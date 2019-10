„Blil bych.“ Vztahy s Čínou nabraly drsný směr: Přituhuje

Poté, co Praha vypověděla sesterskou smlouvu mezi Prahou a Pekingem, na twitterovém účtu se ozval šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Ten označil ukončení spolupráce za velkou ostudu. Následně se do něj pustil občanský demokrat Pavel Novotný.

„Politika jedné Číny a respekt k její územní celistvosti je oficiální politikou českých vlád i Evropské unie. Peking má partnerství s Londýnem, Berlínem, Římem, Paříží, Washingtonem nebo New Yorkem. Dnešní ukončení spolupráce ze strany radních je světový unikát. A velká ostuda,“ uvedl Tvrdík.

„Jako slávista i člověk se stydím za to, co napsal Jaroslav Tvrdík na Twitter o územní celistvosti Číny. Hanba nám! Blil bych,“ napsal k tomu starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Rozhodnutí radních hlavního města o vypovězení sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem označilo čínské velvyslanectví v Česku za narušení důvěry a poškození čínsko-českých vztahů. Velvyslanec Čang Ťien-min vyzval na Facebooku pražský magistrát ke změně přístupu. V opačném případě podle něj pocítí újmu svých vlastních zájmů. Kvůli vypovězení smlouvy už Peking předal Praze svůj vážný protest, uvedl. O vypovězení smlouvy rozhodli pražští radní v pondělí. Důvodem byla neochota čínské strany jednat o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny. Rozhodnutí ještě musí schválit zastupitelstvo.

Podle čínského velvyslance se princip jedné Číny dotýká čínské suverenity a je předpokladem pro veškerou výměnu a spolupráci, které čínská strana rozvíjí s ostatními zeměmi. Dodal, že česká vláda zásadu jedné Číny důsledně dodržuje.

Velvyslanec vyzval pražský magistrát, aby co nejdříve změnil svůj přístup. „V opačném případě nakonec pocítí újmu jeho vlastní zájmy,“ uvedl velvyslanec.

Smlouvu s Pekingem schválila Praha v minulém volebním období za primátorky Adriany Krnáčové (ANO). V únoru 2016 pro ni bylo 35 z 65 zastupitelů, prošla hlasy ANO, ČSSD, KSČM a části ODS.

Současné vedení města, které tvoří Piráti, Praha Sobě a Spolu pro Prahu, vyzvalo Peking k jednání o vyškrtnutí zmíněné části letos v lednu. Vyjednávání se vedlo korespondenčně. Čínská strana na opakované návrhy o vyjmutí článku tři reagovala odmítavě, na poslední urgenci pak vůbec, což vedlo vedení města k návrhu celou smlouvu vypovědět.

Server iRozhlas.cz pak věnuje pozornost skutečnosti, že Univerzita Karlova navázala tříletou spolupráci za jeden a půl milionu korun s firmou Home Credit. Ředitelka Ústavu Dálného východu Olga Lomová k tomu uvedla, že univerzita si musí dávat pozor, aby nebyla spojována s podniky, které nemají transparentní pozadí a jednoznačně pozitivní pověst. Jako problém pak vnímá skutečnost, že se univerzita zavázala, že se zdrží všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Home Creditu. To je dle jejích slov v příkrém rozporu s akademickými svobodami.

„Za 500 000 ročně od firmy člověka, co má podle Forbes Česko 350 000 000 000 korun, se Univerzita Karlova podle sinoložky Lomové z Filozofická fakulta Univerzity Karlovy podpisem smlouvy zavázala, že se zdrží všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Home Creditu, což je podle ní v rozporu s akademickými svobodami.

„Chápu, že koupit se da téměř vše, ale ty vole pětiklíště, který si ta firma odečte z daní, je to dost ubohá cenovka UK. Kdyby to 500 mil. za 3 roky, tak bych to měl asi v pici, prostě něco za něco, ale 1,5 mega, to je výsměch,“ poznamenal k tomu na svém facebookovém profilu Michael Skřivan.

autor: vef