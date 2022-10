„Bojovat za zájmy USA. Na to se můžu vysr...“ Mobilizace v ČR? U Zdechovského to prasklo

V době, kdy Evropu sužuje válečný konflikt, kvituje poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) slova ministryně obrany Jany Černochové (ODS) o mobilizaci v případě ohrožení České republiky. Na twitteru se jal vysvětlit, že obrana vlasti by měla být pro každého přirozená věc a také upřesnil, co vše je obsahem branného zákona. Reakce ostatních diskutérů jsou rozporuplné.

reklama

„Ano, Jana Černochová to řekla naprosto správně. V případě ohrožení naší vlasti ???? mají mobilizační povinnost všichni občané České republiky ve věku 18-60 let – muži a ženy,“ oznámil s tím, že je to součástí branného zákona.

Ano, @jana_cernochova to řekla naprosto správně. V případě ohrožení naší vlasti ???? mají mobilizační povinnost všichni občané České republiky ve věku 18-60 let - muži a ženy.

To už je nyní součástí branného zákona. Stačí si ho přečíst. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) October 14, 2022

Mnohé čtenáře to velmi rozčílilo, Zdechovskému vzkazují že pokud by jim přišel povolávací rozkaz, raději by prchli. Či že by rozhodně nerukovali za Evropskou unii.

Psali jsme: Černochová ubezpečuje: Putinovy taktické jaderné zbraně by neměly na české občany žádný dopad

„Já za EU rukovat rozhodně nikam nebudu. Chraňte si ty svoje ‚hodnoty‘ sami. Vy jste si ji vyvolali, Vy si v ní bojujte,“ uvedl Zdeněk Chytra.

„Kdyby něco takového hrozilo, tak bych prchnul. Zastávám názor, že voják má být dobrovolný. Jinak v dnešní době není k ničemu,“ vyjádřil názor další diskutér.

„Bojovat za zájmy USA? Nebo kvůli Ukradlicomohli-ně? Tak NATO se můžu tak akorát vy*rat,“ reagoval Jiří Dytrych.

Podobných názorů se objevilo v diskusi více.

Europoslanec Zdechovský k tomu proto na vysvětlenou dodal: „Vrátím se k těm některým komentářům, protože je potřeba si některé věci ujasnit, které nejsou některým z Vás jasné. Povolává vás Česká republika, nikoliv Evropská unie, USA nebo NATO. Jste povolaný k obraně vlasti, nikoliv prezidenta, vlády, nebo kapitalismu...“ napsal.

Jen se vrátím k některým komentářům, protože je potřeba si některé věci ujasnit, které nejsou některým z Vás jasné.

Povolává vás Česká republika, nikoliv Evropská unie, USA nebo NATO. Jste povolaný k obraně vlasti, nikoliv prezidenta, vlády, nebo kapitalismu...

:-) — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) October 15, 2022

Dále upřesnil, že branná povinnost se týká pouze těch, kteří jsou boje schopní. „Ti, co máte modrou knížku z jakékoliv důvodu (nezjišťuje se zpětně důvod), byste mohli být zařazeni do armády, pokud by proběhl přezkum zdravotního stavu. Jinak by Vás v případě první vlny mobilizace nikdo nepovolal,“ pokračoval Zdechovský.

Prvně vždy jsou a budou prý povoláni na obranu České republiky profesionální vojáci a vojáci Aktivní zálohy Armády ČR. „Představa, že se někdo za týden stane vycvičeným vojákem nebo že bude schopen ovládat jakékoliv moderní zbraně a techniku boje, je naprosto mylná,“ upozornil Zdechovský – s tím, že člověk může odmítnout sloužit se zbraní a pak se na něj bude vztahovat pracovní povinnost.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslední odvodní řízení proběhlo v České republice v roce 2004, a to pouze u mužů. „Odvod je především o tom, zda jste zdravotně schopen v případě ohrožení státu schopen/neschopen plnit svou brannou povinnost. Povinnost dostavit se k odvodu máte na základě branného zákona,“ pokračoval Zdechovský.

„A tohle jen paní ministryně vysvětluje, aby si lidé o tom něco přečetli. Pokud branný zákon neznají právníci zákonodárci a šíří na sociálních sítích nesmysly, je potřeba věci trpělivě vysvětlovat,“ doplnil Zdechovský.

K tomu senátorka Jana Zwyrtek Hamplová upozorňuje: „Ten text je neuvěřitelný svým málo skrytým ‚nadšením‘. Slova o možné mobilizaci mužů a žen od 18 do 60 let !! – nevím, zda si uvědomujeme, že nejsou vyslovována bezdůvodně.“

Diskuse byla naopak i plná lidí, kteří by bez váhání šli do boje svou vlast v případě jejího ohrožení bránit. „Je mi přes 50, mám modrou knížku. A přesto, pokud by bylo potřeba, šel bych. Třeba jen jako kuchař nebo zdravotník nebo řidič. Prostě proto, že si myslím, že žádný sráč nemá právo zabírat území, na kterém žiju já, moje rodina,“ napsal diskutér Funus.

„Vyrůstala jsem v Jeseníku, kde byly ruské kasárny. Nesnášela jsem běhání v igelitu kolem bot, z plynové masky jsem omdlévala. Zbraní se fakt bojím, ale ani sekundu bych neváhala, vždy bych šla bránit svou vlast, už kvůli dětem,“ napsala komentující Poláková.

Do diskuse se zapojil také právník Tomáš Nielsen, který zmínil plánovanou akci spolku Milion chvilek „Česko proti strachu“. „Děláte to prostě dobře,“ vzkázal chvilkařům, aby naznačil, že čeští politici skutečně šíří strach.

„Díky všem, kdo se zapojujete do tohoto vlákna s citacemi zákona a vysvětlením. I já jsem byl odveden v roce 1998, ale nikdy jsem do Armády ČR nebyl povolán. Do Aktivních záloh jsem nastoupil na základě vlastního rozhodnutí v roce 2020 jako dalších 3500 lidí. S každým cvičením člověk zjišťuje, že vlastně nic neví, a váží si profesionálů. Dohnat jejich znalosti a zkušenosti je během jednoho měsíce velmi složité a mnohdy i nemožné, proto přistupuji k službě v AZ s obrovskou pokorou,“ uzavřel Zdechovský sérii svých tweetů k brannému zákonu a k případné mobilizaci.

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Rusové by se měli k situaci postavit čelem a ne utíkat na dovolené do Evropy Rusové musejí pocítit, že nejsou bez viny. Střídání stráží? Spíš převrat. Ladislav Žák toho řekl víc „To může jít rychle.“ Ukrajina? Ne. Generál Šedivý zmrazil ještě horší věcí Ta „referenda“ jsou něco úplně jiného, než byl Krym. Profesor Eichler tuší fatální důsledky pro Putina

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.