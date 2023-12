„Byl jsem ve škole. Ty děti mají vážně strach!“ Babiš vedle smršti na Fialu prozradil znepokojivou věc

reklama

Úvodním tématem rozhovoru byly vysoké ceny potravin. Obchodní řetězce ministru zemědělství Marku Výbornému (KDU-ČSL) oznámily, že v lednu budou zdražovat. Předseda hnutí ANO zdůraznil, že příčinou všeho je fakt, že vláda způsobila vysokou inflaci, když nezastropovala cenu elektřiny u výrobců. „Ta debata by měla být o elektřině,“ zdůraznil bývalý předseda vlády.

Odmítá slova ministra zemědělství, že stesky obchodních řetězců, potravinářů a zemědělců na to, že se zvyšují energetické vstupy, nejsou namístě, protože jejich náklady nekopírují zvyšování cen elektřiny a plynu. „To není pravda, ERÚ jasně oznámil navýšení té pohyblivé složky, tam ten dopad na průmysl bude obrovský, bude to v miliardách,“ připomněl v rozhovoru Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 31807 lidí

„Pan premiér říká, že pomáhá. Nepomáhá! Vláda nepomáhá vůbec, ani lidem, ani firmám,“ rozčiloval se Babiš, že vláda nedělá dostatečná opatření v energetické oblasti. Zopakoval, že je potřeba vykoupit a zestátnit ČEZ a zastropovat cenu elektřiny u výrobců.

„Pan premiér problémy neřeší, nechá to vše na ministrech, a potom, když už je velký problém, tak přijde jako zachránce, dělá tiskovou konferenci.. neuvěřitelné věci,“ pousmál se nad tím, jak Petr Fiala nezvládá podle jeho slov ani problémy českého zdravotnictví.

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 0% Nepovažuji 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7449 lidí

Na argument, že jadernými zbraněmi hrozí ruský prezident Putin, kontroval slovy. „Ano, ale my jsme přece členy NATO. Je tu článek 5, nejmocnější armáda světa je americká armáda, máme spojence. Takže myslím, že takové strašení není vhodné,“ konstatoval.

Stranou nezůstaly ani volby, které Česko čekají v příštím roce. Jako klíčové Babiš označuje hlavně volby evropské. „Tam je to zásadní pro osud Evropy a my uděláme vše pro to, abychom uspěli a vyhnali tu šílenou Ursulu von der Leyen, která zavedla novou zelenou totalitu v Evropě a ničí tu Evropu. Tito lidé nikým nevolení tam nemají co pohledávat,“ řekl Babiš.

Opřel se i do zahraničních cest předsedů obou komor Parlamentu ČR. „My děláme aktivistickou zahraniční politiku, jsme pro smích. Vystrčil, ten se ani nedomluví anglicky, je to fakt peklo. Pekarová jede na Tchaj-wan, aby Tchajwanci investovali čipovou fabriku v Drážďanech, a ještě říká, že je to pro nás výhodné. Ne, není to pro nás výhodné,“ neudržel Babiš hořký smích nad počínáním nejvyšších českých ústavních činitelů.

Psali jsme: Tři stovky měsíčně pryč díky Fialovi. Malá částka? Je za tím víc Sype se Green Deal? Zděšený „hlavoun“ EU nařizuje, co se nesmí říkat 230 let a teď konec. Sklárna zavírá kvůli drahým energiím Tajná dohoda za drahé potraviny. Šlachta sepsal, vyjmenoval, zažaloval

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama