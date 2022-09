„Bude to útok na Rusko.“ Putinův mluvčí hrozí Ukrajině

reklama

Anketa Jak budete volit v komunálních volbách? Podle kvality kandidátní listiny 8% Podle strany 79% Kombinací obojího 7% Nijak, na komunální volby kašlu 6% hlasovalo: 9658 lidí



Hlasovat v Ruskem organizovaných referendech se má na území mezinárodně neuznávaných separatistických republik na Donbase a v ukrajinských oblastech Záporožské a Chersonské.



Ruská agentura TASS zveřejnila, že v Chersonské oblasti o připojení regionu k Ruské federaci v první den hlasování byla účast pouze 15,31 %, což ukazuje, že se tamní obyvatelstvo i přes hrozbu útlaku od tamní okupační správy rozhodlo k hlasování nejít.



Ukrajinci v Ruskem okupovaných oblastech dokonce dávají najevo svůj odpor k ruským pseudoreferendům i na shromážděních. Mnoho lidí se proti konání mezinárodně neuznávaného hlasování o připojení k Rusku vyslovilo například v obci Snihurivka v Chersonské oblasti.

Residents of the occupied village of #Snihurivka came out to a rally against the "referendum". pic.twitter.com/bm6ZHLV8ij — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2022

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov již před oznámením výsledku těchto referend oznámil, že „jakmile bude přijato rozhodnutí o připojení k Ruské federaci“, bude se na daná území „vztahovat ústava Ruské federace“ a Rusko bude považovat pokusy Ukrajiny o osvobození Donbasu a dalších území za „útok na svá území“.

„Okamžitě (po rozhodnutí o připojení k Rusku) vstoupí v platnost ústava Ruské federace týkající se těchto území. V tomto ohledu je vše velmi jasně stanoveno,“ řekl Peskov podle ruské agentury TASS.



„Pokud dojde k aktu připojení těchto území k Ruské federaci, pak již budou platit příslušná ustanovení naší ústavy,“ dodal.

"What do I need to put? "Yes" or "no"?" pic.twitter.com/OLYdMZqdzP — Dmitri (@wartranslated) September 23, 2022

Někteří politici míní, že je namístě tato slova brát vážně. Exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) se dokonce obává, že ruský prezident Vladimir Putin může skutečně mínit vážně i své výhrůžky jadernými zbraněmi.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nemůžeme to brát na lehkou váhu. Už se nám jednou stalo, že jsme nebrali stoprocentně vážně hrozbu invaze na Ukrajinu. Ještě před půl rokem celá řada odborníků tvrdila, že ta invaze není realistická, a potom jsme se divili. Tuto chybu bychom neměli opakovat,“ uvedl Zaorálek v rozhovoru pro Český rozhlas.



Bývalý šéf české diplomacie pronesl, že pokud Rusko s odvoláním na výsledky pseudoreferend vyhlásí ona území Ukrajiny za svoje, lze čekat od Moskvy cokoliv. „Když se to území prohlásí za území Ruska, vztahuje se na to, co řekli – jakmile bude ohroženo území Ruska, jsme ochotni použít cokoliv. To je naprosto racionální úvaha a my na to musíme racionálně odpovídat,“ varoval.

Psali jsme: Putinova hrozba atomovkou! Zaorálek má strach: Pokud vyhlásí východ Ukrajiny za ruský...

Psali jsme: Referenda o připojení k Rusku začala Znepokojivé, jaká je skutečná role Putina? Ohrožen není, míní analytik Může to být mnohem víc, až milion. Ruská mobilizace v „tajném dokumentu“ „Putin vám lže, připojte Rusko k Holandsku.“ Nizozemský komik se trefoval do referend

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.