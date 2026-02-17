Marek Vašut na Hrad. Šíří se jméno nového soupeře Petra Pavla

17.02.2026 12:37 | Zprávy
autor: Karel Šebesta

Kdo by se mohl střetnout v roce 2028 s prezidentem Pavlem? Ozývají se různá jména, např. Ivana Tykač nebo Andrej Babiš. Jak pravděpodobné je jejich zvolení hodnotí i sázkový server Fortuna. Herní vývojář Daniel Vávra však nadhodil jméno, které se ještě neobjevilo. A to herce Marka Vašuta. Ten se k nápadu zatím nevyjádřil.

Marek Vašut na Hrad. Šíří se jméno nového soupeře Petra Pavla
Foto: Český rozhlas
Popisek: Marek Vašut během během vzniku audioverze románu Martina Nezvala Smát se nahlas

Pomalu, ale jistě se v českém veřejném prostoru začínají řešit prezidentské volby, které by se měly odehrát na začátku roku 2028. Současný prezident Petr Pavel nejdříve prohlašoval, že bude ve funkci pouze jedno volební období, letos v lednu ale na debatě nevyloučil, že by funkci mohl obhajovat.

Kdo nastoupí proti němu? Pár jmen už se objevuje. Server Aktuálně.cz přišel se jménem Ivany Tykač. „I zběžný pohled na to, čemu se v posledních letech věnuje, totiž působí dojmem, že si pro nějaký typ veřejného angažmá připravuje systematicky a promyšleně půdu,“ uvádí Vratislav Dostál.

Spekulovalo se také o Motoristovi Filipu Turkovi, ten ale ambice na prezidentský úřad popřel.

Téma řeší i sázkový server Fortuna, kde podle kurzu suverénně vede Petr Pavel. Pokud jde o další kandidáty, největší šanci na výhru má dle kurzu 10:1 ministr Karel Havlíček. Následuje Andrej Babiš s Ivanou Tykač, kteří mají shodně 15:1. Kurz na zmíněného Filipa Turka je pak 25:1. Pro zajímavost, hokejista Jaromír Jágr má kurz 68:1, bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová má pak kurz 70:1.

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

98%
1%
1%
hlasovalo: 7365 lidí
Mezi možnostmi sázek je i herní vývojář Daniel Vávra, s kurzem 250:1. Ten se ale sám zasazuje za docela jiného kandidáta. A to konkrétně herce Marka Vašuta. Nadhodil smyšlený příběh o Marku Vašutovi a dalajlámovi a přidal odkaz na petici, která má herce přesvědčit, aby se o kandidaturu pokusil.

Tu organizuje jistý Vojtěch Kadlec, s poněkud generickým textem: „Jsme pevně přesvědčení o jeho kvalitách, stejně jako společenské i morální integritě a faktu, že není jakkoliv aktivně spojen s minulým, totalitním režimem. Věříme, že se Marek Vašut může stát zodpovědným, uznávaným a reprezentativním představitelem nejvyšší ústavní funkce v České republice. Věříme také, že se Marek Vašut může stát spojujícím článkem již tak rozdělené české společnosti, jejíž rehabilitace a uklidnění společenských konfliktů je tolik potřeba.“ V době vydání článku měla petice přes 720 podpisů.

Myšlenku vzal za svou také člen RRTV a hudebník Vadim Petrov. „Byla by to úleva. Je také zvyklý hrát jako pan generál. Problém je, že Petr Pavel vždy hraje za někoho jiného. Za SSSR v rámci Varšavské smlouvy, za USA v rámci NATO a za Brusel v rámci EU. Nebylo by špatné mít pro změnu někoho, kdo bude hrát za ČR,“ přemítal.

Marka Vašuta znají čeští diváci zejména z jeho filmových rolí, ale i ze seriálů, jako je Detektiv Martin Tomsa nebo Četnické humoresky. Vašut se ale mihnul i v hollywoodských rolích, např. v Mission Impossible. A v poslední době mohou někteří slyšet jeho hlas ve videohrách, třeba druhém dílu série Kingdom Come, která je projektem právě Daniela Vávry.

Dle článku v Tibetských listech se „Marek Vašut netají sympatiemi k buddhismu“ a meditace v Tibetu byly tématem rozhovoru s Janem Rosákem na ČRo v roce 2017. Ke své případné kandidatuře se pro ParlamentníListy.cz do vydání článku nevyjádřil.

Psali jsme:

Vyhnáni, okradeni, popraveni ve vší slušnosti. Nebezpečí demokracie! Z řeporyjské sešlosti za prezidenta
Prezident odpracovatel a KSČ. Konečná pravda o minulosti Petra Pavla
Tolik vtipů letělo na Petra Pavla a Ester Ledeckou, až přišel zákrok
Vystrčil hrozí žalobami. Tak mu připomněli článek 66

 

Zdroje:

http://www.tibinfo.cz/clanek.php?id=465

https://e-petice.cz/petitions/marek-vasut-jako-prezidentsky-kandidat-do-voleb-2028.html

https://regiony.rozhlas.cz/v-herectvi-je-stesti-naprosto-rozhodujici-faktor-rika-marek-vasut-7416040

https://www.expres.cz/zpravy/vyzyvatel-petra-pavla-filip-turek-reaguje-na-spekulace-o-prezidentske-kandidature.A260102_133408_dx-zpravy_stes

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/petr-pavel-prezident-kandidatura-debata-cesko.A260122_193313_domaci_svm

https://www.ifortuna.cz/sazeni/politika?tab=matches&filter=all

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pro-petra-pavla-by-to-byla-vazna-souperka-zalezet-ale-bude-na-dohode-dvou-oligarchu/r~aaa2947c3325be0b01006472352fac84/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

herec , Hrad , Pavel , prezident , umělci , Vašut , Vávra , volba prezidenta , Tibet , Tykač

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Chcete Marka Vašuta jako prezidenta?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Audit klimatu za 5 mega?

Můžu se zeptat, jaký to má význam a co tím přesně myslíte? Jak chcete dělat audit počasí? A co když nedopadne dobře? To poručíte větru a dešti? Verča

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rajcovní tanga mají nežádoucí účinkyRajcovní tanga mají nežádoucí účinky Zdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střevZdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střev

Diskuse obsahuje 65 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Marek Vašut na Hrad. Šíří se jméno nového soupeře Petra Pavla

12:37 Marek Vašut na Hrad. Šíří se jméno nového soupeře Petra Pavla

Kdo by se mohl střetnout v roce 2028 s prezidentem Pavlem? Ozývají se různá jména, např. Ivana Tykač…