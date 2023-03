„Cena? Dvakrát tolik.“ Pohlreich drsně o jídle. To nikdo neřekl

Zdeněk Pohlreich otevřeně promluvil o náročnosti kuchařské profese. Lindu Bartošovou přitom vyvedl z omylu, že se v hospodách pracuje v prostředí, které by se mělo změnit v rámci duševní hygieny zaměstnanců. To by bylo možné jen za obřího nárůstu cen jídla, které by se stalo neprodejným. „Když tam bude víc lidí, tak to jídlo bude stát dvakrát tolik a nikdo si ho nekoupí, že jo?“ řekl doslova.

Feministka Linda Bartošová, bývalá modelka, redaktorka veřejnoprávní televize a současná moderátorka pořadu Spotlight na serveru Aktuálně.cz, si do svého pořadu pozvala neméně známého šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha.

Část rozhovoru se točila jak kolem prostředí, ve kterém kuchaři pracují, tak kolem náročnosti jejich profese.

„Dobrý a levný jídlo se trvale produkovat nedá. Na restaurační úrovni už asi vůbec ne. Na dražší pohoštění si musíme zvyknout,“ říká Zdeněk Pohlreich, známý šéfkuchař. Tak byl odkaz na pořad uveden na twitteru.

Nový @SpotlightCz si můžete pustit zde?? https://t.co/9ggEYv1c8M@Aktualnecz @lindabartos pic.twitter.com/uaFmMxOl2L — SpotlightCZ (@SpotlightCz) March 28, 2023

„Já často slýchám od lidí, kteří třeba dělali v gastru, nebo jsem o tom četla pár článků, že ta práce je opravdu extrémně náročná a všichni říkají, že se vlastně člověk sedře. Jenom tak tam může pracovat,“ uvedla téma restaurace a vaření moderátorka.

„A mě zajímá, jestli to nejde i jinak, protože třeba i mezi světovými kuchařskými STAR je docela dost sebevražd. Jestli by se třeba ta scéna neměla nějak změnit i v rámci mentálního zdraví a duševní hygieny těch lidí, co tam pracují. Já jsem nikdy v kuchyni nepracovala, takže nevím, jakým způsobem,“ zeptala se Bartošová s odkazem na moderní metody práce, které mají na zřeteli duševní zdraví a další aspekty. Zároveň ale přiznala, že s prací v kuchyni zkušeností mnoho nemá.

„Nechcete se přijít podívat k nám?“ zareagoval Zdeněk Pohlreich a pozval moderátorku do svojí restaurace. Ta odpověděla, že klidně přijde a pokračovala ve stejném duchu.

„Jak to proměnit, jak to zlepšit? Aby tam těch lidí bylo víc, aby se nemuseli úplně sedřít?“

„Když tam bude víc lidí, tak to jídlo bude stát dvakrát tolik a nikdo si ho nekoupí, že jo?“ nevydržel už Pohlreich a převzal iniciativu.

„To je začarovaný kruh, to prostě nejde. Tohle je prostě tvrdá práce. Opravdu tvrdá a vždycky to tak bylo a asi to tak vždycky i bude,“ popsal Pohlreich náročnost svojí profese moderátorce, která pracovala v ČT a kvůli přepracování a syndromu vyhoření si byla nucena vzít půlroční volno.

„Zůstanou u toho lidi, kteří to mají rádi, kterým vyhovuje ten princip toho zaměstnání jako takového a nechtějí třeba ten život mít jednodušší, nebo o tom tak nepřemýšlejí,“ složil známý kuchař poklonu všem, kdo u zmíněné profese zůstávají.

„Samozřejmě by bylo fajn, kdyby se tam ty lidi mohli objímat a byli spokojení,“ narážel zřejmě Pohlreich na moderátorčinu zmínku o změně profese v oblasti mentálního zdraví, nebo duševní hygieny s tím, že by pak ale služby nebyly na odpovídající úrovni, kterou si zákazník představuje.

„Když to převedeme do normálního restauračního zážitku, tak když si sednete do hospody a dostanete blbý jídlo a odpověď bude ta, že si kuchař chtěl vybalancovat profesní a osobní život, tak to jídlo udělal blbě, tak to se vám taky nebude chtít zaplatit,“ má jasno Zdeněk Pohlreich.

„Jsme ve službách, sloužíme. Ta práce je samozřejmě časově náročná, je náročná ze spousty dalších důvodů, ale takový je její princip,“ uvádí na závěr známý šéfkuchař a končí tím, že se vrací k původní otázce moderátorky, zda jde jeho řemeslo dělat jinak.

„Jestli někdo ví, jak to dělat jinak, já to nevím,“ stojí si za svým Pohlreich.

Naprosto neironicky díky za tenhle obsah, skvělé propichování bublin. Diskuse boomera, který si celý život odedřel od píky a má neskutečné výsledky, a privilegované woke novinářky je přesně to, co potřebujeme. ?? https://t.co/yOpbb7Z1OD — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) March 29, 2023

Zmíněný rozhovor neunikl pozornosti sociálních médií a na twitteru se k němu vyjádřil i známý politický marketér Tomáš Jirsa.

„Naprosto neironicky díky za tenhle obsah, skvělé propichování bublin,“ poděkoval na úvod svého příspěvku Jirsa a pokračoval, aby osvětlil, co se mu v rozhovoru tak líbilo.

„Diskuse boomera, který si celý život odedřel od píky a má neskutečné výsledky, a privilegované woke novinářky je přesně to, co potřebujeme,“ zhodnotil profesní postavení obou aktérů a zároveň naznačil, že právě porovnání pohledů takto rozdílných osobností na stejný problém, může vést k poznání a jak říká i „k propichování bublin“.

