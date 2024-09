„Budeme to tvrdě trestat.“ Rakušan varoval povodňové dobrodruhy

Pekarová Adamová a Havlíček se shodli, že Česko od povodní v roce 2002 investovalo desítky miliard korun do protipovodňových opatření. Čas se investoval také do nácviku toho, jak postupovat v takovýchto krizových situacích, jaké zažíváme dnes.

Do vysílání vstoupil také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN): „Já velmi prosím, žádám, nehrozím nějakými sankcemi, i když ty také mohou být vysoké, opravdu prosím, aby tam, kde byly evakuace nařízeny, tak aby lidé uposlechli,“ zdůraznil ministr vnitra. „A pokud někdo vyjede na kánoi nebo na paddleboardu v zátopové oblasti, tak to bude policie řešit velmi přísně. Na horní hranici trestu,“ varoval všechny Rakušan.

Spoluobčany ujistil, že tam, kde dojde k nařízené evakuaci, policie oblast ohlídá, aby tam nedocházelo ke krádežím a tak podobně.

Nakonec poděkoval ještě jednou. „Díky za pozvání a společně to zvládneme,“ zdůraznil.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak premiér Fiala, tak ministr Rakušan i Pekarová Adamová a Karel Havlíček se ve studiu shodli, že je třeba vyčkat s tím, jak organizovat volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR. A pokud to bude jen trochu možné, volby by se konat měly.

„Každý stomilion či jedna miliarda by byla dobrá na něco jiného, na pomoc postiženým rodinám,“ zdůrazňoval před kamerami Havlíček. A jedním dechem dodal, že by volby měly proběhnout na celém území republiky najednou.

Pekarová Adamová potvrdila, že TOP 09 v pátek kvůli povodním zastavila kampaň, neboť si je vědoma toho, že celá republika má jiné starosti.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Havlíček se přidal. „Musím říci, že jsme přerušili i tvrdé politické střety na sociálních sítích. My bychom mohli popíchnout vládu, stejně jako by oni mohli popíchnout nás za věci v minulosti, ale nebylo by to správné. Já jsem rád, že se většina společnosti chová odpovědně.“

Hosté se shodli i na tom, že některá protipovodňová opatření se nepodařilo zrealizovat kvůli obstrukcím aktivistů, případně kvůli odporu některých místních občanů. „A bohužel je paradoxní, že ti, kteří bývali proti, tak dnes jsou jako první na ráně,“ zaznělo.

Havlíček děkoval i svém stranickému kolegovi Richardu Brabcovi za to, že jako ministr životního prostředí nechal investoval nemalé peníze do hydrometeorologické služby a díky tomu byla celá republika varována před blížící se vodní hrozbou s relativně velkým předstihem. „Toto si z těch předchozích povodní takto nepamatujeme,“ připomněl Havlíček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sprostý výlev kvůli chybějící přehradě. Opava a Krnov pod vodou. Nemuselo to tak být, míní Drobil „Politici s plnou pusou pomoci,“ rozjel se Kalousek. Jandáka o povodních hnali Fiala děkoval národu. To nejhorší prý teprve přijde Velká voda v Opavě. Ohroženo město, fotbal i basketbal