„Budou lidi srá* tak dlouho, až si pro ně dojdeme! Staří se bojí, že je odpojí od ventilátorů...“ Volební zákon? Běžní lidé mají jiné starosti. Ptali jsme se

REPORTÁŽ Ne, nás to nezajímá! „Úpíme pod covidem!“ Rozhodnutí Ústavního soudu, které dává šanci dostat se do Sněmovny i menším uskupením, vyvolalo bouři. Jenže běžné lidi už podrobnosti ani nezajímají. Žijí současnými problémy a vesměs vzkazují: Řešte skutečné aktuální problémy. Ptali jsme se v ulicích Plzně.

Atmosféra houstne. Od některých je slyšet i kategorické vzkazy a varování, aby „…si panáčci hráli, ale dali pozor, abychom si pak nepohráli s nimi…“ To, že se názory radikalizují, je jednoznačné.

Nezájem!

„Ať se ti kokoti nezabejvají kokotinama!“ vzkazuje mladý muž Zdeněk, který žije v Plzni přes třicet let. A má své trable. „Já tady řeším úředníky každou chvíli, líný jsou jak prasata, všichni za plnej peníz na home office a oni chtějí ještě natáhnout další paka do politiky,“ konstatuje, když si nechá poměrně podrobně vysvětlit, o co vlastně jde.

Rezonuje nález Ústavního soudu společností? Tou normální, v ulicích, dílnách a prodejničkách? Rozhodně ne. Na úřednických křeslech možná něco zaslechli, větší pozornost se tomu věnuje pochopitelně na vyšších postech, třeba „na kraji“ anebo ve stranických sekretariátech.

Paní Marie, která celý život pracovala na České poště, mává rukama: „U nás se teď propouští, manažeři kolem sebe kopou jako zběsilí, aby to všechno hodili na obyčejný pochůzkáře a ženský za přepážkou. To by se měli pohlaváři starat!“

Rychetského vendeta

„A také nás posílají do pr…. pardon, zadní části těla. Politika jen tak nepotkáte. Ti se po městě či v těch pár otevřených krámcích nepoflakují, ti si posílají své asistenty nebo sekretářky, jezdí služebníma autama a do veřejné dopravy se štítí sednout,“ konstatuje další důchodce, který slyší naše rozprávění s rázným Jaroslavem. „A taky se aktivizují, aby si sehnali pro sebe a své blízké vakcínu, já vím o tom své,“ pomrkává, ale neřekne už více.

(Ne)slyšte varování

„O pár darmožroutů víc nebo míň, to je jedno,“ vzkazuje muž středních let v pracovní kombinéze. „I kdyby se tam nakrásně dostal archanděl Gabriel, tak se tam za pár týdnů stane rohatej. A budou srát lidi tak dlouho, až si tam pro ně dojdeme. A nebude to dlouho trvat,“ dodá a výhružně potřese semišovou brašnou s nářadím, kterou nese přes rameno. „Tady chcípaj podnikatelé na úbytě, umírají lidi, protože nemají vakcínu, a pánové řeší, jak si ještě více nahrabat. Tohle nedopadne dobře,“ uplivne si na už dost poplivaný plzeňský chodník.

Dost lidí už nikdy nepůjde volit. Stejně se prý „kluci nahoře“ nějak domluví, takže je úplně jedno, komu „to hodíte“. A nejde prý jen o ty „velké“, třeba parlamentní volby, ale i krajské nebo komunální. „Dostanete tedy ještě víc kandidátek, ať papírny sviští, ale k ničemu to nebude,“ říká dredatý mladík s kérkami snad všude po obličeji. „Víc papíru, víc keců, ale stejně to bude vo hovně,“ uzavírá údajný volnomyšlenkář Alexandr.

Politický chaos, snad i odložení voleb, pro někoho arogance, podle předsedy Ústavního soudu byl zákon protiústavní a nemohl mlčet. Premiér Babiš tvrdí, že se Pavel Rychetský snaží ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. Jak vidno, některým občanům plzeňské aglomerace je zatím lhostejné, co dělá Ústavní soud. Jeho výnosy nechávají občany chladnými. Vrchní patra politiky je příliš nezajímají.



