdíl. Je to první vláda v historii, ze které vznikla hnědá kaše totálně zaměnitelných programů. A teď, na poslední chvíli, najednou zjišťují, že budou volby a měly by se nějak odlišit,“ nechápe docent Valeš.

Politolog Lukáš Jelínek pro ParlamentníListy.cz vyjádřil názor, že ODS tento posun na podzim u voličů příliš nezúročí, ale to vlastně ani nechce. „V letošních volbách budou souzeni za to, jak tu tři roky vládli. Spíše to předznamenává, co se bude dít po volbách,“ domnívá se.

Jelínek odhaduje rozpad koalice SPOLU, ke kterému si občanští demokraté už připravují půdu kritikou společného programu jako příliš středového a volnomyšlenkářského. „Je to snaha nabízet tradičním voličům ODS přímočařejší politiku,“ domnívá se. Slova o národních zájmech jsou podle něj jen jednou z těchto „vlaštovek“, Jelínek připomíná, že současně modří znovu zvedli téma nadstandardů ve zdravotnictví nebo předčasných důchodů.

Je otázkou, jakou roli v této ODS bude hrát poslankyně Eva Decroix. Jako místopředsedkyně ODS má vést kandidátku SPOLU na Vysočině, což jí garantuje v podstatě jisté zvolení.

