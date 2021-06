„Blbovi funkce nepomůže.“ Očkování dětí: Expert už nemlčí. Rada rodičům

V létě by se podle iRozhlasu mělo s vakcínami dostat i na děti. Podle imunologa Jiřího Šinkory je však očkování dětí zhola zbytečné, protože kolektivní imunita v populaci je už dávno, a neví se, jaké bude mít dlouhodobé následky. „Proti rýmě se ještě nikdy neočkovalo. O tom nikdo nemluví, že? A nedej Bože, aby nějaké imunní dítě mělo v důsledku očkování komplikace. Pokud takových dětí bude víc než deset, bude to už neomluvitelný experiment,“ říká. A pozitivní nálezy koronaviru podle něho budou pokračovat, protože koronavir se proměnil v obyčejnou rýmu, jako jeho předchůdci. Rodiče podle něj mají počkat, až si i ti nahoře uvědomí, že žádná epidemie už není.

reklama

Anketa Je potřeba, aby lidé, kteří jsou očkovaní a vracejí se ze zahraničí, podstupovali testy na covid-19? Ano 73% Ne 20% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2430 lidí Podle iRozhlasu by na věkovou skupinu 12 až 15 let mohlo dojít už během léta, ale dle titulku se „experti bojí malého zájmu“. „Příčin, proč by se měly děti očkovat, je celá řada. Důvodem není jen to, že je chráníme před úmrtím, ale chráníme jejich blízké – mnohem rizikovější kontakty,“ říká pediatr a člen České vakcinologické společnosti Daniel Dražan.

Dle biochemika Jana Trnky není zájem dostatečný ani u těch nejstarších skupin. „Ani v těch nejvyšších věkových kategoriích nejsme tam, kde bychom chtěli být. U těch nižších věkových kategorií je otázka, jak velký zájem o očkování bude,“ říká a dodává, že bez očkování dětí prý žádná kolektivní imunita nebude.

Předsedkyně Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost Ivana Hülleová taktéž není spokojena s tím, že u dospělých není zájem o očkování, podle ní by se odpovědnost za ochranu neměla přesouvat na děti. „Od těch čtyřicátníků, ale i mladších, bych neváhala, protože když už nechrání sebe, chrání děti. Nepřenáší to na ně z pracovních kolektivů,“ říká a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková má podobný názor: „Čekat na proočkování populace není rozumné. Jde o to, aby děti měly mít tu možnost být očkované.“

Fotogalerie: - Stop covidové totalitě

Ovšem tato tvrzení rozzlobila imunologa Jiřího Šinkoru, který je proti očkování dětí. „Pustil jsem si zprávy a opravdu už nemůžu věřit vlastním uším. Nějaká dětská doktorka s fukncí prohlašuje, že když už se rodiče odmítají chránit očkováním, měli by alespoň chránit očkováním svoje děti, aby se SARS-Cov-2 nešířil z dětských kolektivů,“ říká a ptá se, kam by se nemoc, která je v Česku podle čísel pozitivně testovaných na ústupu, šířila.

„Když je někdo blb, tak mu vzdělání ani funkce nepomůžou. Samozřejmě má každý právo na své dávky a každý může nechat očkovat své děti, jsou to jejich děti. Ale už fakt, že šestnáctiletí se mohou nechat očkovat bez souhlasu rodičů, smrdí. Všimněte si, že tu vůbec nemluvím o vlastnostech vakcín. K tomu, abych se přidal k těm, kteří tohle všechno považují za očkovací diktaturu, nepotřebuji být imunolog,“ vysvětlil.

Svůj postoj pak objasnil v dalším příspěvku. Ti, kteří své děti „proti rýmě“ očkovat nechtějí, podle něho mají počkat, až i vládním špičám dojde, že je epidemie u konce. „Díky nechopnosti vlády a jejích přisluhovačů jsme za cenu řekněme 15 000 mrtvých seniorů získali stádní (nebo kolektvní) imunitu a koronavirus SARS-Cov-2 už se svým COVIDem skončil,“ prohlašuje Šinkora, který pandemii odpískal už před nějakým časem.

Koronavir se podle něj stal obyčejnou rýmou. „Kdo ovšem chce své dětí proti rýmě očkovat, je to jeho právo,“ přiznává imunolog. Ale upozorňuje, že uměle vytvořené protilátky budou bránit vytvoření imunity přirozené. Důsledky přitom dle Šinkory nikdo nezná. „Už vůbec ne dlouhodobé důsledky, proti rýmě se ještě nikdy neočkovalo. O tom nikdo nemluví, že? A nedej Bože, aby nějaké imunní dítě mělo v důsledku očkování komplikace. Pokud takových dětí bude víc než deset, bude to už neomluvitelný experiment,“ tvrdí imunolog.

Podle Šinkory nebude počet zjištěných pozitivních nulový, pokud se bude stále testovat. Reagoval na článek, podle kterého v Bánově na Uherskohradišťsku bylo nalezeno ohnisko britské mutace. A v důsledku toho bude uzavřena tamní mateřská škola a základní škola bude mít ředitelské volno.

Šinkora by rád věděl, zda někdo z testovaných je skutečně nemocný. „To, že v dětech koronaviry žijí, víme od té doby, co koronaviry známe. To je přesně česká epidemiologie. Zjistili, že existuje PCR, a tak to teď budou pořád hledat všude a taky to občas někde najdou. To se nedokážeme smířit s dětskými soplíky? Donedávna jsme to považovali za normální a nikomu to nevadilo,“ ohradil se.

Do očkování těch, kteří to podle něj nepotřebují, se trefoval i předtím. „Až na doporučení MeSES a slovutných imunologů a epidemiologů naočkujeme s příchodem letošního sněhu všechny lidské bytosti včetně novorozenců a plodů, dokončíme vymýcení SARS-Cov-2 v naší zemi očkováním norků. Upozorňuji, že nebude možné použít vakcíny na bázi adenovirů, ale Pfeizer BioNTech a Moderna by fungovat měly,“ rýpl si ironicky.

Psali jsme: Miroslav Macek: Za vším hledej peníze… Hejtman Červíček: V kraji zdravotníci vyočkovali přes 300 tisíc dávek vakcíny proti covid-19 Premiér Babiš: Zajděte na pivo, podpořte hospody MeSES: Doporučení pro opatření v homogenních kolektivech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.