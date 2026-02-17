Rozšlapeme Ursuliny bábovičky. Poslankyně oznámila široké změny

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
A v úterý zase nanovo, začínáme tam, kde jsme minulý týden skončili. Vidíme se tedy opět ve sněmovně a pro tentokráte pokračujeme ve schůzi z minulého týdne, potažmo debatujeme první čtení rozpočtu na rok 2026. Řeknu vám upřímně, hlasovat pro rozpočet s takovým schodkem není tedy nic příjemného, ne, pokud jste ve sněmovně za Motoristy – stranu ekonomicky spíše pravicovou, která si klade za cíl nastartovat trend v otáčení rozpočtu přesně opačný. A tak doufám, že to je opravdu jen „dojezd“ vlády předchozí, jak říká kolega Pikora: „Ten rozpočet jede na Stanjurově podvozku,“ tedy vychází z nastavení zděděného z éry bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury.
Sama ekonomice příliš neholduji, ač si o ní ráda čtu. Finanční gramotnosti jsem se naučila až vlastním podnikáním, a při tom podnikání prvním přišel taky krach. To mě ale naučilo nejvíc a těm dalším podnikáním se už dařilo, přesto s čísly pracuji nerada, jsem spíše kreativní typ. O to víc na dané téma poslouchám odborníky, experty. Vlastimil Tlustý udělil v polemice na Primě sic paní Schillerové za rozpočet ne zrovna pozitivní známku, ovšem Stanjura dostal známku horší, podle něj i ostatních ekonomů si máme počkat 9 a více měsíců, abychom mohli hodnotit, zdali byl tento vládní krok tím správným. Podaří se nastartovat ekonomiku v České republice? Zařízneme nevýhodné investice a přidáme do ekonomického mixu takové, které se nám vyplatí? Za to se budu zase 28. 3. modlit na tzv. Modlitbě za národ. Mohli byste se přidat, dámy a pánové. Jestli něco naše republika potřebuje, pak zázraky!
Na flusátko není zatím čas
Každý poslanec má u svého místa malý šuplíček, do kterého si může cokoliv uložit a ono to tam zůstane po celý mandát, tedy čtyři roky. Můj organizovaný šuplíček obsahuje: žvýkačky a mentolky, propisku, inhalační tyčinku proti stresu, která snižuje hněv a napětí, esenciální uklidňující citrusový olej ve spreji, dezinfekci na ruce, krém na ruce, růženec… Ano, i já mám dětinské nápady, že si vyrobím, jako na základce, flusátko. Ale zatím se držím. Ano, i při Hřibovi! Ano, i když jsem od něj slovo „fašista“ a „nácek“ slyšela mým směrem už asi stokrát.
Schůzky v zákulisí, abychom otočili atmosféru strachu
Zatímco sněmovna jedná, všechny ty poslanecké budovy vypadají jako mraveniště. Chodby jsou plné pobíhajících poslanců do kanceláří a zpět na plénum, případně na výbory, atrium před jednacím sálem je plné číhajících novinářů, kteří se vás snaží odchytit, aby vyzjistili nějaké drby, anebo si je mohli vymyslet, a říct, že se je „doslechli z kuloárů“ (a vy používáte výmluvu, že zrovna musíte na záchod a pak se modlíte, aby cestou zpět už sál ten vetřelec krev z jiné oběti a vy jste proběhli bez újmy… :)), a pak u bufetu probíhá spousta schůzek, napříč stranami, napříč poslaneckými kluby, napříč resorty, kde se kují ty největší pikle. Rozumějte: Kde se vlastně dělá politika. Tento týden jsem takovými schůzkami strávila téměř celý a měla hlavu jak pátrací balon. Můžu vám ale slíbit jednu věc: Svoboda slova, tedy moje hlavní téma, s nímž jsem přišla do sněmovny, se tam skloňuje dnem i nocí a v pracovní skupině s několika dalšími poslanci se zasazujeme o to, aby hloupé nápady bývalé vlády, které trend svobody projevu stáčeli kamsi k diktátorskému Rusku, byly plně vymýceny.
Ve spolupráci s ministrem Tejcem aktuálně zvažujeme zmírnění trestního postihu u verbálních trestných činů. S ministrem Metnarem zase analyzujeme fungování jednotlivých pracovišť zřízených pod jeho ministerstvem, jako například Centrum proti hybridním hrozbám, které bůhví, jestli se zabývalo převážně hybridními hrozbami, nebo likvidací opozičních názorů, jako tady kdysi ve Společnosti pro obranu svobody projevu, kterou sic označilo za „hrozbu“, ale ani neumělo odpovědět proč.
S poslanci za ANO – Radkem Vondráčkem a Markem Novákem – jsme zase vytvořili pracovní skupinu pro DSA a další legislativu Evropské unie, která se snaží na cestě dlážděné dobrými úmysly do pekel bruselského chřtánu posbírat všechny cenzurní pastičky, a rozšlapat je jako Ursuliny bábovičky. Výsledky této práce již velmi brzy uvidíte, a já doufám, že se nám tak podaří našlápnout zpět atmosféru svobody, která zde po 90. letech byla cítit ve vzduchu a nikomu z nás automaticky nezavírala pusu, jen proto, že jsme se snad báli vyslovit jakýkoliv názor, protože by nás za něj někdo třeba neměl rád. To vystřídala atmosféra strachu, aneb „když nejsi s námi, jsi nácek“. A nikdo normální takovou nálepku nejenže nechce, ale ani nezaslouží.
Ústavní soud potvrdil, co je zač
Odvážná skupina 24 senátorů napadla ustanovení tzv. Lex Ukrajina VII (znění), která zavedla novou skutkovou podstatu trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Tvrdila, že legislativní proces nebyl ústavně konformní a že úprava ustanovení nesplňuje požadavky určitosti a předvídatelnosti trestněprávní normy. Rozumějte: Člověk by i třeba pochopil smysl oné legislativy, kdyby ovšem nebyla gumovější, než jak si vykládá pan prezident naši ústavu, a tak je velmi snadno zneužitelná.
Byla jsem si jistá, že tohle u Ústavního soudu neobstojí. Většina právníků, s nimiž jsem o problematice mluvila, si tím byla jistá taky. „Není možné toto přenášet na soudy,“ říkali mi. A je jedno, na které straně ideologického spektra se nacházeli. Například Hana Kordová Marvanová, advokátka a senátorka za ODS, o problematice informuje velmi detailně a srozumitelně.
Musím respektovat rozhodnutí Ústavního soudu. Ostatně, co mi zbývá, pořád se snažím věřit v demokracii i v právní stát. Ale opravdu chceme zařazovat do legislativy naprosto gumové a zneužitelné mantinely? Opravdu chceme soudům dovolit jako trestné posoudit i jednání, které je v souladu se zákonem? V paragrafu není nijak definováno, co se rozumí činností, pokud to nemá být činnost nějak nedovolená, ba dokonce ani co se rozumí cizí mocí. Takže stačí vlastně pouze jinak formulovat zájem státu. A ten se definuje v kontextu vnitřní bezpečnosti. Až tedy bude shoda na tom, že kdo není pro manželství pro všechny, ten je proruský, budeme lidi s takovým názorem moci zavřít?
Ano, ženu to do absurdna. To schválně! Protože přesně tam si to přece musel dohnat Ústavní soud, než přílepku požehnal. Nemluvě o tom, že připomínky k paragrafu vznesl i Nejvyšší soud, že skutkové podstaty trestných činů musejí být formulovány dostatečně přesně, aby potenciální pachatel mohl rozpoznat, zda jeho jednání je, nebo není v souladu se zákonem. Varovala odborná veřejnost: právníci, soudci, státní zástupci, neziskové organizace zabývající se lidskými právy. Přesto Ústavní soud rozhodl k překvapení nás všech opačně.
Nechci v tom hledat konspirace. Tímto to tedy ukončím.
Jdu si pro lepší náladu zase pustit americký YouTube, abych viděla našeho ministra zahraničí, Petra Macinku, jak dělá ostudu České republice, jak opakuje neustále Lipavský, který nás samozřejmě reprezentoval mnohem významněji. Jako takoví ti pejsci na kapotě auta, co kývou hlavičkou, ať se jich ptáte na cokoliv…
