Marek Vašut na Hrad. Šíří se jméno nového soupeře Petra Pavla

Pomalu, ale jistě se v českém veřejném prostoru začínají řešit prezidentské volby, které by se měly odehrát na začátku roku 2028. Současný prezident Petr Pavel nejdříve prohlašoval, že bude ve funkci pouze jedno volební období, letos v lednu ale na debatě nevyloučil, že by funkci mohl obhajovat.
Kdo nastoupí proti němu? Pár jmen už se objevuje. Server Aktuálně.cz přišel se jménem Ivany Tykač. „I zběžný pohled na to, čemu se v posledních letech věnuje, totiž působí dojmem, že si pro nějaký typ veřejného angažmá připravuje systematicky a promyšleně půdu,“ uvádí Vratislav Dostál.
Spekulovalo se také o Motoristovi Filipu Turkovi, ten ale ambice na prezidentský úřad popřel.
Téma řeší i sázkový server Fortuna, kde podle kurzu suverénně vede Petr Pavel. Pokud jde o další kandidáty, největší šanci na výhru má dle kurzu 10:1 ministr Karel Havlíček. Následuje Andrej Babiš s Ivanou Tykač, kteří mají shodně 15:1. Kurz na zmíněného Filipa Turka je pak 25:1. Pro zajímavost, hokejista Jaromír Jágr má kurz 68:1, bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová má pak kurz 70:1.
Tu organizuje jistý Vojtěch Kadlec, s poněkud generickým textem: „Jsme pevně přesvědčení o jeho kvalitách, stejně jako společenské i morální integritě a faktu, že není jakkoliv aktivně spojen s minulým, totalitním režimem. Věříme, že se Marek Vašut může stát zodpovědným, uznávaným a reprezentativním představitelem nejvyšší ústavní funkce v České republice. Věříme také, že se Marek Vašut může stát spojujícím článkem již tak rozdělené české společnosti, jejíž rehabilitace a uklidnění společenských konfliktů je tolik potřeba.“ V době vydání článku měla petice přes 720 podpisů.
Myšlenku vzal za svou také člen RRTV a hudebník Vadim Petrov. „Byla by to úleva. Je také zvyklý hrát jako pan generál. Problém je, že Petr Pavel vždy hraje za někoho jiného. Za SSSR v rámci Varšavské smlouvy, za USA v rámci NATO a za Brusel v rámci EU. Nebylo by špatné mít pro změnu někoho, kdo bude hrát za ČR,“ přemítal.
Marka Vašuta znají čeští diváci zejména z jeho filmových rolí, ale i ze seriálů, jako je Detektiv Martin Tomsa nebo Četnické humoresky. Vašut se ale mihnul i v hollywoodských rolích, např. v Mission Impossible. A v poslední době mohou někteří slyšet jeho hlas ve videohrách, třeba druhém dílu série Kingdom Come, která je projektem právě Daniela Vávry.
Dle článku v Tibetských listech se „Marek Vašut netají sympatiemi k buddhismu“ a meditace v Tibetu byly tématem rozhovoru s Janem Rosákem na ČRo v roce 2017. Ke své případné kandidatuře se pro ParlamentníListy.cz do vydání článku nevyjádřil.
