„Britští Konzervativci jdou do háje.“ Sunak míří k volebnímu propadáku

Ve Velké Británii proběhly komunální volby ve čtvrtek, kde Angličané volili přes 2 500 místních zastupitelů a 11 starostů. Tyto volby se považují za důležitý ukazatel veřejného mínění a mohou naznačit, zda má Konzervativní strana premiéra Rishiho Sunaka šanci udržet moc v nadcházejících parlamentních volbách. Podle všeho to nevypadá dobře. Konzervativní strana v čele se Sunakem aktuálně čelí jednomu z nejhorších výsledků posledních let. Glosátorka vystupující na sociální síti X jako „Janina z Londýna“ tvrdí, že Konzervativní strana již není pravicová a porážka tak byla očekávatelná. Tvrdí, že před parlamentními volbami by měli Konzervativci vyměnit lídra.

Ve čtvrtek probíhaly ve Velké Británii komunální volby. Angličané volili přes 2 500 členů místních zastupitelstev a 11 starostů.

Výsledky komunálních voleb byly pro britského premiéra Rishiho Sunaka „zklamáním“. Konzervativci ztratili více než 400 křesel v zastupitelstvech, zatímco labouristé zvítězili v doplňovacích volbách v Blackpoolu South.

Voliči Konzervativní strany však podle Sunaka „vědí, že konzervativci budují lepší budoucnost pro Teesside a lepší budoucnost Británie“, cituje BBC.

Konzervativní strana si nicméně v celostátních průzkumech vede nejhůře za poslední čtyři roky. Její preference klesají pod 20 procentních bodů.

Labour lead at 26 points in this week's YouGov poll for The Times



CON 18 (-2)

LAB 44 (-1)

LIB DEM 10 (+1)

REF UK 15 (+2)

GRN 8 (+1)



Fieldwork 30 April - 1 May pic.twitter.com/IyGkVLYIfV — Lara Spirit (@lara_spirit) May 2, 2024

O komunálních volbách v Británii a porážce Sunakovy Konzervativní strany na X glosovala i novinářka žijící v Londýně známá pod přezdívkou Janina z Londýna. Konzervativní strana Velké Británie dle jejího názoru už není pravicového zaměření a její prohra byla očekávatelná.

„Konzervativci už nejsou pravicovou stranou, proto si zaslouží to, co se teď stalo. Rishi Sunak právě ,brečí´, že je ,zklamaný´- dissapointed... Žertuje?! Co čekal?“ diví se novinářka. „Všichni jsme to věděli. Jen se potvrdilo, že Konzervativci jdou do háje.“

Příslušníci Konzervativní strany podle Janiny z Londýna tuší, že před parlamentními volbami budou muset jít s jiným lídrem. „Konzervativci vědí, že musí vyměnit lídra než půjdou do voleb, aby aspoň zastavili úprk žalostného zbytku voličů. Ted je otázkou, kdy to udělají...“

Novinářka konstatovala, že situace v Londýně je vlastně podobná té v Česku. „Už se nemůžu dočkat, až Petr Fiala řekne po volbách, že je ,dissapointed´... až půjde koalice SPOLU se svými 9,9 % do háje,“ uvedla. „STAN se svými 4,3 % umyje na všech radnicích zbytky schodů od svého ošklivého slizu a jedu a Piráti se budou plácat se svými sotva 7 % nad prahem volitelnosti. Už se nemůžu dočkat.“

Příspěvek uzavřela slovy, že by se politici neměli za inspirací obracet na Západ, „když nedává dobrý příklad“. „Říká se tomu: Účet za špatné vládnutí. Tečka, end of story!“ doplnila.

Dopadne Petr Fiala tvrdě na dlažbu jako právě Rishi Sunak? Dostane Koalice SPOLU napráskáno jako Britská vláda? Musíte dát vládě - CELÉ 5K jasný vzkaz už teď v červnu. Konzervativci už nejsou pravicovou stranou, proto si zaslouží to, co se teď stalo. Rishi Sunak právě ´brečí´, že… — Janina zLondyna (@zlondyna) May 3, 2024

