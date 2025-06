Růžička (ANO): Nemodernizovaný Leopard prostě lepší není

Děkuji, pane předsedající.

Já bych se vrátil k tomu, co říkal kolega Mašek a bývalý pan ministr Metnar. Tanky Leopard. Za ministra Metnara vznikla na VTÚ takzvaná koncepce výstavby tankového vojska, kde největší odborníci z tankového vojska na VTÚ a v rámci armády zpracovali koncepci, kde popsali jednotlivé druhy tanků, od izraelských, francouzských, amerických, korejských a prostě velice dobře to vysvětlili a udělali k tomu nějaké hodnocení.

Tank Leopard nebyl ten, který byl nejlepší. Prostě nebyl. Ta studie je dělaná nezávisle, takže paní ministryně tady jednoznačně lhala. Nevím, kde přišla na to, že Leopard je ten nejlepší. Prostě není.

Když se podívám na zkušenosti na Ukrajině, tak ty informace z ukrajinského bojiště samozřejmě jsou velice zkreslené. Víme proč, protože do éteru se nedostává ta pravda, která tam je, ale prostě unikly nějaké věci, že ten Leopard je náročný na údržbu, prostě Ukrajinci se nestačí o tu techniku starat a prostě ty Leopardy tam nejezdí. OK, když bojují, tak nějaké výsledky mají, ale prostě složitosti údržby ta ukrajinská armáda to na tom bojišti nezvládá. A to cituju to, co je z veřejně dostupných zdrojů.

Já říkám, že tank 2A4 bez jakékoliv úpravy není lepší než t-72 po modernizaci. Prostě není. Jo, samozřejmě píárově to vypadá velice dobře, ti vojáci řeknou, ježíšmaria, my jsme rádi, že tady můžeme jezdit s holým Leopardem ze sedmdesátých let, ale pokud bych porovnal 72, která je v plné palbě a je modernizovaná tak, jak má být, tak prostě takhle nemodernizovaný Leopard prostě lepší není. A o to se tady můžeme hádat do krve.

