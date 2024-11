„Bylo mi řečeno, že si máme byty napsat na sebe.“ Primátorka z ODS předvolána k soudu

Markéta Vaňková jako primátorka města Brna bere podle veřejně dostupných informací ke 150 tisícům základní plat. Přesto, jak tvrdí svědci pod přísahou u soudu, měla potřebu si zajistit městský byt.

První svědčil u soudu pod přísahou Pavel Hubálek, informují Seznam Zprávy. Ten byl dříve pravou rukou brněnské ODS, nyní se ocitl na černé listině a je tamními občanskými demokraty označovaný za podvodníka a lháře. Hubálek ovšem před soudem pod přísahou uvedl, že Vaňkové po dvou splátkách předal úplatek 1,2 milionu korun. Předmětem úplatku mělo být, že mu Vaňková postoupí dva rozsáhlé půdní prostory v městském domě v ulici Hlinky. Ty Vaňková ovládala přes bílé koně.

To ovšem Vaňková na síti X rezolutně odmítla. „Důrazně popírám, že bych od pana Hubálka kdykoli obdržela jakékoli úplatky,“ uvedla. Hubálek sám před soudem řekl, že svědci pro předání úplatku nejsou, protože peníze dal primátorce mezi čtyřmi očima.

Vaňková nevyvrátila, že by obě půdní prostory přes bílé koně ovládala ona. Ale tam se ozval další svědek. „Jeden z těch bytů byl určen pro Markétu Vaňkovou a jejího manžela. Bylo mi řečeno, že si máme byty napsat na sebe, že Vaňková tam figurovat nemůže,“ řekla pod přísahou svědkyně, která byla v minulosti ve vztahu se švagrem primátorky. Svědkyně jako bílý kůň podle výpovědi měla mít v držení ona, druhý byt pak její partner, švagr primátorky. Na policii tyto skutečnosti neuvedla. U soudu pak řekla, že pod přísahou se rozhodla mluvit pravdu.

Tvrzení Pavla Hubálka může Vaňková setřást, protože pro předání úplatku neexistují svědci. Ovšem tvrzení svědkyně o tom, že primátorce dělal bílého koně, bude velmi těžké vyvrátit. Tam by byla primátorka v přímém střetu zájmů. A také zneužívání městského majetku.

Důvod je nabíledni. O půdních prostorách, které připadly jejím příbuzným, se rozhodovalo v městské části Brno-střed, zasedala jak Markéta Vaňková osobně, tak Robert Kerndl a Otakar Bradáč. Oba členové ODS a přátelé primátorky Vaňkové. S Kerndlem byla primátorka Vaňková zachycena loni při kauze „bílý prášek“, tedy zveřejnění fotografie primátorky pravděpodobně s drogami.

Drogy v politice pak potvrdil bývalý brněnský radní Matěj Hollan „Kritika je pokrytecká zejména od politiků, protože užívání nelegálních návykových látek je v politice běžné," uvedl tehdy v Pro a proti ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěj Hollan.

Všechny tři – Vaňkovou, Kerndla a Bradáče – pak spojuje i společná minulost. Všichni tři byli koncipienty advokátní kanceláře nynějšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Ten se v bytové kauze angažuje velmi aktivně. V roce 2020 reportéři Seznam Zpráv doložili, že Vaňková si chtěla protilehlé půdní prostory spojit do jednoho bytu o velikosti 300 metrů čtverečních. V tu dobu Vaňková vehementně odmítala, že by její příbuzní sehrávali roli bílého koně a drželi byty pro ni. „Bytový dům pro mě ‚připravován‘ nebyl,“ uvedla Vaňková v prohlášení, pod které se podepsal i tehdejší šéf jihomoravské ODS Pavel Blažek. Tedy nynější ministr spravedlnosti.

Později své prohlášení korigovala a odvolala se na to, že věcí se má zabývat policie. A pokud v tom byla nějaká levota, to nechť posoudí policie. „Ani to nepopírám, ani to neschvaluji. Policii jsem se podrobně vyjádřila, jaké bylo moje případné angažování v nebytových prostorách na této adrese. Nechme na policii, aby si to zhodnotila sama,“ vzkázala Vaňková předloni. A loni policie zkonstatovala, že byty byly připravované pro Vaňkovou a obvinila dvě ženy.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek pak projevuje živý zájem o kauzu. V případu si vyžadoval informace ze strany žalobců. „Ministr spravedlnosti se může dotazovat pouze v případě, pakliže informace potřebuje k výkonu své funkce nebo k činnosti vlády. Nevím, v čem je toto trestní řízení natolik unikátní, že ty informace potřeboval,“ řekla státní zástupkyně Lastovecká a dodala, že ministr chtěl informace i o jejím soukromém životě a o blízkých osobách.

Petra Lastovecká, dozorující žalobkyně celé kauzy na podkladu nových svědeckých výpovědí obratem navrhla předvolání primátorky. Ta musí před soudem vypovídat pravdu, jinak by riskovala trestní stíhání za křivou výpověď.

